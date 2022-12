Croatie 0 – 0 Belgique

Romelu Lukaku a touché un poteau et a raté une série d’occasions alors que la “génération dorée” de la Belgique a été éliminée de la Coupe du monde, avec son match nul 0-0 avec la Croatie envoyant les finalistes de 2018 dans les 16 derniers avec le Maroc, vainqueur du Groupe F.

L’équipe de Roberto Martinez a terminé troisième il y a quatre ans et menait le classement mondial jusqu’à récemment, mais son équipe vieillissante était loin du rythme au Qatar et, malgré une amélioration en seconde période qui a conduit à une série d’ouvertures pour Lukaku, ils n’ont pas pu venir. avec la victoire dont ils avaient besoin en raison de la victoire du Maroc sur le Canada.

Le sous-marin Lukaku à la mi-temps a tiré contre l’intérieur du poteau alors que le but était béant, s’est dirigé vers un centre de Kevin De Bruyne, a tiré à bout portant, a envoyé le ballon au gardien de but depuis l’intérieur de la surface de réparation et a été battu pour un ballon perdu de Josko Gvardiol à distance similaire.

À temps plein, le meilleur buteur de Belgique s’est effondré dans les bras de l’entraîneur Thierry Henry, puis a frappé un panneau hors de la pirogue de frustration – mais ses coéquipiers avaient une fois de plus été en dessous de la normale, avec seulement un match extrêmement serré – et revu. – appel de hors-jeu refusant à la Croatie un penalty dans l’ouverture 45 et Thibaut Courtois mis au travail en deuxième période.

Au milieu des spéculations sur les troubles dans le camp belge après leur humiliation 2-0 par le Maroc lors de leur match de groupe précédent, Martinez avait laissé tomber le capitaine Eden Hazard, mais il n’y avait pas d’ajout au but solitaire de l’équipe dans cette phase de groupe.

Avec 15 de leurs 26 joueurs à ce tournoi âgés de 29 ans ou plus, ce groupe de footballeurs belges surdoués a peut-être raté son moment pour mettre la main sur l’argenterie.

La Croatie devra considérablement s’améliorer si elle veut reproduire son parcours jusqu’à la finale en Russie, mais elle est au moins toujours dans le coup, avec un match nul en huitièmes de finale contre le vainqueur du Groupe E, où l’Espagne est en tête.

Que signifie le résultat ?

La Croatie accède aux huitièmes de finale de la Coupe du monde avec le Maroc, vainqueur du Groupe F, qui a battu le Canada déjà éliminé 2-1. La Belgique est éliminée de la Coupe du monde, terminant troisième à un point de la Croatie.

Plus à venir…