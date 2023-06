Critterposting, la façon cottagecore et Beatrix Potter de mème

Il est devenu courant de déplorer (à tort) que « personne ne veut plus travailler ». Peut-être le ferions-nous, si seulement le travail en question consistait, par exemple, à préparer une théière pour plusieurs créatures des bois à l’intérieur de sa maison creusée dans un arbre. Appelez cela une séquelle culturelle de la Grande Démission, ou, comme Kelsey Weekman l’a inventé dans BuzzFeed, « l’ère de la petite amie endormie », mais de loin son itération la plus adorable est que les gens publient des illustrations de Beatrix Potter ou grenouille et crapaud et en les sous-titrant « Arrêtez de normaliser la mouture et normalisez quoi que ce soit. »

Ce n’est pas une nouvelle tendance. Les gens publient des photos d’animaux anthropomorphes sur Tumblr, Twitter et Instagram et écrivent « moi » en dessous depuis des éternités dans la culture Internet (comme une décennie ?). Mais il n’a jamais été aussi courant, ou vraiment plus compréhensible, d’éviter les normes d’affichage typiques et d’exprimer le désir de quitter le monde réel et de s’échapper dans un monde où les lapins prennent le thé. Ces types de messages sont généralement amusants, car ils juxtaposent de vieux livres pour enfants comme Haie de ronces ou Le vent dans les saules avec des références modernes à « les ennemis » ou « la mouture » (un favori personnel utilise l’audio TikTok « J’ai des projets que je ne peux pas partager avec vous pour le moment car les ennemis vont me saboter » et les images correspondantes sont toutes de petites souris en train de faire la sieste devant une cheminée). L’encyclopédie des mèmes Know Your Meme a même baptisé le genre avec un nom tout à fait adorable : le critterposting.

« Une créature est inoffensive. C’est innocent d’une manière enfantine et féminine. Vous pouvez dire : « Ouais, c’est moi qui mets mes petites tenues idiotes pour faire mes petites tâches idiotes », explique Sakshi Rakshale, rédactrice en chef de Know Your Meme qui couvre, entre autres, la « culture des mèmes filles ». Elle compare le critterposting à quelque chose comme les mèmes de poupée « Little Miss » ou American Girl, où l’image est censée représenter l’état mental de l’affiche. « Je le vois comme une variante du shitposting, où vous n’y avez pas mis trop d’efforts et c’est comme une décharge de soupe cérébrale. »

Comme le critterposting tombe fermement sous l’égide des mèmes « sains », il est impossible de se séparer du cottagecore, l’esthétique qui idéalise la vie rurale pittoresque et les décors de contes de fées. Bien qu’il ait percolé sur Tumblr pendant des années, l’intérêt pour le cottagecore a augmenté parallèlement à l’aggravation de la pandémie de Covid pour des raisons assez évidentes : Plus les choses étaient effrayantes et déroutantes, plus les gens cherchaient à se retirer dans un passé plus simple, bien que jamais existait réellement.

Du romantisme, le mouvement artistique qui a émergé en réponse à la révolution industrielle et qui est la principale référence du cottagecore, Paul Quinn, directeur du Chichester Center for Fairy Tales, Fantasy, and Speculative Fiction m’a dit en 2020 que « c’est un rappel de l’époque médiévale, cette idéalisation de la nature et de l’arthurianisme — c’est la nostalgie du passé de quelqu’un d’autre. Il y a une idée que la vie était meilleure à l’époque, même si ce n’était pas le cas. Critterposting ajoute une couche encore plus fantastique aux images de treillis couverts de lierre et de chemins forestiers de champignons : non seulement vous pouvez vous imaginer vivre dans un chalet calme et de rêve, mais vous pouvez être un lapin littéral vivant dans un chalet calme et de rêve.

Il y avait de l’ironie dans cottagecore tout comme il y a de l’ironie dans le critterposting. Il était ironique qu’être coincé à l’intérieur pendant le verrouillage ait fait que beaucoup d’entre nous aspiraient à une vie sans ordinateur portable ni service cellulaire, mais que tout ce désir s’est produit en regardant un écran, et il est ironique que pour se sentir plus comme des êtres humains nous nous imaginons comme de minuscules créatures à fourrure. L’identification aux animaux est un héritage des premiers mèmes traditionnels; « Advice Animals », ou les modèles répandus qui montraient une image d’un certain animal et du texte en haut et en bas, généralement dans la police Impact, ont été la première exposition de toute une génération à l’humour sur Internet. Maintenant, il semble que cette identification ait viré vers l’éthéré et le surréaliste : nous sommes maintenant des fées ou des anges bibliquement exacts ou des vides réels.

« Je pense que beaucoup de gens se sentent représentés par les personnages de Beatrix Potter parce qu’ils ne correspondent pas à cet idéal hégémonique d’Instagram », déclare Sarah Drago, écrivain et créatrice de TikTok à la Nouvelle-Orléans. Plutôt que d’essayer de rivaliser pour les goûts et l’attention en publiant une photo sexy de soi, le critterposting est une façon de dire : « Non seulement je ne suis pas sexy, mais je ne suis rien. Je ne suis même pas une personne. Ce critterposting est une caractéristique de l’Internet féminin et l’Internet queer semble pertinent principalement parce que les apparitions des femmes et des personnes non conformes au genre, à la fois en ligne et hors ligne, font l’objet de beaucoup plus de critiques. La compulsion à dire « non merci » à tout le piège est souvent beaucoup plus forte.

« [Queer people] n’ont pas autant de représentation réaliste, alors nous nous disons: « Oui, je m’identifie vraiment à cet écureuil anthropomorphe en ce moment », explique Cheyenne, la jeune femme de 27 ans à l’origine de la populaire page de mèmes Instagram @hotmessbian, et qui préfère de ne pas utiliser son nom de famille pour des raisons de confidentialité. Une grande partie de son contenu est constituée de mèmes nostalgiques textuels tirés de la culture pop mais avec une tendance distinctement féminine et queer. « C’est un rappel de l’époque où nous étions plus jeunes et où nous pouvions créer notre propre monde fantastique. » (Exemple : « idk, je pense juste qu’un pique-nique comme celui-ci avec un groupe d’autres homosexuels pourrait améliorer ma santé mentale pour de bon. ») Cet instinct n’est pas différent de l’association avec les lesbiennes et les grenouilles, ou les personnes non binaires et le « goblincore ». ” Moins nous nous sentons vus par les représentations populaires des femmes et des personnes queer, semble-t-il, plus nous sommes susceptibles de nous rapporter à des choses qui sont totalement asexuées au point de ne même plus être humaines.

Rakshale compare le critterposting à quelque chose comme la montée et la récupération de la bimbo, ou l’idée nihiliste, parfois radicale, que le mieux qu’une femme puisse espérer est d’être sexy et stupide. «Je pense que c’est en aval du bimboisme», dit-elle, «où vous dépeignez cette version impétueuse, innocente et un peu stupide de vous-même. C’est comme une manière inoffensive de s’infantiliser, mais ironiquement. Comme, ne prends pas ça au sérieux. J’ajouterais également la romantisation de la dissociation sous toutes ses formes – certaines beaucoup plus sombres que d’autres – comme une influence sur le critterposting, où au lieu de convoiter les lobotomies, les femmes intelligentes convoitent la simplicité de la vie domestique de conte de fées.

Peut-être à juste titre, le travail de Beatrix Potter était aussi une forme d’auto-effacement et d’évasion de sa propre vie. Bien qu’elle ait vécu une vie de luxe relatif et soit née dans une famille de la classe moyenne supérieure dont l’argent provenait des usines de textile, la sienne n’était pas l’enfance romancée dans ses histoires ou ses illustrations. Elle grandit à Londres à la fin du XIXe siècle, dans un milieu urbain qu’elle détestait et où elle avait peu d’amis. Cette richesse, cependant, a permis à sa famille de fréquents voyages vers le nord en Écosse et dans le Lake District, où elle est devenue une étudiante ardente de la nature, de la botanique et de la mycologie, et où elle a imaginé des personnages bien-aimés comme Peter Rabbit et Jemima Puddle-duck.

Potter a vu la campagne anglaise presque de la même manière que les Américains accros aux smartphones le font aujourd’hui, comme une utopie onirique à jamais hors de portée. « L’une des images les plus puissantes de la campagne victorienne pour le spectateur moderne, et pour les Victoriens eux-mêmes, a été fournie par des scènes de la vie de chalet, avec une simplicité rustique », a écrit un auteur de l’œuvre de Potter en 1981. « Cette vision joliment sentimentale de la vie à la campagne était presque aussi mythique pour ses contemporains qu’elle l’est pour le XXe siècle et semble avoir dû sa popularité autant à son inaccessibilité qu’au charme évident des peintures qu’elle a produites.

Il y a du grotesque dans la vie rurale rurale tout comme il y a du grotesque dans la féminité ; alors que les apparences sont faciles à romancer, vivre la réalité est souvent brutal et sanglant

Ironiquement, cependant, Potter n’a romancé que la vie rurale jusqu’à ce qu’elle en fasse l’expérience en tant que locale plutôt qu’en tant que touriste. Après avoir connu le succès littéraire, elle a acheté une maison de campagne et une ferme en activité dans le Lake District. À propos du style de vie, elle a écrit dans une lettre : « D’une certaine manière, quand on travaille jusqu’aux yeux avec de vrais animaux vivants, on méprise les animaux-livres-papier. Il y a du grotesque dans la vie rurale rurale tout comme il y a du grotesque dans la féminité ; alors que les apparences sont faciles à romancer, vivre la réalité est souvent brutal et sanglant. Pourtant, les touristes affluent toujours chez elle à Hill Top dans l’espoir d’en faire eux-mêmes l’expérience. « Toutes ses histoires célèbrent les vertus rurales et, par conséquent, contribuent à un mythe encore puissant de la vie à la campagne anglaise », écrit Shelagh Jennifer Squire dans son doctorat de 1991 sur l’impact de Potter sur le tourisme dans le Lake District. « Les intérieurs confortables des cottages… soulignent comment, en transférant avec amour Hill Top et son mobilier dans son travail, Potter a également capturé un mode de vie ; un qui n’a jamais existé tel qu’elle le décrivait mais qui évoque un âge d’or idéalisé.

Le fait est que quiconque publie une photo de Peter Rabbit ou de Tom Kitten sait qu’il aspire à quelque chose d’inaccessible. Ce rêve d’un véritable style de vie de cottagecore a été détruit par une crise du logement qui rend beaucoup plus difficile d’imaginer un tel mode de vie abordable et un environnement politique dans lequel être une femme ou un homosexuel est de plus en plus dangereux. Au lieu de cela, nous rêvons d’une société où même les blaireaux possèdent des maisons et où une mère célibataire de quatre lapins peut nourrir ses petits lapins avec du pain, du lait et des mûres pour le souper. Quel est l’intérêt de passer nos vies, notre temps, notre argent, à lutter pour rien de moins ?

