‘Critter Fixers: Country Vets’ Saison 4

Les « Critter Fixers » de Nat Geo sont de retour pour une QUATRIÈME saison et les documentaires primés sont devenus des sujets tendance récemment discutés avec BOSSIP.

Dr Vernard Hodges et Dr Terrence Ferguson, les vétérinaires noirs qui possèdent et exploitent l’hôpital vétérinaire Critter Fixer situé à 100 miles au sud d’Atlanta, ramènent les téléspectateurs dans leur monde où ils travaillent sans relâche en tant que médecins des animaux sur Réparateurs de créatures : Vétérinaires de campagne.

Les médecins qui possèdent et exploitent deux cliniques à service complet dans la Géorgie rurale et traitent plus de 30 000 patients par an ont charmé les observateurs de Nat Geo qui sont fascinés par leur émission qui combine humour, cœur et âme tout en éduquant les masses sur la science du traitement des animaux.

Ci-dessous, le Dr Hodges et le Dr Ferguson parlent de leurs doubles diplômes HBCU, de leur programme “Vet For A Day” et de la première de la quatrième saison de Critter Fixers Samedi 8 octobre à 9/8 c sur Nat Geo.

Les vétérinaires noirs sont très rares aux États-Unis. Pour vous deux, comment votre intérêt à devenir vétérinaire a-t-il atteint son paroxysme ?

Dr Hodges : Pour ma part, j’ai toujours eu un intérêt pour l’aquatique. Quand j’étais enfant, je descendais et j’attrapais des têtards, des grenouilles, des tortues et des poissons, et je faisais différentes choses. Alors, j’ai pensé que je finirais par être le Black Jacques Cousteau. Donc, je me suis spécialisé en biologie marine et j’ai fait ces choses. À la fin de ma dernière année, j’ai décidé que j’aimais vraiment tous les animaux. Donc, maintenant, je travaille sur les poissons et les espèces aquatiques, ainsi que sur les chiens, les chats, les chameaux et toutes ces choses différentes. Docteur Ferguson : Pour moi, je suppose que je suis plus le traditionaliste. J’ai voulu devenir vétérinaire quand j’avais environ huit ans. Et ce qui s’est passé, c’est que j’avais un chien qui a été renversé par une voiture. Et étant jeune, à cet âge, je pensais que j’avais réparé ce chien et l’ai aidé à récupérer et cela a allumé un feu en moi pour aider les animaux et aider les chiens. Et à partir de ce moment-là, j’ai voulu devenir vétérinaire et j’ai eu la chance de réussir le voyage.

BOSSIP met en évidence les HBCU car octobre est traditionnellement la saison des retours à la maison des HBCU, et nous aimerions avoir votre avis sur les institutions historiquement noires. Comment vos expériences de premier cycle à Fort Valley State ont-elles façonné votre carrière de vétérinaire? Et aussi, parlez-nous de votre séjour à l’école vétérinaire de Tuskegee, certaines personnes ne réalisent probablement même pas que cela Le Collège de médecine vétérinaire existe.

Docteur Ferguson : J’entrais en premier cycle à la Fort Valley State University, ou au Fort Valley State College à l’époque, ma majeure était la science vétérinaire. Et comme je l’ai dit, je savais que je voulais devenir vétérinaire mais je ne sais pas si je savais vraiment que je pouvais devenir vétérinaire, c’était un peu différent. Mais après être allé à Fort Valley, aller à HBCU, [I was] vraiment avoir cette éducation individuelle. Et nous parlons toujours de l’importance de la représentation, et c’est ce qui m’a fait passer le cap. Je suis finalement arrivé à l’Université, et à l’école, j’ai d’abord vu ce premier vétérinaire noir ou ce vétérinaire qui me ressemblait, et cela m’a donné encore plus d’énergie et plus de feu à vouloir devenir vétérinaire. S’il n’y avait pas eu cela, je sais que je ne serais certainement pas vétérinaire aujourd’hui. Donc, c’était juste cet amour et cette attention et cette attention et que vouloir que tu réussisses est ce qui m’a fait surmonter, donc c’était définitivement là où je devais être à ce moment-là, et je suis content de l’avoir été. Et si ce n’était pas pour ça, je ne serais pas là aujourd’hui.

Dr Hodges : Les gens parlent de l’expérience du collège noir et être à Fort Valley était incroyable. Je veux dire, tu rencontres toujours des amis pour la vie, et c’est là que Terrence [Dr. Ferguson] et je me suis rencontré il y a 30 ans en classe, ce qui témoigne des amitiés durables que vous nouez habituellement en plus d’entrer dans les HBCU, d’aller à des fêtes et de passer un bon moment. Mais ensuite nous sommes allés à Tuskegee et c’était la même chose et le même environnement. Le truc, c’est qu’avec les HCBU, vous savez qu’ils veulent que vous obteniez votre diplôme. Vous avez tous ces gens qui—si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, ils vont dire ; “Hé, tu dois te serrer les coudes.” Ils sont presque comme leur mère loin de la maison ou leur père loin de la maison. De plus, il n’y a que 32 écoles vétérinaires aux États-Unis. Et sur les 32, un seul d’entre eux est un HBCU et c’est Tuskegee. Et Tuskegee a obtenu son diplôme, je pense que c’est presque 77% ou 78% de tous les vétérinaires noirs dans le monde. Donc, si vous voyez un vétérinaire et qu’il est noir, il est probablement allé à Tuskegee. Donc, vous obtenez cet effet nourrissant de Tuskegee en tant que HBCU et vous avez senti que vous pouviez le faire. Vous aviez des vétérinaires noirs qui étaient vos professeurs. Donc, c’était comme un environnement familial aimant qui vous mettait en place quand vous aviez besoin d’être mis en place.

Parlons plus de Fixateurs de créatures et comment il continue d’attirer l’attention et même des récompenses. Félicitations pour votre Critics’ Choice Real TV Award de la meilleure émission animalière/nature ! Pourquoi pensez-vous que les gens sont si en phase avec ce que vous faites sur Fixateurs de créatures?

Dr Hodges : Souvent, j’entends généralement que les gens feuillettent les chaînes et ont vu ces deux hommes noirs là-bas, et ils étaient drôles, ils étaient intelligents, et c’est tellement différent. Je pense que cela prend les gens au dépourvu, parce que nous pouvons allumer la télévision et voir des avocats noirs et des médecins noirs, mais il n’y a tout simplement pas de vétérinaire noir. Donc, je pense que c’est attrayant et tant de fois nous avons des mamans, des papas et des grand-mères qui disent, « Mon enfant adore les animaux et je ne sais pas comment les amener là où ils veulent être. Pouvez-vous m’aider?” Et ça ne nous dérange pas d’être ce super-héros pour cet enfant qui aime les animaux, et c’est ce que nous sommes presque devenus. Même avec ce Critics’ Choice Award. Nous sommes généralement assez positifs, nous nous sentons généralement plutôt bien, mais nous n’avions aucune idée [we were going to win] parce que nous allions à l’encontre [so many other] spectacles… Nous avions entendu parler de Steve Erwin depuis qu’il était un petit garçon. Ainsi, Steve Irwin était presque comme un trésor dans l’industrie animale. Donc c’était comme, “D’accord, sa famille est nominée. Pas question de gagner.“Alors, quand ils ont appelé notre nom comme la meilleure émission sur les animaux et la nature à la télévision, c’était comme, « Waouh ! » C’est presque comme si les gens réalisaient que les Noirs pouvaient être dans cet espace animal.

Docteur Ferguson : Ouais. Et je pense que beaucoup de [it is] juste unicité, bien sûr. Si vous allumez la télévision et bien que nous soyons en 2022, vous seriez surpris du nombre de fois où les gens disent qu’ils n’ont toujours jamais vu de vétérinaire noir jusqu’à ce qu’ils allument l’émission. Alors, bien sûr, c’est là. Mais je pense qu’il y a aussi le caractère unique que le Dr Hodges et moi partageons, nous sommes qui nous sommes et vous le voyez également à la télévision. Et c’est marrant, j’ai eu un message hier sur Instagram, et la dame disait qu’elle aime regarder les émissions vétérinaires à la télévision. Et elle aime notre émission, mais elle a dit, notre émission est la seule pour laquelle elle doit mettre le sous-titrage. J’ai dit, “Ouais, je suppose que nous sommes country”, J’ai pensé que c’était drôle. Mais nous aimons notre métier. Nous nous apprécions. Nous apprécions notre personnel et nous sommes comme une famille. Et nous faisons de notre mieux pour ces animaux. Et je pense que les gens peuvent s’identifier à cela à cause du caractère unique et des personnes authentiques que nous sommes, et je pense que cela se voit.

Parlons de la saison 4 de Fixateurs de créatures dont les premières le samedi 8 octobre. Que verrons-nous? Parce qu’il dirige le gambit sur le spectacle; nous voyons des serpents, des vaches, toutes sortes d’animaux et même des apparitions de célébrités.

Dr Hodges : Vous allez toujours voir un tas d’animaux différents, mais nous allons lancer la saison avec les deux spectacles à 9h et 10h. Vous allez nous voir effectuer la chirurgie la plus difficile, à mon avis, que nous ayons jamais faite. Nous faisons quelques [a lot] de trucs, mais cette oie avait un os coincé dans sa trachée. La trachée est essentiellement une trachée. Si vous imaginez essayer de garder cette oie en vie tout en la mettant sous anesthésie et en retirant l’os de sa trachée, c’était… Je veux dire, [I thought] ce n’est pas possible que je pensais que cette oie allait vivre, en fait. Mais ça a vécu et ça vole. Donc, vous allez voir des choses vraiment extraordinaires. Mais vous allez aussi voir des choses réconfortantes comme quand nous sortons pour faire notre programme “Vet For A Day”, c’est là que nous amenons les enfants et leur montrons. Et je vais laisser Terence vous en parler un peu.

Docteur Ferguson : Ouais. Nous étions vraiment impliqués dans notre communauté, et l’une des choses qui nous tiennent vraiment à cœur est, comme le Dr Hodges l’a mentionné plus tôt, que seulement 2 % des vétérinaires sont noirs, donc nous ne sommes pas une profession très diversifiée. Alors, ce que nous avons décidé de faire [this program] parce que nous avons toujours eu des enfants qui venaient ou leurs parents qui venaient demander, “Comment mon enfant peut-il devenir vétérinaire ?« Et nous avons décidé, eh bien, qu’est-ce qui serait mieux que de réunir beaucoup d’enfants en même temps ? Donc, ce que nous faisons, c’est que nous avons une ou deux journées complètes pour “Vet For A Day” où nous amenons des enfants, et nous les divisons. Nous nous associons également à l’université ou à un autre groupe et nous les faisons venir et parlons de la façon de devenir vétérinaire—Quelles sont les classes importantes? Comment postuler au premier cycle ? Comment s’inscrire à l’école vétérinaire ? Et cela n’aide pas seulement l’enfant, mais aussi les parents, car une grande partie du parcours de l’enfant est que les parents l’aident tout au long du parcours. Ainsi, plus nous pouvons les éduquer, plus nous pouvons également aider l’enfant. Ensuite, l’après-midi est vraiment le moment de plaisir, que j’appelle le temps du Dr Hodges. C’est quand nous les amenons à la clinique, et nous les divisons en différents groupes, et nous leur montrons différentes choses comme comment prendre des radiographies. Ils peuvent voir la chirurgie en direct et comment faire de l’endoscopie, nous faisons toutes ces choses en direct et leur montrons comment manipuler les animaux. Ils apprennent à suturer ou à coudre. Et c’est juste une journée vraiment amusante avec eux. Et après l’avoir fait la première année, nous nous sommes en fait associés à la Fondation Zoetis, et l’année dernière, je pense que nous avons touché environ 12 sites à travers le pays. Et nous en avons encore quelques-uns à faire cette année. Et l’année prochaine, nous espérons en faire plus de 20 où nous irons dans différents endroits du pays et mettrons en place notre programme. Et nous essayons simplement de réduire le manque de diversité dans le domaine vétérinaire, et essayons d’aider et de faire ce que nous pouvons, et c’est un peu ce que nous faisons maintenant. Mais ce programme a été très, très, très réussi. Et nous essayons de le rendre encore plus grand et meilleur à chaque fois.

Fixateurs de créatures revient à Nat Geo le samedi 8 octobre avec DOUBLE premières.

Découvrez un clip exclusif ci-dessous.

CRITTER FIXERS : VÉTÉRINAIRES DE PAYS

“Goose Bumps” premières le samedi 8 octobre 2022 à 9/8c

Les Docs de Critter Fixer rencontrent un furet au bassin fracturé, soignent une chèvre atteinte d’arthrite septique et rendent visite à une marmotte adolescente. Ils voient également un chaton qui ne peut pas voir, apaisent un bouledogue qui a mal au ventre, regardent dans la bouche des serpents et aident un chien avec une infection urinaire. Ensuite, les Docs entreprennent leur opération la plus difficile de tous les temps, opérant sur une oie avec un objet étranger logé dans sa trachée.

CRITTER FIXERS : VÉTÉRINAIRES DE PAYS

“A Diamond in the Ruff” Première le samedi 8 octobre 2022 à 10/9c

Les Docs de Critter Fixer visitent leur ranch pour vérifier un veau et de retour à la clinique, la petite chèvre rencontre la grande CHÈVRE alors que le Dr Hodges traite un problème unique en son genre qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Le Dr Ferguson et un vétérinaire en formation effectuent une amputation de la queue sur un chat, les Docs aident un chien plus âgé avec une énorme hernie, traitent un rat domestique avec une étrange éruption cutanée et retirent une paire d’innommables d’un chien.

