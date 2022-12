Critiques sur la suite de James Cameron

Voici ce que les critiques pensaient de “Avatar : The Way of Water” avant sa sortie vendredi.

Les critiques sont catégoriques sur le fait que le public devrait regarder “The Way of Water” sur le plus grand écran possible, louant le film pour ses visuels générés par ordinateur et sa conception sonore explosive.

“The Way of Water” suit Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) qui sont maintenant les parents de quatre enfants Na’vi. La famille est chassée de sa forêt natale lorsque les humains reviennent pour recoloniser certaines parties de Pandora.

de Disney “Avatar: The Way of Water”, qui dure plus de trois heures, est salué comme une pièce de cinéma époustouflante, générant une note “Fresh” sur Rotten Tomatoes. Mais, son récit est mince et, comme l’original, ne résiste pas aux hautes ambitions techniques de Cameron, ont déclaré plusieurs critiques.

La suite tant attendue de James Cameron à “Avatar” de 2009 arrive dans les salles ce week-end et elle a captivé et exaspéré les critiques.

“Comme c’est le cas pour la plupart des films de Cameron, ce qui élève son travail, c’est la bravade de son exécution, permettant à de magnifiques bêtes et décors de primer l’immobilier à l’écran, tandis que les batailles à grande échelle ont une cohérence spatiale et rythmique serrée”, a-t-il écrit. “Les deux ne manquent jamais d’inspirer l’admiration. Les créatures bioluminescentes et les cavernes ne sont pas seulement un visuel éblouissant pour nous distraire, elles travaillent en tandem avec la narration pour créer une expérience révélatrice.”

Francisco a noté qu’il y avait quelques ratés dans l’intrigue du film et dans “l’incapacité de Cameron à résister” aux éléments taquins du prochain épisode de la franchise. Apparemment, il y a plusieurs récits non résolus que le public devra attendre pour voir dans les futurs films Avatar.

“Il exige le plus grand écran que vous puissiez trouver pour que ses éléments les plus puissants – de son échelle impossible et de son spectacle habile à sa gamme plus complète d’émotions et de romantisme thématique – puissent être complètement absorbés”, a-t-il déclaré.

“La suite du succès de Cameron au box-office de 2009, ‘Avatar : The Way of Water’, est tout simplement plus grande et meilleure que son prédécesseur à tous égards”, a écrit le critique Eric Francisco.

Comme beaucoup, O’Sullivan a indiqué que l’histoire de “The Way of Water” laisse beaucoup à désirer.

Malgré cela, “The Way of Water” est “à couper le souffle”, a écrit O’Sullivan, notant qu’après avoir quitté le théâtre, elle “avait l’impression d’avoir vécu quelque chose de spécial”.

“Mais je n’ai jamais pensé que Cameron était le cadeau de Dieu au cinéma”, a-t-elle ajouté. “Pendant la majeure partie de la durée de ‘Titanic’, mon intuition était : ‘Juste couler déjà’ et certaines des pires tendances du réalisateur de 68 ans sont exposées dans ‘Avatar 2’ : rythmes trop familiers, partition surmenée et des plans sans fin des corps obscènement élancés et timidement sexualisés des Na’vi.”

Pour ceux qui ont trouvé le premier film trop long et mince sur l’histoire, “The Way of Water” ne fera pas grand-chose pour vous faire aimer le monde de Pandora.

Ceux qui se sont retrouvés à revenir au théâtre encore et encore pour voir “Avatar” sur grand écran il y a dix ans, “The Way of Water” est “vif et passionnant”.

“Les visuels 3D sont sans aucun doute cool, mais ce ne devrait pas être la seule raison de voir ce film”, a-t-elle ajouté. “Tout n’est qu’éclat et spectacle, donc pour un film sur les profondeurs émotionnelles entre les Na’vi et leur environnement, c’est frustrant toute la surface.”

“L’histoire est une simple intrigue de poursuite, simplement un modèle pour faire ce que Cameron semble plus déterminé à réaliser, à savoir jusqu’où il peut pousser les aspects technologiques et visuels du cinéma”, a-t-elle écrit.

Ma a noté que “The Way of Water” est “d’une beauté à couper le souffle”, le comparant à regarder un documentaire de David Attenborough plutôt qu’un long métrage CGI. Cependant, elle dit que les visuels ne suffisent pas à compenser l’histoire terne.

“Dans ‘Avatar : la voie de l’eau’, le réalisateur James Cameron vous entraîne si profondément et vous laisse si doucement dériver que, parfois, vous n’avez pas l’impression de regarder un film mais de flotter dedans, ” a écrit le critique Justin Chang.

“Même si vous pourriez souhaiter que Cameron nous garde là-bas – pour nous donner, en fait, le film sous-marin le plus cher et le plus élaboré jamais réalisé – il ne peut pas ou ne veut pas soutenir tout ce rêve de Jacques-Cousteau-sur- l’émerveillement des champignons pendant plus de trois heures”, a-t-il écrit. “C’est James Cameron, après tout, et il a une histoire émouvante à l’ancienne à raconter, des dialogues de merde à passer et, avec le temps, un sacré film d’action à déchaîner, avec des épaves enflammées, des flèches mortelles et une baleine de la taille d’une baleine. , créature à la peau de tortue connue sous le nom de Tulkun.”

Chang a déclaré que c’était “merveilleux” de retrouver la présence de Cameron sur grand écran. Il note que le célèbre réalisateur a longtemps été interrogé sur ses choix de projets cinématographiques – les gens pensaient qu’il était fou de produire “Titanic” – mais “son film le plus récent et le plus ambitieux étourdira la plupart de ses opposants au silence”.

