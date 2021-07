Critiques de « Space Jam: A New Legacy »: voici ce que pensent les critiques

Dans cette itération, James, jouant une version fictive de lui-même, est en désaccord avec son plus jeune fils Dom (Cedric Joe), qui rêve d’être un développeur de jeux vidéo au lieu d’une star du basket-ball. Lors d’une visite à Warner Bros.’ Beaucoup à voir un nouveau système appelé Warner 3000, une nouvelle technologie qui peut copier James et l’insérer dans différents films et séries télévisées, Dom est kidnappé par une IA maléfique du nom d’Al-G Rhythm (Don Cheadle).

« Le studio parcourt ostensiblement sa bibliothèque de propriétés tout au long du film, notamment dans une série de brefs clips de James rassemblant Tunes qui ont déménagé dans ‘The Matrix’ et ‘Austin Powers’ et, le plus pénible, ‘Casablanca' », a-t-elle déclaré. a écrit. « Il n’y a pas grand-chose à tirer de ces scènes, pas même le plaisir de la nostalgie ; aucune référence significative n’est faite à ces films dans l’esprit ou le contenu. »

« Alors qu’Al-G Rhythm (pouah, ce nom) coopte Dom en prétendant être son ami et en encourageant ses rêves, LeBron et Bugs Bunny rassemblent le gang des Looney Tunes, qui ont tous été insérés dans – vous l’avez deviné – Propriétés de Warner Bros., par exemple, Daffy Duck est dans une aventure de Superman à Metropolis, Yosemite Sam est au Rick’s Cafe de ‘Casablanca’, Lola Bunny est sur le point de passer le test de vitesse et d’endurance pour devenir une Amazone à la ‘Wonder Woman’, » explique Roeper.

Le film « ne prend presque rien d’autre que de mauvais tournants, tous menant à un tas de déchets CGI étincelants de camées, de leçons de vie et de slogans Internet périmés », a écrit AA Dowd dans sa critique pour AV Club. « Son premier faux pas : garder Bugs, Daffy et le reste de la bande sur le banc aussi longtemps qu’il faudrait au public pour regarder trois et demi ‘Merrie Melodies’. »

« En tant que personne qui a grandi avec ‘Space Jam’, je ne voulais rien de plus que d’aimer ‘A New Legacy' », a écrit Germain Lussier dans sa critique du film pour Gizmodo.

« Je me souviens distinctement de ‘I Believe I Can Fly’ et des Air Jordans, et j’adore regarder des films de basket-ball et de science-fiction, donc sur le papier, le film me convient parfaitement », a-t-il déclaré. « Le problème est que le nouveau film est si dense et maniaque, avec un ton extrêmement inégal, que le produit final ressemble à du bruit blanc. »

Comme d’autres critiques, Lussier a cité le point culminant du jeu de basket-ball sans règles – qu’il a noté comme une séquence extrêmement longue – et l’abondance d’IP aléatoires de Warner Bros. comme des préjudices au film.

« L’équipe derrière ‘Space Jam: A New Legacy’ a réussi l’impossible », a-t-il déclaré. « Ils ont pris deux des choses les plus dynamiques et divertissantes de la planète entière et les ont rendus ennuyeux. L’un d’eux est LeBron James, un champion de basket-ball emblématique et générationnel, et l’autre est les Looney Tunes, un intemporel, hilarant, adaptable , et un ensemble de personnages inoubliable.

« En soi, chacun est incroyable. Mettez-les ensemble et, apparemment, c’est tout sauf », a-t-il écrit.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Rotten Tomatoes.