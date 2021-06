Critiques de Loki: la série Disney + divise les critiques – mais les fans ne peuvent pas en avoir assez de Tom Hiddleston « fumer chaud »

LOKI a divisé les critiques – mais les fans ne peuvent pas en avoir assez de Tom Hiddleston « fumer chaud ».

L’acteur de 40 ans reprend son rôle de dieu de la malice dans le Disney+ série, qui a été lancée aujourd’hui.

Marvel Studios

Loki a divisé les critiques depuis sa sortie sur Disney + aujourd’hui[/caption]

Alors que les fans savouraient la série Marvel, les critiques étaient divisées à ce sujet.

Le Hollywood Reporter a déclaré : « Après deux épisodes, Loki est à un point de basculement. Après avoir tout mis en place à un degré épuisant, les choses pourraient être alignées pour devenir vraiment divertissantes »,

CNet l’a également aimé, écrivant: « En tant que spectateur, vous pouvez avoir le libre arbitre, mais vous pouvez également constater que vous devez absolument continuer à regarder cette série superposée, inventive et extrêmement divertissante. »

Cependant, IndieWire n’était pas d’accord, écrivant : « Le MCU est fataliste, et le but de Loki est d’introduire la TVA, le multivers de la folie, ou tout autre but glorieux dont Marvel a besoin. Du moins, c’est ce que l’on ressent quand on passe tout son temps à jouer avec des pailles.

Marvel Studios

Tom Hiddleston reprend son rôle de Loki titulaire[/caption]

Marvel Studios

Les fans adoraient le spectacle même si les critiques étaient divisées[/caption]

Pendant ce temps, la critique de Mashable était mitigée, écrivant: «Là où WandaVision a délibérément changé de ton d’une semaine à l’autre et The Falcon and the Winter Soldier a eu du mal à en trouver un, Loki éclate avec une voix confiante et chaotique.

« Le rythme du premier épisode passe d’une exposition à la vitesse de la lumière à une lenteur presque fastidieuse, avec [Tom] Hiddleston et [Owen] Wilson fait de son mieux pour nous garder à sa portée.

Cependant, les fans adoraient les deux premiers épisodes, d’une certaine manière uniquement pour le retour du beau Tom sur leurs écrans.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « #Loki spoilers….Loki est extrêmement chaud. »





Un autre a ajouté: « Je l’aime déjà, Tom Hiddleston est tellement chaud omg. »

Un troisième a tweeté à côté d’une photo d’une scène où Loki est seins nus : « Tom Hiddleston est tellement sexy. Merci Marvel pour cette scène.

Loki est disponible sur Disney + avec de nouveaux épisodes tous les mercredis.





