Critiques de films : « Une hantise à Venise », « Le plan de retraite », « El Conde »

UNE HANTERIE À VENISE : 2 ÉTOILES ½





Après une courte pause causée par le COVID, les belles adaptations d’Agatha Christie de Kenneth Branagh, « Meurtre sur l’Orient Express », « Mort sur le Nil » et maintenant « A Haunting in Venice », sont devenues une tradition annuelle. Comme le gâteau aux fruits de Noël, ou ces baisers à la mélasse d’Halloween qui collent à tout ce avec quoi ils entrent en contact, les films sont un régal, mais sont vite oubliés.

Branagh revient à la fois en tant que réalisateur et détective à la moustache élaborée, Hercule Poirot. Lorsque nous voyons pour la première fois le meilleur et le plus célèbre détective du monde, il est en exil à Venise, vivant seul avec seulement son garde du corps (Riccardo Scamarcio) pour compagnie et pour se protéger des groupies criminelles qui le harcèlent lorsqu’il quitte la maison.

Il est épuisé, fatigué de regarder l’abîme du pire comportement humain. Au lieu de cela, il passe son temps confortablement installé sur sa terrasse sur le toit, profitant du soleil et des meilleures pâtisseries que Venise a à offrir.

Son idylle est interrompue lorsqu’une vieille amie, peut-être sa seule amie, Ariadne Oliver (Tina Fey), passe par là. Elle est l’auteur d’une série de romans policiers basés sur les exploits de Poirot et a une affaire qui, selon elle, le fera sortir de sa retraite.

Elle le convainc d’assister à une séance nocturne d’Halloween au palais prétendument hanté de Rowena Drake (Kelly Reilly), une mère en deuil de la mort tragique de sa fille Alicia. Le détective, un homme de science, est sceptique, mais accepte d’y assister, ne serait-ce que pour dénoncer la falsification des débats.

Lorsque les gens commencent à mourir, l’instinct de Poirot entre en jeu alors qu’il trie les fausses pistes, les événements fantomatiques et les antécédents de chaque invité, y compris la pieuse gouvernante Olga Seminoff (Camille Cottin), le Dr Leslie Ferrier (Jamie Dornan) sous le choc et son fils précoce Leopold (Jude Hill) et la médium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh), pour aller au fond de l’affaire. « Il y a eu deux meurtres impossibles, dit-il, comme si les vivants avaient été tués par les morts. Personne ne quittera cet endroit tant que je ne saurai pas qui l’a fait.

« A Haunting in Venice » est la plus gothique des adaptations Christie de Branagh. Les angles de caméra inclinés et les gros plans extrêmes confèrent une ambiance claustrophobe et accueillent une ambiance étrange au mystère du meurtre. Ajoutez à cela quelques frayeurs et des images hallucinogènes, et vous obtenez le plus nerveux des films Christie de Branagh. Le reste, du casting des cascades à la grande révélation à la fin, semble plus familier, comme des spectres fantomatiques laissés par les autres films.

Branagh réalise et joue avec vigueur, mais les mécanismes de l’enquête sapent une grande partie de l’énergie et de la tension du film. Malgré de bonnes performances – Cottin et Yeoh se démarquent – ​​la nature bavarde des interrogatoires de Poirot, même interrompus par un montage soigné et une photographie inventive, ralentit le rythme du film à un rythme effréné.

Pire encore, les contre-interrogatoires ne révèlent pas grand-chose en termes d’indices utilisables pour le public. L’un des avantages d’un meurtre mystère en tant que spectateur est la possibilité de suivre, d’arriver à une conclusion basée sur les informations fournies. « A Haunting in Venice » rassemble une série d’indices, évidents uniquement pour Poirot et le scénariste Michael Green. Cela ressemble à une triche lorsque le grand détective révèle un fait mystérieux qui n’est même pas évoqué dans le récit.

« A Haunting in Venice » est un film magnifique, avec une conception de production gothique exquise et des performances amusantes, mais en tant que thriller, il semble aussi sans vie que l’une des victimes du meurtre du film.

LE RÉGIME DE RETRAITE : 3 ÉTOILES





Nicolas Cage couronne une année 2023 bien remplie avec « Le Plan de retraite », une comédie dramatique familiale insolite qui marque sa cinquième incursion en salles depuis le jour de l’An.

Il incarne Matt, un homme âgé à la retraite, satisfait de la vie d’un clochard de la plage après une vie de « travail gouvernemental ».

Il était, dit-il, un arbitre, quelqu’un qui réglait les différends et « faisait le travail ». Il était également un père merdique pour Ashley (Ashley Greene), la fille qu’il a laissée derrière lui lorsqu’il l’a abandonnée, elle et sa mère malade, il y a des années.

« Si elle veut me visualiser comme mort, elle a parfaitement le droit », dit-il.

Quand Ashley et son mari Jimmy (Jordan Johnson-Hinds) volent un disque dur à l’impitoyable chef du crime Donnie (Jackie Earle Haley) et à son acolyte Bobo (Ron Perlman), amoureux de Shakespeare, les méchants feront presque tout pour le récupérer, y compris prendre sa jeune fille Sarah (Thalia Campbell).

Prise dans une toile de problèmes, Sarah rejoint son cher vieux père, ignorant son passé violent. Alors qu’il évalue la situation, son instinct intervient et il parvient à uniformiser les règles du jeu.

« Voilà le truc, patron », dit Bobo à Donnie, « le vieux continue de tuer tout le monde. Tout le monde! »

« Le Plan de retraite » a une dette envers Guy Ritchie. Il n’a pas le claquement, le crépitement et le pop des premiers films de Ritchie, comme « Snatch » ou « Lock, Stock and Two Smoking Barrels », mais stylistiquement, son mélange de violence et de comédie joue comme Ritchie Lite.

Cage propose une version charmante et décalée de Matt, peut-être l’assassin le plus loufoque et le plus décontracté que nous ayons vu à l’écran depuis « The Hitman’s Bodyguard ». Il est mortel, un excentrique sans vergogne et plus qu’un peu idiot, mais c’est la performance de Cage qui insuffle la vie aux genres desséchés du dernier travail/mauvais père au passé violent. Il laisse flotter son drapeau bizarre, s’amuse, et ça se voit.

« The Retirement Plan » n’est pas un grand film, même selon les standards du curriculum vitae saccadé de Cage, mais il ne se prend pas trop au sérieux, et vous ne devriez pas non plus le faire.

EL CONDE: 3 ½ ÉTOILES





Basé sur l’ancien dirigeant autoritaire chilien Augusto Pinochet, « El Conde », désormais diffusé sur Netflix, est une satire qui réinvente le président et le dictateur (et d’autres politiciens) comme un vampire sans âme. Métaphoriquement, l’idée des politiciens comme des sangsues suceuses de sang n’est pas nouvelle, mais ce film n’est pas allégorique. C’est d’abord un film de vampire ambitieux et ensuite une satire politique de l’histoire alternative.

Jaime Vadell incarne le Comte, un vampire de 250 ans, vivant en exil volontaire dans un manoir/bunker en ruine dans le Chili reculé, avec sa femme, Lucia (Gloria Münchmeyer), et un majordome fidèle et attentif (Alfredo Castro). . Depuis qu’il a goûté pour la première fois au sang en léchant le plasma de Marie-Antoinette sur la lame d’une guillotine pendant la Révolution française, il a été un tyran avide de pouvoir, prenant récemment le contrôle du Chili jusqu’à sa « mort » en 1990.

Caché des regards pendant des décennies, survivant grâce aux smoothies au cœur humain qu’il prépare dans un mixeur, il est aujourd’hui en proie à une crise existentielle, troublé par ce qu’il perçoit comme les injustices de son héritage et l’ennui de la vie éternelle. « Certaines personnes vivent plus longtemps qu’elles ne le devraient », dit-il.

Découragé, il a renoncé à boire du sang et dépérit, mais alors que son immortalité semble toucher à sa fin, des visiteurs indésirables – ses cinq enfants avides d’héritage et une jeune religieuse (Paula Luchsinger) avec l’exorcisme en tête – lui donnent le monstre mort-vivant une raison de vivre.

Tournant dans un noir et blanc gothique et succulent, le réalisateur chilien Pablo Larraín et le directeur de la photographie Ed Lachman rappellent FW Murnau et les films expressionnistes des années 1920 et 1930. Mais tout comme le film subvertit ce que peut être une satire politique, l’apparence du film déroute également les attentes. Le majestueux noir et blanc suggère l’horreur classique, mais le scénario sombre, drôle et plein d’esprit du film est plus proche du rire par minute de « Young Frankenstein » que de « Dracula ». Ce n’est pas exactement une fête de rire, il s’agit, après tout, de l’existence et de la persistance du mal, mais il s’agit d’un échange de comédie noire d’une manière que Tod Browning n’aurait jamais pu imaginer.

L’allégorie du vampire – selon laquelle Pinochet est un parasite qui a sucé le sang de son peuple – n’est pas la plus subtile, mais elle a du mordant, plongeant ses dents dans l’héritage d’un monstre.

Bien que « El Conde » dévie de la bonne voie vers le milieu de la section, la pure audace de l’idée et la révélation d’un troisième acte la remettent sur les rails. C’est le film de vampire le plus original depuis des années et l’une des meilleures satires sociopolitiques de ce côté d’Armando Iannucci.