Critiques de films : TMNT, « Meg 2 », « Défauts », « Un espion compatissant »

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM: 3 ½ ÉTOILES





Quand j’ai entendu pour la première fois qu’un nouveau film « Teenage Mutant Ninja Turtles » était en préparation, je me suis demandé « Pourquoi? » De leurs débuts en tant que bande dessinée parodique de super-héros par Kevin Eastman et Peter Laird à devenir un phénomène culturel surprise, les frères tortues anthropomorphes ont été redémarrés en tant qu’émission de télévision, jouets et un tas de films.

La différence cette fois-ci est que « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem », une nouvelle aventure animée qui joue maintenant dans les théâtres, capture l’esprit irrévérencieux et exubérant des bandes dessinées qui l’ont inspiré, sans rien perdre du cœur qui a fait des frères tortues… Léonard, Michel-Ange, Donatello et Raphaël – si aimés en premier lieu.

Une histoire d’origine, le nouveau film est un passage à l’âge adulte pour le débrouillard Donatello (Micah Abbey), le charmant Michelangelo (Shamon Brown Jr), le fiable Leonardo (Nicolas Cantu) et le courageux Raphael (Brady Noon). Élevés par un rat mutant nommé Splinter (Jackie Chan) dans les égouts de New York, sous les ordres de leur père adoptif surprotecteur, ils ne visitent le monde humain que pour se ravitailler. Splinter ne fait pas confiance aux humains et craint pour la sécurité de son fils s’ils sont exposés au monde humain.

Mais les tortues sont agitées. Ils aspirent à être acceptés, à aller au lycée, à faire ce qu’ils voient faire à la télévision et au cinéma.

« Si nous n’étions pas des monstres, rejetés par la société, que ferions-nous ?

Lors d’une de leurs visites clandestines dans la ville, ils rencontrent April O’Neil (Ayo Edebiri), une journaliste en herbe qui veut raconter leur histoire.

« C’est fou », dit-elle. « Les tortues. Mutante. Karaté. Les adolescents. Je veux tout savoir sur toi. »

Pendant ce temps, la ville de New York est terrorisée par Superfly (Ice Cube), une mouche domestique mutante avec un plan pour tuer et capturer tous les humains et transformer tous les animaux de la Terre en mutants.

« Les humains seront exécutés, réduits en esclavage, transformés en nourriture. Peut-être des animaux de compagnie », dit-il. « Toute chose folle à laquelle vous pouvez penser, lancez-la. »

En équipe avec April, les tortues prévoient d’affronter Superfly et de devenir des héros.

« Nous éliminons Superfly et tout le monde pensera que nous sommes cool », déclare Donatello. « Ils nous accepteront ! »

« Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem » a beaucoup d’esprit de héros décousus dans une demi-coquille. La magnifique animation Rough ‘n Tumble est générée par ordinateur, mais semble organique, comme un mélange de l’esthétique dessinée à la main d’Ed « Big Daddy » Roth et Gerald Scarfe. C’est vibrant, excitant et donnera à vos yeux une séance d’entraînement.

L’histoire n’est pas aussi passionnante. Cela ne vous mènera nulle part vraiment nouveau, en ce qui concerne les films de super-héros, mais cela met à jour la tradition TMNT. L’utilisation de vrais adolescents pour exprimer les quatre frères tortues apporte une énergie juvénile qui ajoute également du punch et même de l’émotion à leur scénario de passage à l’âge adulte / étrangers.

Les vraies vedettes du spectacle sont Edebiri, Chan et Ice Cube. Plus qu’un personnage de soutien, Edebiri donne à April trois dimensions, avec des faiblesses – parfois ses nerfs l’emportent sur elle – et des objectifs qui aident à guider l’histoire. Chan est très drôle, mais humanise aussi le rat avec ses soucis paternels trop protecteurs. Ice Cube apporte une quantité considérable de fanfaronnade au mégalomane Superfly, crachant ses lignes avec humour et une menace de dessin animé.

Sept longs métrages dans « Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem » font quelque chose de remarquable. Cela prend une franchise vieille de plusieurs décennies et la rend contemporaine avec humour et cœur tout en offrant une explosion nostalgique aux fans de longue date.

MEG 2 : LA TRANCHÉE : 2 ÉTOILES





Il y a cinq ans, « The Meg », une créature préhistorique mettant en vedette un requin CGI et l’homme d’action sous-marin Jason Statham, a pris une bouchée de 500 millions de dollars du box-office mondial. Ce week-end, Ben Wheatley, un réalisateur surtout connu pour l’art et essai, les sensations fortes satiriques de films comme « High Rise » et « Kill List », plonge dans la suite, espérant faire sensation en rééquipant Statham avec un super requin. La question est, « Meg 2: The Trench » sera-t-il fin-tastique ou sautera-t-il le requin?

L’affaire louche est centrée sur le philanthrope milliardaire Jiuming (Wu Jing) et l’éco-guerrier Jonas Taylor (Statham). Jiuming possède un institut océanographique, qui abrite sa propre captive Meg, un surnom pour un mégalodon – pensez à Bruce le requin de « Jaws » sous stéroïdes – que l’on croyait éteint depuis environ deux millions d’années. Taylor est un ancien marine américain dont le regard d’acier n’a d’égal que les yeux morts du Meg.

Le duo improbable mène une mission dangereuse dans un « ancien écosystème épargné par l’homme », une fosse océanique à 25 000 pieds sous la surface de l’océan. La mission va de travers lorsqu’une opération minière illégale déclenche une explosion qui crée une brèche dans la thermocline, piégeant Jiuming, Jonas et son équipage à six kilomètres de profondeur, entourés de colossales, de Megs et de toutes sortes de créatures sous-marines agressives et primordiales.

« Trois Megs massifs et qui sait quoi d’autre ont échappé à la brèche ! »

Au milieu de « Meg 2: The Trench », Statham râle, « Ce n’est pas bon. » C’est un méta-moment qui donne l’impression que l’acteur a brisé le quatrième mur pour commenter le film. Il ne l’est pas bien sûr. Le film n’est pas assez intelligent pour avoir ce genre de conscience de soi intégrée.

Mais il n’a pas tort.

Des rames de dialogues clichés apparemment empruntés à d’autres meilleurs films d’action et des hommages sans enthousiasme à « Jaws » et « Jurassic Park » à la resucée de Statham Stock Character # 2 – l’homme avec un passé qui doit protéger un jeune, innocent enfant – et boiteux tente de créer un slogan (« A plus tard mon pote. »), « Meg 2: La tranchée » n’apporte pas grand-chose jusqu’à ce qu’il devienne une caractéristique de créature dans sa dernière demi-heure. Même dans ce cas, la prétendue pieuvre géante est laissée principalement à l’imagination du spectateur et n’est considérée que comme un tentacule ou deux sortant de l’eau.

«Meg 2: The Trench» passe une grande partie de son temps d’exécution sous l’eau, ce qui est logique, car pendant 95% de son temps d’exécution, tout est mouillé.

DÉFAUTS : 3 ½ ÉTOILES





La comédie anti-rom « Shortcomings », un nouveau film réalisé par Randall « Fresh Off the Boat » Park et actuellement à l’affiche, est assez courageuse pour centrer son histoire sur un twerp ennuyeux dont la prétention n’a d’égal que sa négativité et l’ignorance remarques qui tombent si facilement de ses lèvres.

Basé sur le roman graphique de 2007 d’Adrian Tomine (qui a écrit le scénario), Justin H. Min joue l’asocial Ben, un cinéaste en herbe et directeur du théâtre d’art et d’essai de Berkeley. Il a beaucoup de personnalité, tout est mauvais. Il dit avoir été victime de discrimination à l’école, mais pas parce qu’il est asiatique.

« C’était à cause de votre mauvaise personnalité inhérente », explique sa meilleure amie Alice (Sherry Cola).

« Exactement », dit-il.

Lorsque sa petite amie Miko (Ally Maki), qui souffre depuis longtemps, accepte un stage temporaire à travers le pays à New York, il profite de leur «pause» pour replonger égoïstement son orteil dans la piscine de rencontres. Il poursuit Autumn (Tavi Gevinson), une jeune artiste de performance qui travaille dans son théâtre, et noue une relation avec Sasha (Debby Ryan), une amie d’Alice qui vient de rompre avec sa petite amie.

Quand il se rend compte qu’il ne savait pas ce qu’il avait jusqu’à ce qu’il soit parti, il est peut-être trop tard. « Est-ce que c’est votre fond de roche », demande Alice. « Le lycée était mon plus bas », répond-il de manière peu convaincante.

« Shortcomings » fait un excellent travail pour rendre et garder son personnage principal aussi toxique que possible. Le directeur Park et Min ne tentent pas de raser les aspérités de Ben ou de le rendre plus agréable. Mais aussi peu aimable que soit le personnage qui se déteste, il est convaincant dans sa toxicité. Min est intrépide dans sa représentation des faiblesses et des défauts de Ben, et pourtant vous ressentez de l’empathie pour lui parce qu’il est tellement perdu.

Comme le dit Alice, « le changement est difficile pour des connards comme nous », et c’est en l’air si Ben a le courage de faire l’effort d’embrasser le changement qui rendra sa vie meilleure. C’est un personnage inflexible que l’on ne trouve pas normalement dans les films avec un côté romantique.

En un peu moins de quatre-vingt-dix minutes, le film économique de Park regorge d’idées.

« Shortcomings » fait rire – Ben et Alice forment un couple étrange et ludique – et examine les attentes culturelles, mais il réussit vraiment grâce à son étude de personnage sans compromis.

UN ESPION COMPATISSANT : 3 ½ ÉTOILES





« A Compassionate Spy », un nouveau documentaire du réalisateur Steve « Hoop Dreams » James, devrait fonctionner comme une pièce d’accompagnement convaincante pour le public dans un état d’esprit de l’ère atomique après avoir vu « Oppenheimer ».

Comme « Oppenheimer », le personnage principal du documentaire est un physicien nucléaire. Ted Hall était un étudiant de premier cycle de Harvard âgé de 18 ans lorsqu’il a été engagé pour aider Robert Oppenheimer et son équipe à créer une bombe dans le cadre du projet Manhattan en 1944.

Trois ans plus tard, il a rencontré et courtisé Joan, une étudiante de premier cycle de gauche à l’Université de Chicago. Ils se sont connectés rapidement, mais sa demande en mariage a eu un hic. Il lui a tranquillement dit qu’il ne partageait pas la jubilation ressentie par ses collègues scientifiques pour leur rôle dans l’avènement de l’ère atomique.

Dégoûté par le pouvoir destructeur de la bombe qu’il a aidé à construire, il a tenté d’uniformiser les règles du jeu entre les superpuissances en divulguant des secrets à l’Union soviétique. Il a estimé que si les deux pays avaient accès au nucléaire, l’idée d’une destruction mutuellement assurée empêcherait l’un ou l’autre d’appuyer sur le bouton.

(SIDENOTE: Dans « Oppenheimer », l’espion du projet Manhattan serait le physicien théoricien allemand Klaus Fuchs.)

Joan, qui apparaît dans le film, accepte de garder le secret de Ted et fait comme ils élèvent une famille sous une campagne d’intimidation du FBI, dans un mariage qui dure plus de 50 ans. En utilisant les mots de Joan associés à des recréations dramatiques (parfois ouvertement), des images d’archives et une vidéo révélatrice et inédite, enregistrée avant la mort de Ted en 1999, « A Compassionate Spy » détaille leur vie ensemble et les efforts qu’ils ont déployés pour garder leur secret.

Sur une bande originale de la musique préférée de Ted et Joan – Mahler, Mozart et Schumann – « A Compassionate Spy » est à la fois un drame familial, un drame historique et une hagiographie d’une personne controversée et complexe. Comme toute bonne histoire d’espionnage, il y a beaucoup de rebondissements inattendus, pour la plupart racontés de première main par des personnes qui étaient là. C’est la touche personnelle qui élève l’histoire du récit historique et géopolitique à une histoire différente et, à bien des égards, plus convaincante du secret intergénérationnel.

Les fondements politiques des actions de Hall sont observés et commentés par l’historien Daniel Axelrod et le physicien Michio Kaku, mais le titre révèle le point de vue du cinéaste. « Un espion compatissant » est un regard indulgent sur Hall, le dépeignant comme un homme qui a agi contre le nationalisme zélé, pas contre son pays.

« A Compassionate Spy » est une histoire très convaincante renversée d’un cran ou deux par une surutilisation des dramatisations. Ils n’ajoutent pas grand-chose à la présentation globale et réduisent souvent la puissance des entretiens. Néanmoins, l’histoire d’un homme qui a changé le monde, pour le meilleur et pour le pire, et pourquoi, vaut la peine d’être racontée.