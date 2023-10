LE TUEUR : 4 ÉTOILES





“The Killer”, un nouveau thriller mettant en vedette Michael Fassbender, actuellement à l’affiche en salles avant de passer sur Netflix le 10 novembre, constitue un retour bienvenu au cinéma de genre pour David Fincher, réalisateur de “Se7en”, “Gone Girl” et “Zodiac”.

Dans le premier chapitre du film, le personnage principal anonyme est enfermé dans un bureau parisien loué par We Work, en face d’un hôtel chic. Là pour tuer un homme éminent qui devrait arriver d’un jour à l’autre, le tueur est un serpent enroulé, prêt à passer à l’action.

Lorsqu’il quitte « le bureau », il s’habille en beige, comme un « touriste allemand », sans aucun trait distinctif (à l’exception de sa beauté de star de cinéma Fassbender). C’est M. Personne, méconnu et méconnaissable.

Il est là pour une raison ; tuer. Il appelle cela un travail « d’Annie Oakley », un tir de fusil à longue distance. Ce n’est pas aussi excitant que certains de ses autres concerts, comme verser du poison dans le café d’une personne ou faire passer les décès pour des accidents, mais cela paie les factures.

Il vit selon un ensemble de règles réfléchies, un credo existentiel pour les affaires de la mort.

« Interdire l’empathie », dit-il. “L’empathie est une faiblesse.” « Anticipez, n’improvisez pas. » « Ne combattez que la bataille pour laquelle vous êtes payé. »

Il est prudent, peu enclin aux erreurs jusqu’à ce que l’assassinat de Paris tourne mal et que sa balle emporte le compagnon de sa cible, laissant la victime prévue couverte de sang, mais bien vivante.

Expert dans l’art de l’auto-préservation, le Tueur, à travers un itinéraire détourné, sous de faux passeports portant tous le nom de personnages de sitcom d’antan, à commencer par Felix Unger, la moitié méticuleuse de « The Odd Couple », échappe à la police. Lorsqu’il arrive enfin chez lui en République Dominicaine, il découvre que sa petite amie a été agressée, laissée proche de la mort en représailles à son coup raté à Paris.

En se demandant « WWJWBD » – « Que ferait John Wilkes Boothe ? » – il passe à l’action, jurant de se venger des personnes qui ont attaqué sa petite amie.

D’humeur maussade et de sang-froid, “The Killer” est une vitrine pour Fassbender, qui n’est pas apparu à l’écran depuis quatre ans. De Magneto dans les films X-Men au rôle principal dans la version 2015 de « Macbeth » de Justin Kurzel, en passant par l’androïde David 8 de « Alien : Covenant » et l’agent corrompu du MI6 Paul dans « Haywire », il a déjà joué des méchants, mais il l’a rarement été. nonchalamment captivant. Il aspire une grande partie de l’humanité du personnage, laissant derrière lui un automate mortel, dirigé par la logistique de son travail plutôt que par une sorte de boussole morale. La vie et la mort, pour lui, sont transactionnelles et une partie du plaisir du film consiste à attendre de voir quand et s’il va briser et laisser transparaître son humanité.

Mais malgré la dureté du film, le réalisateur Fincher, travaillant à partir d’un scénario d’Andrew Kevin Walker, y ajoute un sentiment de plaisir. La prestation délibérément robotique de Fassbender est parfaite alors qu’il écrit des phrases pince-sans-rire comme « The Sunshine State ». Où peut-on trouver autant de personnes partageant les mêmes idées… en dehors d’un pénitencier ?

« The Killer » est un thriller élégant et bien réalisé, avec une musique anxiogène de Trent Reznor et Atticus Ross, qui utilise la distance du personnage central comme un crochet pour vous tirer au bord de votre siège.

CINQ NUITS CHEZ FREDDY’S : 3 ÉTOILES





“Five Nights at Freddy’s” est un nouveau film d’horreur mettant en vedette Josh Hutcherson qui est actuellement projeté dans les salles de cinéma, mais il peut sembler familier à certains cinéphiles.

Appelé « FNaF » par les fans, il a débuté en 2014 en tant que jeu vidéo populaire qui a depuis engendré un certain nombre de suites et de retombées, notamment « Five Nights at Freddy’s : Sister Location » et « Five Nights at Freddy’s : Help Wanted ».

Avec le créateur du jeu Scott Cawthon engagé en tant que co-scénariste et producteur, la nouvelle version cinématographique offre des rappels visuels et audio reconnaissables à la série de jeux vidéo.

Ensuite, il y a le cas étrange de « Willy’s Wonderland », un film culte de Nic Cage de 2021 qui remplit ses poumons d’une grande partie du même air fétide que « FNaF ». C’est comme le frère de « Freddy » d’une autre mère.

Alors, avec autant d’histoire, le nouveau film est-il suffisamment frais pour obtenir une nouvelle note ?

Sur grand écran, Hutcherson incarne Mike Schmidt, un gars malchanceux qui cherche désespérément à gagner de l’argent et à s’occuper de sa sœur renfermée Abby (Piper Rubio). À quel point est-il désespéré ? Assez désespéré pour accepter un poste nocturne en tant qu’agent de sécurité dans un centre de divertissement familial appelé Freddy Fazbear’s Pizza. «Je prendrai n’importe quoi», dit-il au conseiller en emploi Steve (Matthew Lillard).

L’installation délabrée et fermée était autrefois un point chaud populaire, mais elle est désormais vide, à l’exception de quatre mascottes animatroniques, Freddy Fazbear, Bonnie, Chica et Foxy.

Il s’avère que ces mascottes sont tout sauf des porte-bonheur. Ils divertissaient les enfants qui affluaient autrefois au restaurant, mais aujourd’hui, ils sont possédés par les esprits des enfants disparus pendant les jours de gloire de Fazbear.

«La police a fouillé Freddy de fond en comble», raconte l’énigmatique policière locale Vanessa (Elizabeth Lail). « Ils ne les ont jamais trouvés. C’est pourquoi l’endroit a fermé ses portes.

Ce que Vanessa ne sait pas, mais Mike est sur le point de le découvrir, la nuit, les mascottes prennent vie et ont posé les yeux sur une nouvelle victime, la petite et innocente Abby.

Les fans du jeu vidéo pourraient bénéficier d’un supplément sur les œufs de Pâques du film. La réalisatrice Emma Tammi assure le service des fans tandis que le scénario de Cawthon, Seth Cuddeback et Emma Tammi se concentre sur le drame psychologique.

Déterminé à découvrir qui a enlevé son petit frère Garrett des années auparavant, Mike utilise ses rêves pour revivre l’expérience et trouver de nouveaux indices. C’est sa tentative de réparer les péchés du passé, mais les séquences interminables font descendre le film. Idem pour une intrigue secondaire impliquant la méchante tante Jane (Mary Stuart Masterson) de Mike et Abby. Les deux prennent un temps précieux à l’écran de l’attraction principale, à savoir Abby (Rubio est particulièrement efficace en tant que jeune au cœur ouvert) et sa relation avec les mascottes effrayantes. Abby a un lien avec eux, et aussi, peut-être, un lien avec l’enlèvement de Garrett. C’est là que se déroule l’action, pas dans les mornes séquences de flashback de rêve.

“Five Nights at Freddy’s” est présenté comme un film d’horreur, mais à part quelques frayeurs, il n’y a pas grand-chose ici pour vous faire dresser les cheveux sur la nuque. Au lieu de cela, c’est une atmosphère générique avec peu ou pas de facteur de peur réel.

PAIN HUSTLERS : 2 ½ ÉTOILES





“Pain Hustlers”, une nouvelle véritable comédie policière basée sur le livre non-fictionnel “The Hard Sell” d’Evan Hughes, avec Emily Blunt et Chris Evans, et désormais diffusée sur Netflix, rejoint la liste toujours croissante de films et d’émissions de télévision. qui détaillent la culpabilité des grandes sociétés pharmaceutiques dans la crise des opioïdes.

Blunt incarne Liza Drake, une mère célibataire fauchée de sa fille Phoebe (Chloe Coleman). Chassé du garage de sa sœur, où ils dormaient depuis plus d’un mois, Liza a désespérément besoin d’un travail et d’argent.

Lors d’une rencontre fortuite avec le représentant commercial des produits pharmaceutiques huileux Pete Brenner (Chris Evans), elle l’impressionne par sa ténacité. Sentant qu’elle ferait n’importe quoi pour de l’argent, il lui propose un emploi, malgré son manque total de qualifications, en vendant un nouvel analgésique inhalable à base de fentanyl directement aux médecins.

« C’est une loterie à cotes élevées, ensevelie sous des milliers de refus », lui dit-il.

Pour conserver son emploi, il lui suffit de lancer le bal en convainquant un médecin de prescrire le médicament. Juste avant la date limite, elle pose une baleine, le Dr Lydell (Brian d’Arcy James), moralement compromis, qui distribue le médicament à ses patients comme des bonbons aux enfants à Halloween.

La part de l’action de Liza représente plus d’argent qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer.

“Vous n’allez pas gagner cent mille dollars cette année”, lui dit Brenner. “Ça va être plutôt six cents.”

Ivre de succès – et de beuveries fréquentes – elle contourne les lois et soudoie les médecins tout en scandant son mantra « Possédez votre territoire » à une légion croissante de représentants commerciaux. Mais tandis que son compte en banque gonfle, ses doutes aussi, car sa conscience devient sa boussole morale.

“Pain Hustlers” respire à peu près le même air que “Dopesick”, “Painkiller” et le documentaire “All the Beauty and the Bloodshed”. Quelques. Mais pas tout. Ces histoires se concentraient sur les patients et les conséquences personnelles de l’épidémie d’opioïdes. A l’inverse, « Pain Hustlers » tourne la caméra sur les commerciaux, ces revendeurs pharmaceutiques qui ont fait fortune sur le malheur des autres.

Le passage de Liza du désespoir à la cupidité n’est pas une vision particulièrement nouvelle de l’histoire de la misère à la richesse, mais Blunt fait des heures supplémentaires pour rendre son personnage convaincant. Son désir de réussir, d’améliorer sa vie ne concerne pas seulement les Benjamins, il s’agit de créer un nouveau départ pour sa fille. Blunt fonde le film avec une grande humanité, ancrant les pitreries souvent exagérées du film avec sa présence terrestre.

À son détriment, « Pain Hustlers » a un ton plus léger que d’autres drames récents sur les opioïdes. Ce n’est pas vraiment un rire à la minute, mais le ton plaisant semble en contradiction avec le sujet sérieux, en particulier dans les performances d’Evans et d’Andy Garcia, dont le personnage perd la tête et l’attention du public à mi-chemin.

“Pain Hustlers” tente une nouvelle approche sur un sujet brûlant, mais l’exécution formelle et le ton inégal semblent bancals compte tenu du sujet.

FREELANCE : 2 ÉTOILES





Dans “Freelance”, une nouvelle comédie d’action actuellement à l’affiche dans les salles, John Cena incarne un homme qui se bat contre une vie de désespoir tranquille, un sentiment que le public connaîtra au moment où le générique de fin arrivera.

Cena est Mason Pettits, un bienfaiteur qui essaie de trouver sa place dans le monde. Après quelques misérables années de pratique du droit, il en a voulu plus – “Je pensais que cela me ferait me sentir normal”, dit-il, “mais cela m’a fait me détester.” – il rejoint les forces spéciales. Épanoui, il dit que le travail lui permet pour trouver un but indispensable à sa vie.

Autrement dit, jusqu’à ce qu’une mission visant à assassiner le dictateur Juan Arturo Venegas (Juan Pablo Raba) se dirige vers le sud. Blessé et désillusionné, il abandonne la vie d’aventure et s’installe, revenant au droit, au mariage et à une vie de banlieue sûre.

Ennuyé et malheureux, il accepte un emploi de Sebastian (Christian Slater), un ancien collègue des forces spéciales qui dirige désormais Contractual Defence Industries, une entreprise de mercenaires à guichet unique.

« Nous vendons de la sécurité », dit-il.

Le travail semble simple, mais il y a un piège. Il accompagnera la journaliste Claire Wellington (Alison Brie) en Amérique du Sud et assurera sa sécurité pendant qu’elle interviewera Juan Arturo Venegas, le dictateur au cœur de la mission qui a mis fin à la carrière de Pettits dans les forces spéciales.

« Freelance » est le genre de film qui prenait autrefois la poussière dans les bacs directement sur DVD chez Blockbuster.

Même le charme considérable des protagonistes, Cena et Brie, ne peut vaincre l’action générique, les changements de ton étranges allant des fusillades sanglantes à la comédie légère, un méchant oubliable (joué par Marton Csokas, habituellement fiable) et un dictateur maladroit qui, d’un côté, il parle de l’exploitation des pays pauvres par des sociétés internationales corrompues, tandis que de l’autre, il prononce des phrases idiotes comme : « Je crois que quand on rencontre un danger, il faut le chanter ».

À quelques exceptions près, « Freelance » donne l’impression d’avoir été fait, comme si le réalisateur Pierre Morel essayait de rendre hommage au genre du direct sur DVD, mais avait oublié d’apporter du plaisir.