Critiques de films : « Dumb Money », « Expend4bles », « Stop Making Sense »

ARGENT DUMB : 3 ½ ÉTOILES





Malgré son titre, « Dumb Money », une nouvelle comédie dramatique qui a fait la une des journaux et qui met en vedette Paul Dano, qui joue actuellement dans les salles de cinéma, est une vision intelligente de la façon dont un blogueur d’investissement en ligne a mené la Révolution française à Wall Street.

Dano est Keith Gill. Le jour, il est un trader financier, la nuit, il est Roaring Kitty, animateur d’une émission en ligne originale diffusée depuis son sous-sol de Brockton, dans le Massachusetts. Vêtu de t-shirts en forme de chat tie-dye et surmontés d’un bandeau rouge, il donne des conseils boursiers à un petit public, qui répond par des torrents d’injures. Début 2021, il fait des vagues lorsqu’il se lance à fond, engloutissant toutes ses économies dans une intuition peu orthodoxe.

« Hé ! Quoi de neuf tout le monde », dit-il dans l’émission. «Roaring Kitty ici. Je vais choisir un titre et expliquer pourquoi je pense qu’il est intéressant, et ce titre est GameStop.

Les investisseurs spéculatifs de Wall Street vendaient à découvert les actions du détaillant de jeux vidéo, dans l’espoir de réaliser des bénéfices en cas de faillite, mais Gill pense que les actions sont sous-évaluées et qu’il reste de la vie dans l’entreprise. Sa passion pour GameStop gagne peu à peu sa poignée de téléspectateurs, qui s’emparent du stock bon marché. À mesure que de plus en plus de gens achètent, le titre grimpe et grimpe bientôt à plus de 500 $ US par action.

Les « commerçants de détail », les étudiants et les employés de restaurant qui suivent les conseils de Roaring Kitty, s’enrichissent tandis que les fonds spéculatifs milliardaires, en particulier Gabe Plotkin (Seth Rogen) de Melvin Capital, commencent à perdre de l’argent, à hauteur d’un milliard de dollars par an. jour.

Roaring Kitty devient une sensation sur Internet, un outsider David contre Goliath de Wall Street.

« Beaucoup de gens estiment que le système est défaillant », dit-il. « L’idée même du marché boursier est que si vous êtes intelligent, et peut-être qu’avec un peu de chance, vous pouvez faire fortune. Certainement plus. Il n’y a aucun espoir pour le petit bonhomme. Mais peut-être que maintenant c’est le cas.

À mesure que le titre s’envole, les grands médias en prennent note, tout comme la Maison Blanche et le Congrès.

«Les mecs riches pissent dans leur pantalon», dit Kevin (Pete Davidson), le frère de Keith. « Ils s’en prennent à toi. »

Une fois que vous avez dépassé le jargon financier dense sur la vente à découvert, etc., « Dumb Money » est un plaisir pour le public. Il s’agit d’une histoire très spécifique, basée sur des événements réels, mais il y a une qualité à la Frank Capra dans le récit d’étrangers faisant un doigt d’honneur au pouvoir et, pour la plupart, gagnant.

Dano incarne Gill, un étranger qui, en tant qu’agent du chaos, s’est brièvement battu contre un système truqué et en est sorti victorieux. En plus de ressembler remarquablement au vrai Gill, Dano met en valeur la nature résolue du personnage, un homme qui valorisait plus le pouvoir du mouvement de classe qu’il a lancé que les dollars accumulés dans son portefeuille.

Davidson incarne le frère cadet de Keith, Kevin. Il est aussi impétueux que Keith est réservé, aussi impulsif que son frère est méthodique et fournit une explosion d’énergie à chaque fois qu’il est à l’écran.

« Dumb Money » ne s’enlise pas trop dans le verbiage financier, même si cela vaut peut-être la peine de consulter la page Wikipédia « vente à découvert » avant d’acheter un billet. C’est une histoire passionnante et pleine d’énergie sur l’égalisation des règles du jeu qui capture l’esprit de l’époque.

EXPEND4BLES : 2 ½ ÉTOILES





Dans le monde de The Expendables, il ne suffit pas de simplement tuer l’ennemi. Dans leur réalité alternative en plein essor, chaque meurtre doit être excessif et accompagné d’une boutade pour ponctuer la mort.

« Expend4bles », le film all-star shoot’em up qui joue actuellement dans les cinémas, livre des plaisanteries et tue à gogo, mais pour paraphraser le personnage de Tony Jaa, Decha, « Plus vous tuez de gens, moins vous avez de joie. »

Dans le nouveau film, l’agent de la CIA Max Drummer (Andy García) rassemble l’équipe de mercenaires d’élite : les guerriers desséchés Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), le tireur d’élite Gunner Jensen (Dolph Lundgren), l’expert en démolition Toll Road ( Randy Couture) et les nouvelles recrues Easy Day (Curtis « 50 Cent » Jackson) et Galan (Jacob Scipio) – pour empêcher le terroriste Suarto Rahmat (Iko Uwais) de voler des détonateurs de bombes nucléaires dans l’ancienne usine d’armes chimiques de Mouammar Kadhafi en Libye.

Lorsque les choses tournent mal, Noël devient le consommable, expulsé du groupe et remplacé par sa petite amie mercenaire Gina (Megan Fox) et son collègue mortel Lash (Levy Tran). Alors que la nouvelle bande de soldats s’apprête à mettre fin à un conflit qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, Noël contribue à ramener la paix sur terre.

Cette ode de 103 minutes au meurtre, au chaos et à la virilité ne perd pas de temps pour arriver à l’argent. La première explosion d’action dans « Expend4bles » illumine l’écran environ une minute plus tard, suivie de nombreux morceaux bavards qui s’intercalent entre les morceaux bruyants.

Les passages bavards sont pour la plupart des lignes de dialogue qui semblent tirées du guide « Les films d’action pour les nuls » – des trucs génériques comme « Ça va être amusant », alors que les balles commencent à voler – avec un clin d’œil étrange à quelque chose de plus profond, comme un règlement. de comptes sur son passé. Lorsque nous rencontrons Decha pour la première fois, par exemple, c’est un ancien guerrier, un homme de violence réformé. Mais ses manières pacifiques ne durent pas longtemps, car dans « The Expendables », si vous n’êtes pas un tueur, vous n’êtes qu’un remplisseur.

Si vous avez vu les autres films de la franchise, vous savez déjà à quoi vous attendre ; beaucoup de violence classée R, des images de synthèse douteuses et un décompte de cadavres qui ferait rougir John Wick. Mais cet épisode semble différent, moins un hommage à l’époque où Stallone et Schwarzenegger (qui n’ont pas participé à ce chapitre) étaient des stars d’action à succès et plus une collection de visages familiers se déchaînant dans une vidéo de Jason « l’homme en mission » de Statham. jeu. C’est le Statham Show, qui dissipe la camaraderie qui donnait aux premiers films une ambiance cohérente.

Au moment où le générique de fin arrive, le frisson a disparu. Malgré son casting de stars, ses séquences d’action et son taux de mortalité, « Expend4bles » prouve que la philosophie de Decha : « Plus vous tuez de gens, moins vous avez de joie » est correcte. À leur quatrième sortie, les Expendables semblent plus consommables que jamais.

ARRÊTEZ DE DONNER DU SENS : 4 ½ ÉTOILES





La restauration 4K du film-concert vieux de quatre décennies « Stop Making Sense » est un tel exercice d’exubérance joyeuse que c’est comme voyager dans le temps jusqu’au véritable spectacle des Talking Heads de 1983.

Réalisé par Jonathan Demme et tourné pendant trois nuits au Hollywood Pantages Theatre, au point culminant de la tournée « Speaking in Tongues » du groupe, le film commence sur une scène nue tandis que la caméra suit les baskets éraflées de David Byrne jusqu’au centre. scène. Plaçant un magnétophone portable à ses pieds, il dit : « Salut, j’ai une cassette que je veux jouer » et se lance dans le nerveux « Psycho Killer », accompagné uniquement de sa guitare acoustique et des rythmes de sa boombox.

Vient ensuite la bassiste Tina Weymouth pour une belle version allégée de « Heaven », la vision impassible du paradis du groupe, un « endroit où rien ne se passe jamais ».

À mesure que la liste des morceaux s’allonge, le spectacle s’allonge également. Pièce par pièce, membre par membre, équipement et musiciens peuplent la scène, jusqu’à ce que le groupe au complet, Byrne, Weymouth, Jerry Harrison, Chris Frantz, Steve Scales, Lynn Mabry, Ednah Holt, Alex Weir et Bernie Worrell, soient en place et jouent. comme si faire de la musique allait être déclaré illégal le lendemain.

De l’art-funk exaltant de « Burning Down the House » et « Life While Wartime » à la beauté mélancolique de « This Must Be the Place (Naive Melody) » en passant par le gospel teinté de « Once in a Lifetime », le groupe en livre un banger après l’autre, menés par les mouvements de danse athlétiques et artistiques de Byrne. C’est un document sur un groupe travaillant au sommet de sa forme, capturant l’amour de la musique et de la performance d’une manière que peu d’autres films de concert ont pu faire.

Et il y a un bon rythme et vous pouvez danser dessus.

La restauration est de premier ordre, avec une image nette dérivée des négatifs originaux de 35 millimètres, mettant en valeur le travail inventif de caméra et d’éclairage du directeur de la photographie Jordan Cronenweth, et un son numérique remixé net qui remplit l’air.

L’image et le son sont des améliorations par rapport à l’original, mais ce qui n’a pas changé, l’élément qui rend le film spécial, c’est la performance. Du « Big Suit » emblématique de Byrne à la danse du crabe de Weymouth, c’est, comme l’aurait dit Ed Sullivan, un très grand spectacle, mais il parvient à se sentir intime, même lorsqu’il est agrandi au format IMAX. La communication non verbale entre les joueurs et l’amour évident de la musique sont mis en valeur et ajoutent beaucoup à l’expérience globale.

« Stop Making Sense » a un récit lâche, du numéro d’ouverture avec un solo de Byrne, à la « formation » du groupe et à leur collaboration ultérieure. Au moment où ils chantent « This Must Be the Place (Naive Melody) », il est clair que ce groupe d’étrangers a trouvé une place à laquelle il appartient.

Pas seulement un documentaire ou un exercice de nostalgie, « Stop Making Sense » est une célébration de la musique et de l’appartenance. Regardez-le à nouveau pour la première fois.