Critiques de « Cruella »: ce que disent les critiques

Les critiques sont aussi divisées sur « Cruella » que les cheveux noirs et blancs emblématiques du personnage principal. Pour certains, le rêve d’un film de fièvre maniaque campy et alimenté par la mode est un délice. Pour d’autres, c’est un désordre bruyant et enchevêtré qui ne justifie pas tout à fait le coût d’un billet de cinéma ou les frais d’accès à 30 $ Disney + Premiere. « Cruella » suit la vie d’Estella, une jeune fille curieuse, exubérante et créative qui ne s’intègre pas tout à fait dans le monde. Sa mère l’avertit de ne pas laisser le côté « Cruella » de sa personnalité prendre le dessus sur elle, mais il se cache et arrive en force une décennie plus tard. Après qu’une tragédie laisse Estella orpheline et seule dans les rues de Londres, la jeune fille fait équipe avec deux autres gamins des rues, Jasper et Horace, pour survivre dans le monde par le vol à la tire et le petit vol. Une décennie plus tard, le trio travaille toujours ensemble, mais le rêve d’Estella de devenir créatrice de mode n’a pas faibli. Elle est jouée par une Emma Stone farouchement engagée, qui incarne le méchant des « Cent et un Dalmatiens », imitant son rire emblématique et sa conduite folle avec joie. Par un coup du sort, Estella décroche un emploi en travaillant pour une créatrice légendaire connue sous le nom de la baronne, qui est jouée avec un horrible plaisir par Emma Thompson. Les deux personnages s’affrontent, conduisant Estella à embrasser son côté Cruella et à devenir une concurrente impitoyable de la baronne. Jeudi après-midi, « Cruella » détient une note de 72% sur le site d’examen Rotten Tomatoes sur 156 avis. Voici ce que les critiques ont pensé de « Cruella » avant ses débuts en salles et sur Disney + Premiere Access vendredi:

Moira Macdonald, The Seattle Times

« Imaginez « Le diable s’habille en Prada » sous stéroïdes, se déroulant dans le Londres des années 70, avec le personnage d’Anne Hathaway vengeur plutôt que doux. Ça sonne plutôt bien, non ? » Moira Macdonald a écrit dans sa critique de « Cruella » pour le Seattle Times. Macdonald a fait l’éloge du film pour son imagination débordante et l’alchimie entre Stone et Thompson, qui passent la majeure partie du film en désaccord l’un avec l’autre. Elle a qualifié l’accent britannique « au sirop foncé » de Stone de « légèrement sauvage et méchamment intelligent », un clin d’œil aux répliques traînantes et flétries de la baronne. « ‘Cruella’ est un coup de pied absolu, et si vous cherchez une raison de retourner au cinéma, la voici », a écrit Macdonald. Lisez la critique complète du Seattle Times.

AO Scott, Le New York Times

« ‘Cruella’ est une histoire de vengeance apprivoisée parmi une liste d’histoires récentes de représailles qui incluent ‘Joker’ et « Jeune femme prometteuse ». « Les énergies transgressives de Cruella sont maintenues dans les limites de l’acceptabilité sociale et de la cote PG-13 », a écrit AO Scott dans sa critique du film pour le New York Times. « Son motif est la vengeance, et ses méthodes incluent la fraude, le vol et la tromperie, mais ce qui se rapproche le plus du mal, c’est une insensibilité égoïste occasionnelle envers ses amis. Ce n’est pas un monstre. C’est une artiste, et sa mauvaise conduite théâtrale est un signe de sa créativité sans compromis. » Scott a noté que le film est « assez facile à regarder mais difficile à prendre en compte ». Lisez la critique complète du New York Times.

Katie Rife, AV Club

Situé dans les années 70, « Cruella » se penche fortement sur le monde punk, s’inspirant de l’époque pour sa mode et sa musique. Pour certains, les indices musicaux, qui incluent « Sympathy for the Devil », étaient un peu trop sur le nez, mais d’autres ont trouvé que la liste de lecture de chansons à l’époque était un hommage approprié à l’époque. « Il y a 37 airs pop éparpillés dans » Cruella « , culminant avec la chanson la plus évidente à laquelle vous pouvez penser pour un personnage dont le nom de famille est de Vil et pour qui nous ressentons de la sympathie », a déclaré Katie Rife dans sa critique du film pour AV. Club. « La bande originale comprend The Zombies, Nancy Sinatra, David Bowie, The Clash, ELO, Rose Royce, Blondie, Doris Day, Suzi Quatro, Nina Simone et Deep Purple, tous choisis avec goût mais pas particulièrement révélateurs », a-t-elle écrit. . « Beaucoup de ces chansons ont été utilisées dans d’autres films, d’une part, et peu sont des coupures suffisamment profondes pour susciter beaucoup d’enthousiasme chez les mélomanes adultes. » Lire la critique complète de AV Club.

