Critiques de calcul des applications Calculatrice Android et iPhone

Pour être franc, l’application Calculatrice par défaut sur l’iPhone est vraiment mauvaise. Apple vient de reproduire une calculatrice standard/scientifique sans ajouter de fonctionnalités supplémentaires.

9to5Google a un newsletter redémarrée qui met en évidence les plus grandes histoires de Google avec des commentaires supplémentaires et d’autres informations. Inscrivez-vous pour l’obtenir plus tôt dans votre boîte de réception, ou continuez à lire 9to5Google Log Out ci-dessous :

Cette application ignore fondamentalement le canevas numérique infini offert par un smartphone. Les grandes exceptions tournent pour accéder au mode scientifique et copier les résultats.

Par exemple, après avoir choisi une opération, la saisie du deuxième nombre fait disparaître le premier de l’équation. Sur une calculatrice physique, l’écran n’a peut-être pas assez d’espace pour afficher plus que cela, mais l’écran d’un téléphone le peut certainement.

12 x 34 = 408

Une autre absence flagrante est l’absence d’une fonction de bande ou d’histoire. Un smartphone peut stocker chaque équation que vous saisirez, y compris la date et la date, pendant toute la durée de vie de cet appareil, sans aucun impact sur le stockage.

La réplication d’une calculatrice physique aurait pu être une bonne idée au début de l’ère des smartphones, mais c’est aujourd’hui un choix assez fou.

En comparaison, je pense que l’application Calculatrice de Google est l’une des meilleures expressions du langage de conception Material You disponible. Il a l’air simple, comme celui d’Apple, tout en prenant en charge plus de fonctionnalités et de superbes fioritures.

En faisant glisser vers le bas et en réduisant les touches, qui passent gracieusement des cercles aux pilules, vous pouvez voir votre dernier calcul. Un aspect intéressant est la façon dont vous pouvez faire défiler l’historique et conserver l’accès à la calculatrice complète, tandis que faire glisser votre doigt vers le bas vous donne le flux complet.

L’application, disponible pour tous les appareils Android, a une bonne disposition sur grand écran, ce qui manque encore incroyablement à l’iPad et Apple est apparemment heureux de céder aux applications tierces, comme le vénérable PCCalc. Sur les tablettes Android et les Chromebooks, vous obtenez une colonne Historique persistante à l’extrême gauche.

Si Apple avait créé une calculatrice pour l’iPad, elle devrait simplement avoir la même présentation de base que celle de Google. De plus, cette conception devrait arriver sur macOS. La version actuelle comporte une bande qui s’ouvre dans une fenêtre séparée, qui n’est malheureusement pas de la même taille.

Une chose qu’Apple propose actuellement est une application Watch qui a la même interface utilisateur de base et même une fonction de pourboire. Google l’avait déjà proposé, mais il a depuis été supprimé.

Les calculatrices plus avancées ont des convertisseurs d’unités intégrés, comme celle de Samsung. L’application macOS Calculator offre cette fonctionnalité (mais l’enterre dans un menu), tandis que la réponse de Google consiste à inciter les gens à utiliser la recherche.

Apple ne met pas à jour son application Calculatrice est tout simplement bizarre à ce stade.

Oh.

Encore une chose… Il n’y a pas de touche de retour arrière dans la calculatrice iOS. Si jamais vous appuyez sur la mauvaise touche, effacer toute la ligne est la seule option.

De 9to5Google

Voici les Pixel 8 et 8 Pro en menthe [Gallery]

Sortie des fonctionnalités de janvier : température corporelle du Pixel 8 Pro, Cercle pour rechercher, et plus encore

Déploiement d’Android 14 QPR2 Beta 3.1 avec de nombreuses corrections de bugs Pixel

Samsung et Google préparent Wear OS 5 basé sur Android 14

Android Auto déploie une refonte majeure de l’Assistant Google et des réponses vocales [Gallery]

Bilan : Le Boox Palma est le lecteur électronique de poche parfait

Test : GameSir G8 Galileo est le contrôleur Android/iOS dont je rêvais

Le Pixel 9 restitue la surface avec un nouveau design et un téléobjectif périscope [Gallery]

Le projet IDX de Google apporte des simulateurs Android et iOS au navigateur

Les applications de cloud gaming sont enfin autorisées sur l’App Store iOS (juste un an trop tard pour Stadia)

La manette Stadia renaît en tant que manette Nintendo Switch

Samsung augmente le taux de rafraîchissement PWM du Galaxy S24 – voici pourquoi c’est important

Google Chrome lance la prise en charge de Windows on Arm avant les ordinateurs portables Snapdragon X Elite

Du reste de 9h à 17h

9à5Mac: Apple annonce la prise en charge des magasins d’applications iPhone tiers dans l’UE, avec iOS 17.4

Électrek: Tesla (TSLA) publie ses résultats du quatrième trimestre 2023 : léger manque à gagner