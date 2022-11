Critiques de «Black Panther: Wakanda Forever»: ce que disent les critiques

Danai Gurira et Letitia Wright incarnent Okoye et Shuri dans “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel Studio.

Malgré sa longueur et sa lourdeur, “Wakanda Forever” a généré une cote “fraîche” de plus de 80% sur les tomates pourries d’environ 200 avis.

Tout comme le premier “Black Panther”, Coogler est félicité pour avoir rempli la production “Wakanda Forever” avec des actrices et créatrices talentueuses. Hannah Beachler et Ruth Carter, qui ont remporté des Oscars pour la conception de la production et les costumes pour leur travail sur le premier film, sont de retour et gagnent plus de raves.

“Leur vision commune de l’afro-futurisme est luxuriante, joyeuse et magnifiquement spécifique contre le bruit blanc habituel de la fanfare Marvel, même (ou presque surtout) dans les moments les plus sombres, comme les rituels immaculés d’une scène funéraire”, écrit Greenblatt. “” Wakanda “est toujours clairement une propriété Marvel, avec tous les rythmes d’histoire pour les fans et les personnages secondaires que son univers en constante expansion exige, mais il se sent également à part de tous ceux qui l’ont précédé.”

Greenblatt explique également comment, sans le roi T’Challa, Wakanda est devenu un matriarcat.

“Sans leur roi, Wakanda est devenu une reine de haut en bas, supervisée par la royale et sans âge Ramonda de Bassett, la magnifiquement intimidante Gurira et Wright, qui se lève pour remplir son rôle considérablement élargi avec une grâce et une vulnérabilité félines”, a-t-elle écrit.

Elle note que même si cette suite n’a probablement rien à voir avec ce que Coogler et Marvel avaient l’intention de créer avant la mort prématurée de Boseman, “le film qu’ils ont réalisé ressemble à quelque chose d’exceptionnellement élégant et profond au multiplex; un peu de toujours taillé pour la star qui est partie trop tôt.”

