Critiques de « A Quiet Place Part II »: ce que disent les critiques

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe jouent dans « A Quiet Place Part II ». Paramount Pictures

John Krasinski a de nouveau ébloui les critiques. La fonction de suivi du scénariste-réalisateur de « A Quiet Place » de 2018 détient actuellement une note de 91% « Fresh » sur Rotten Tomatoes sur 135 critiques. « A Quiet Place Part II » est la suite très attendue du premier film de Krasinski, qui a introduit les cinéphiles dans un monde dans lequel des créatures mortelles mais aveugles chassent en se basant uniquement sur le son. Il est distribué par Paramount Pictures. La suite, qui reprend juste après les événements du premier film, suit la famille Abbott à la recherche d’un nouveau foyer sûr. Mais il y a plus de dangers dans le monde que les extraterrestres mortels, à savoir les autres survivants. Les critiques semblent convenir que Krasinski a été placé dans une position difficile pour suivre le premier opus très célèbre de « A Quiet Place ». Après tout, le film a eu une fin poétique, quoique dévastatrice. Cependant, un box-office mondial de 340 millions de dollars sur un budget de seulement 17 millions de dollars était un tirage attrayant pour Paramount. Krasinski a réussi à garder le fil conducteur émotionnel de la famille Abbott tout au long de la suite, tout en élargissant l’univers de « A Quiet Place ». Sa femme, l’actrice Emily Blunt, revient dans le rôle d’Evelyn Abbott, aux côtés de l’actrice adolescente sourde Millicent Simmonds dans le rôle de Regan Abbott et d’un jeune acteur anglais nommé Noah Jupe dans le rôle de Marcus Abbott. Voici ce que les critiques ont pensé de « A Quiet Place Part II » avant sa sortie en salles vendredi.

Kristy Puchko, matériel anti-émeute

Le nouveau film de Krasinski est « une suite extrêmement effrayante et satisfaisante », écrit Kristy Puchko dans sa critique pour Riot Material. « Franchement, c’est étonnant à quel point Krasinski a évolué en tant que cinéaste », a-t-elle écrit. « Il crée des séquences qui auront le public au bord de leurs sièges, tout en racontant une histoire de famille et de perte qui est profondément poignante. Il n’est pas étonnant qu’il marque des comparaisons avec le premier Spielberg. Parce que malgré toutes les peurs de premier ordre et la tension implacable ce thriller d’horreur a à offrir, les moments les plus exaltants sont de voir comment ses personnages se développent. » Pour Puchko, « A Quiet Place Part II » s’étend sur le monde construit dans le premier film, réussissant à rappeler son prédécesseur, mais explorant également de nouveaux terrains. « Bénéficiant de performances qui ont mûri avec ses jeunes leads, ce fantastique suivi le fait avec une confiance captivante », a-t-elle écrit. Lisez la critique complète de Riot Material.

Millicent Simmonds joue dans « A Quiet Place Part II ». Primordial

Stéphanie Zacharek, Temps

Pour Stephanie Zacharek, scénariste pour Time, la suite de Krasinski a beaucoup plus dans l’histoire que le premier film, peut-être trop. « Le film est intelligemment conçu, bien joué et bien conçu », a-t-elle écrit. « Mais comme toute suite, il est obsédé par l’augmentation de la mise, et donc à un niveau de stress beaucoup plus élevé. Il ne lâche jamais, ce qui pourrait être très amusant pour certains téléspectateurs, bien que son acharnement le rende également lassant. » Zacharek a fait l’éloge de la conception sonore de la société, qualifiant le film de « complexe et techniquement accompli ». Le studio et Krasinski avaient insisté pour conserver le film jusqu’à ce qu’il puisse sortir en salles, au lieu de l’offrir sur un service de streaming. Le résultat est une expérience similaire à celle du premier film – un sentiment d’effroi et de suspense au moindre bruit à l’écran ou au cinéma. Lisez la critique complète de Time.

Chris Hewitt, Star Tribune

« J’ai vraiment aimé le premier ‘Quiet Place’ et j’étais sceptique que Krasinski puisse le surpasser, mais je suis ici pour crier haut et fort qu’il l’a fait », a écrit Chris Hewitt dans sa critique du film pour Star Tribune. Hewitt a également noté que Krasinski utilisait le son, ou plutôt le silence, pour indiquer que le film adoptait la perspective de Regan. Le réalisateur montre comment Regan utilise sa surdité à son avantage alors qu’elle combat les monstres. « Les films que les studios ont conservés pendant plus d’un an, en attendant que les sorties en salles aient un sens, se répartissaient en plusieurs catégories : ceux avec le genre d’impact qui nécessitaient des écrans géants. Ceux qui étaient destinés à être de gros succès. Et ceux-là c’était fantastique. « A Quiet Place: Part II », joué exclusivement dans les théâtres, c’est les trois », a-t-il écrit. Lisez la critique complète de Star Tribune.

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe jouent dans « A Quiet Place Part II ». Primordial

Leah Greenblatt, Hebdomadaire de divertissement