Critiques contre abus : les politiciens de la Colombie-Britannique disent qu’ils sont confrontés à un harcèlement accru

Dans la banlieue de Vancouver, à Port Coquitlam, à environ 30 kilomètres à l’est de Vancouver, un homme aurait été tellement contrarié par un problème de règlement qu’il aurait menacé de causer la mort ou des lésions corporelles au maire Brad West.

West, qui n’était pas impliqué dans le règlement, affirme que l’homme a également menacé sa femme et ses deux jeunes enfants.

“Mon fils a cinq ans, mon autre fils a 15 mois. Ils n’ont rien à voir avec tout ce qui pourrait se passer dans la ville”, a déclaré West.

“Il n’y a rien de plus important pour moi dans ce monde que ma femme et mes deux jeunes garçons. Et ma première responsabilité est de les aimer et de les protéger. J’ai donc pris cela très au sérieux.”

La GRC de Coquitlam affirme que l’homme, William Arthur Jones, a été arrêté et qu’une réplique d’arme à feu a été saisie. Jones a été accusé d’avoir proféré des menaces, selon le service des poursuites de la Colombie-Britannique. La semaine dernière, il a plaidé coupable.

L’expérience de West est un exemple de la vague croissante de harcèlement, à la fois en personne et en ligne, auquel les responsables municipaux et provinciaux disent être confrontés.

Au cours des deux dernières années, la mairesse de Squamish, Karen Elliott, a déclaré qu’une campagne de médias sociaux anonyme et bien financée avait ciblé son bureau, répandant de la désinformation.

Lors de l’Union of BC Municipalities de cette année, la question des politiciens confrontés aux menaces et au harcèlement en personne et sur les médias sociaux était un thème commun. (Ben Nelms/CBC)

Des gens se sont approchés d’elle et lui ont crié au visage et lui ont crié dessus depuis leur véhicule alors qu’elle marchait avec son enfant, dit-elle.

Bien que le harcèlement ne soit pas la principale raison pour laquelle elle quitte ses fonctions – qu’elle occupe depuis huit ans – il a joué un rôle, dit-elle.

“Je dirais que ma famille n’est pas triste de me voir prendre du recul”, a déclaré Elliott.

Ce qui est plus terrifiant, ajoute-t-elle, c’est la façon dont cela a découragé les autres de chercher à jouer un rôle dans la politique municipale.

“J’ai demandé à un certain nombre de femmes au cours des 18 derniers mois d’envisager de se présenter au conseil et la réponse que j’ai obtenue a été : ‘Regarde ce qui t’arrive. Pourquoi ferais-je cela ?’

“Il y a une peur… qui n’existait pas avant”

Les responsables provinciaux ne sont pas non plus étrangers aux lignes floues de la critique et du harcèlement.

La chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, se souvient qu’elle a déjà été suivie par un homme dans une voiture alors qu’elle promenait son chien, lui disant qu’elle était responsable du meurtre d’enfants parce qu’elle soutient le vaccin COVID-19.

“Il y a une peur qui a été introduite dans la politique qui n’existait pas auparavant”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | La vice-première ministre Chrystia Freeland harcelée en Alberta

Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à Chrystia Freeland, provoquant l’indignation des médias sociaux Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes s’approchent de Freeland alors qu’elle traverse l’hôtel de ville de Grande Prairie en direction d’un ascenseur.

À une autre occasion, dit-elle, son bureau de circonscription a été pris d’assaut par un groupe de personnes qui ont demandé à la voir, laissant le personnel effrayé et mal à l’aise sur son lieu de travail.

“Il ne devrait vraiment pas y avoir de tolérance pour le harcèlement brutal ou l’intimidation des élus ou des médias”, a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin d’un système où les gens peuvent se sentir assurés qu’ils sont en sécurité dans leur travail.”

Le harcèlement peut également viser les proches des politiciens. Lorsque le premier ministre John Horgan a publié une photo de famille sur les réseaux sociaux, il a déclaré que la section des commentaires s’était rapidement remplie de “venin”.

“Complètement sans rapport avec quoi que ce soit d’autre que, ‘Voici l’occasion de dire à John Horgan et à tous ceux qui lui sont associés que je vous déteste et tout ce qui vous concerne'”, a-t-il déclaré.

Horgan dit qu’il comprend que les gens sont en colère et frustrés, mais cela ne devrait pas céder la place à la toxicité. Il admet avoir entendu de nombreux élus qui ont décidé d’arrêter en raison des abus.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré que le niveau de harcèlement auquel les élus sont confrontés est préoccupant. (Ben Nelms/CBC)

“Pour ceux qui partent à cause de ce mépris, j’espère qu’ils réfléchiront plutôt au nombre incalculable de personnes qui continuent leur vie et disent:” Je suis content que tu fasses ça parce que quelqu’un doit le faire. “

Tous les politiciens à qui CBC s’est adressé pour cette histoire disent qu’il est essentiel de s’attaquer aux abus, et non simplement de les écarter et de les accepter comme faisant partie du travail.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires municipales a déclaré qu’il n’y a pas de place pour l’intimidation ou les menaces envers les élus ou tout membre du public, et que tout comportement menaçant ou potentiellement violent doit être signalé à la police locale.