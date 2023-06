Critiquer l’armée est un crime en Russie – mais pas pour le patron mercenaire Prigozhin

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Critiquer l’armée est illégal dans la Russie de Vladimir Poutine, et afficher ouvertement une ambition politique qui pourrait défier l’homme fort du président est très mal avisé. Pourtant, le patron des mercenaires de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, fait étalage des deux ces jours-ci et, pour le moment du moins, semble s’en tirer. Prigozhin, le traiteur devenu chef de guerre qui a déployé son armée privée – renforcée par des milliers de condamnés qu’il a recrutés en prison – en Ukraine, est enfermé depuis des semaines dans une querelle féroce avec les dirigeants militaires russes, dans laquelle il a à plusieurs reprises accusé le ministre de la Défense Sergei Shoigu et d’autres commandants d’incompétence.

Ce combat a pris une tournure déchirante ce mois-ci lorsque des combattants de Wagner et des soldats russes réguliers se sont retrouvés dans une fusillade près de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine, qui s’est terminée par la détention par les mercenaires d’un lieutenant-colonel.

Prigozhin professe une loyauté totale envers Poutine. Mais il a également prononcé des discours et tenu des conférences de presse à travers la Russie dans ce qui ressemble beaucoup à une tournée de campagne – une ligne rouge potentielle dans un pays où tout défi politique est considéré comme une trahison. Cela a incité de nombreux observateurs russes à se demander : pourquoi Poutine le tolère-t-il ?

Alors que la guerre en Ukraine tourne mal, certains analystes estiment que le dirigeant russe n’aura peut-être pas le choix. Prigozhin, au moins, est un fervent partisan de la guerre – il insiste simplement sur le fait qu’elle devrait être plus brutale et plus efficace. En soutenant pleinement la guerre et une mobilisation totale de la société russe, Prigozhin s’est peut-être assuré la sécurité.

« Le régime ne peut tout simplement pas se permettre de réprimer les représentants du camp ‘patriotique’, qui n’est déjà pas très content du président : il a déclenché la guerre, mais ne peut toujours pas la gagner », a déclaré Abbas Gallyamov, analyste politique et ancien rédacteur de discours du Kremlin.

« S’ils font pression sur cette partie du public », a déclaré Gallyamov, « ils [turn] dans l’opposition et dire : « Il s’avère que les détracteurs de Poutine avaient raison et qu’il s’est vraiment transformé en dictateur ».

D’autres analystes disent que Poutine est extrêmement confiant dans son rôle et ne perçoit aucune menace de Prigozhin – ce qui peut être une erreur de calcul.

« Prigozhin est dans une zone grise où il a un mandat de Poutine pour agir, mais ses limites ne sont pas clairement définies », a déclaré l’analyste politique Tatiana Stanovaya. « Alors Prigozhin teste ses limites et, ne voyant aucune résistance sérieuse, continue de les repousser. »

« De l’extérieur, nous pouvons considérer comment Prigozhin représente un danger pour le régime, et à long terme cela peut être un problème pour Poutine, mais si nous regardons cela à travers les yeux de Poutine, je pense qu’il ne le considère pas comme une menace, », a déclaré Stanovaya. « Prigozhin est loyal, il dépend absolument du gouvernement et peut être [stripped] de toutes les ressources à la fois, si nécessaire.

Il est possible, a noté Stanovaya, que Poutine « ne mesure pas pleinement l’ampleur » de la visibilité croissante de Prigozhin. Les réseaux de télévision d’État, que Poutine vénère comme contrôlant l’opinion publique, ont essentiellement interdit Prigozhin de leurs ondes, le limitant aux médias en ligne et aux blogs Telegram.

« Dans le monde de Poutine, Internet, tous ces sites, blogs et médias sociaux, sont la périphérie », a déclaré Stanovaya.

Bien que Poutine n’ait pas publiquement réprimandé Prigozhin, il y a des signes que le président russe est intervenu plus tôt dans l’année pour tracer des lignes pour Prigozhin et Wagner.

La nomination de Valery Gerasimov , chef d’état-major des forces armées russes, que Prigozhin avait publiquement réprimandé, au poste de commandant général de la guerre en Ukraine a été considérée comme un coup dur pour Wagner. Prigozhin a également perdu sa principale source de main-d’œuvre lorsque le ministère de la Défense lui a interdit de recruter dans les prisons.

Selon des documents classifiés du renseignement américain divulgués sur la plateforme de messagerie Discord, Poutine a organisé une réunion entre Priogzhin et Choïgou en février pour régler un conflit concernant des approvisionnements en munitions prétendument insuffisants à Bakhmut.

Lors du dernier round du combat, Choïgou a décrété la semaine dernière que toutes les « formations de volontaires » devaient signer un contrat avec le ministère de la Défense d’ici le 1er juillet. Prigozhin a déclaré que Wagner ne le ferait pas.

Après avoir retiré ses mercenaires de Bakhmut, dont la Russie s’est effectivement emparée fin mai, Prigozhin a cherché à capitaliser sur ce succès sur le champ de bataille et à obtenir une exposition dans le monde réel avec des points de vente régionaux.

Il a passé quelques semaines à donner des interviews à des journalistes pro-guerre, en utilisant même une pour avertir d’une révolution potentielle en Russie. Il a également tenu de longues séances de questions-réponses dans quatre grandes villes pour promouvoir un projet mal défini appelé « Wagner : la deuxième ligne de front ».

« Pas pour être frénétique, mais [we need] pour donner aux gens les informations véridiques qui forceront la société à se mobiliser », a déclaré Prigozhin de manière énigmatique, promettant de poursuivre ses « briefings politiques ». Il a ajouté : « Tant que nous ne nous mobiliserons pas, nous ne gagnerons pas la guerre. »

Gallyamov, l’ancien rédacteur de discours, a déclaré que toute répression contre Prigozhin risquait d’aligner ses partisans sur d’autres mouvements anti-Poutine, y compris celui du chef de l’opposition politique emprisonné Alexei Navalny.

« Au sens figuré, peu de temps après que Prigozhin se soit retrouvé dans une cellule à côté de Navalny, ses fans se retrouveront du même côté des barricades que les partisans de ce dernier », a déclaré Gallyamov.

Il y a peu de sondages sur l’appel national de Prigozhin, mais un récent rapport de Russian Field, une agence de recherche indépendante, a déclaré que 2% des Russes interrogés voteraient pour Prigozhin dans une course présidentielle, comme Navalny. C’est plus que de nombreux politiciens, y compris Choïgou, mais moins que les 30 % de Poutine.

Le sondage a également suggéré que la visibilité de Prigozhin auprès des Russes moyens augmentait rapidement. « La vitesse à laquelle Prigozhin a gagné … est un sommet, car il y a un an, il n’avait rien », a déclaré Stanovaya.

Dans une tournure curieuse de la vie politique chaotique de la Russie, certains observateurs du Kremlin ont noté que plusieurs des points de discussion de Prigozhin correspondent désormais à ceux de la partie libérale de la société russe, y compris les partisans de Navalny – à savoir que la guerre est meurtrière, durera longtemps et coûter cher à la Russie.

Dans ses discours, Prigozhin s’appuie sur des tropes populistes de confiance, se présentant comme « un homme du peuple » qui s’adresse directement aux Russes ordinaires et s’oppose aux élites détachées de Rublyovka, un quartier riche à l’ouest de Moscou qui sert également de surnom collectif pour le pays. riche et puissant. Navalny a construit une grande partie de son capital politique en dénonçant la corruption et la richesse illicite parmi l’élite.

Mais il y a aussi de grandes différences. Navalny s’est opposé à Poutine pendant des décennies et a appelé à mettre fin à la guerre, tandis que Prigozhin représente une version encore plus extrême de la politique de Poutine, en plein soutien au leadership autoritaire.

Navalny a également exhorté la Russie à être libre, démocratique et «heureuse». Prigozhin a adopté une approche un peu plus sombre, déclarant à un moment donné que les Russes devraient vivre « comme la Corée du Nord pendant quelques années » pour obtenir quelque chose qui ressemble à une victoire en Ukraine. Il est peu probable qu’un tel slogan de campagne ait beaucoup d’attrait populaire.

« Pour les personnes qui vivent dans les grandes villes et sont habituées au type de consommation capitaliste, le [call for a] Le mode de vie nord-coréen et la mobilisation générale ne peuvent pas être attrayants, ils ne peuvent donc fonctionner qu’avec une très petite population… pauvre, frustrée et avec des conformistes agressifs », a déclaré Andrei Kolesnikov, analyste politique basé à Moscou au Carnegie Endowment for International Peace qui, comme de nombreux Russes, a été désigné « agent étranger » par les autorités.

« Il y a un problème fondamental. … Comme Prigozhin lui-même vient des profondeurs de l’élite de Poutine, de la ‘cuisine’ de Poutine, il est de la chair de la chair du système oligarchique, et son produit », a ajouté Kolesnikov.

La fin de partie de Prigozhin n’est toujours pas claire. Pendant des années, il a prospéré en tant que chef d’une organisation paramilitaire qui opérait dans l’ombre pour faire avancer les objectifs du Kremlin dans le monde entier par tous les moyens. Cette approche ne se traduit pas nécessairement bien dans n’importe quel poste officiel, qui s’accompagne de plus de responsabilités et de risques politiques, ainsi que d’obligations nominales envers la loi.

Les analystes pensent généralement que Prigozhin a peu de chances de réussir sa carrière politique car son message, comme celui du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, est souvent trop extrême pour trouver un écho auprès des Russes traditionnels, sans parler de l’élite du pays.

Une possibilité est que Prigozhin se positionne contre d’autres oligarques pour un avantage dans une Russie post-Poutine.

« Il agit intuitivement et il a besoin de gagner du capital politique, mais je ne pense pas qu’il sache encore lui-même en quoi il peut le convertir », a déclaré Stanovaya. «Poutine — il contrôle de moins en moins la situation et les élites. Donc, plus vous avez de ressources politiques, plus vos positions seront fortes à l’avenir, et c’est ce vers quoi Prigozhin travaille.