Connaissez-vous un site où souffle le thym sauvage? Fait le maintenant. «Dream», une expérience interactive de la Royal Shakespeare Company, qui dure jusqu’à samedi et dure à peu près aussi longtemps qu’une sieste, transporte ses milliers de téléspectateurs dans un bosquet sylvestre, puis dans un espace de répétition à Portsmouth, en Angleterre, pour un live Questions et réponses. Les billets sont gratuits, bien que ceux qui préfèrent une expérience légèrement interactive peuvent acheter des sièges pour 10 livres britanniques (environ 14 $) et apparaître à l’écran comme des lucioles. Inspiré par «A Midsummer Night’s Dream» de Shakespeare – de la manière la plus vaporeuse et la plus bavarde imaginable – «Dream» signifie un bond en avant pour la technologie théâtrale et un court jogging en place pour le théâtre lui-même. UNE « Dream » différent devait ouvrir à Stratford-upon-Avon il y a environ un an, comme vitrine pour Public du futur, un consortium d’institutions et d’innovateurs technologiques assemblé en 2019 et chargé d’explorer de nouvelles façons de créer et de diffuser du théâtre à distance. (Théâtre sur votre téléphone? Ils l’ont vu en premier.) Le «Dream» 2020 aurait joué à la fois à un public en direct et à un public distant, intégrant des acteurs, des projections et une capture de mouvement en direct dans un tout verdoyant.

Mais les audiences en personne sont rares de nos jours, et ce «Dream» distant, aussi magnifique – et il est magnifique, extrêmement magnifique – se sent plus mince pour lui, moins une forêt d’imagination et plus un petit bosquet d’arbres vraiment amoureusement rendus. Cela commence avec Puck (EM Williams), ce joyeux vagabond de la nuit, imaginé ici comme un assemblage de galets à la forme approximative d’un corps humain. Pourquoi rendre Puck – agile, flottant et ceignant la terre dans le temps qu’il faut à la plupart d’entre nous pour charger le lave-vaisselle – comme un tas de pierres? Je sais pas. Ça a l’air cool.

En voyageant dans la forêt, Puck rencontre les autres fées de Shakespeare, comme Moth (une accumulation de papillons de nuit), Peaseblossom (bâtons et fleurs) et Cobweb (un globe oculaire à l’intérieur du drey d’un écureuil). Apparemment, Puck a également rencontré Mustardseed (plus de bâtons?). Je l’ai raté. Et le chanteur Nick Cave a contribué au doublage! J’ai raté ça aussi. «Dream», interprété en direct, est exquis, dénaturé et presque entièrement sans contenu. Ce n’est pas tout à fait du théâtre, et ce n’est pas précisément du cinéma, même si cela pourrait passer pour un court métrage « Avatar ». Pendant des périodes, cela ressemble à un jeu vidéo méditatif, mais ce n’est pas non plus cela, principalement parce que les éléments interactifs (cliquer et faire glisser des lucioles dans le paysage) sont totalement sans importance.