Critique : Un solo “De grandes attentes” qui demande de l’endurance

En tant que Pip, Izzard maintient un ton mesuré et légèrement animé, comme s’il lisait à un enfant particulièrement excitable à l’heure du coucher. Dans un gilet noir cintré, un chemisier à volants blanc et un rouge à lèvres rouge audacieux (les stylistes de costumes sont Tom Piper et Libby Da Costa), Izzard assume le large éventail de personnages de Dickens avec seulement de subtiles modulations de voix et de gestes – une main levée avec les doigts écartés comme Miss Havisham, un léger regard dans le nez pour Estella.

Au lieu de cela, le travail de distinction entre les orateurs revient au pas et demi-tour qu’elle effectue, entre presque chaque ligne de dialogue, pour faire face à la direction opposée, le battement de bottes à talons hauts à lacets sur le sol comme une sorte de métronome humain. . La technique, qu’Izzard note dans le programme est empruntée au stand-up de Richard Pryor, remplace les affaires physiques où un développement plus profond des personnages individuels et les tensions entre eux et Pip seraient plus engageants.

Cependant, un tel travail intérieur ou relationnel est intimidant à comprendre, étant donné les rebondissements du récit tentaculaire de Dickens. Contrairement à “A Christmas Carol”, un conte moral bien structuré et d’une longueur de roman fréquemment adapté pour la scène, y compris dans une version solo actuellement à Broadway avec Jefferson Mays, “Great Expectations” est une épopée interpersonnelle difficile à manier. L’adaptation de Mark Izzard, qui est fidèle à la prose de Dickens tout en la réduisant aux fils les plus nus, se déplace avec une telle rapidité qu’elle peut être difficile à suivre, même avec des personnages entiers et des intrigues secondaires excisées.

La performance d’Izzard, contrairement à celle de Mays dans “A Christmas Carol”, ne vise pas non plus à rendre le récit de l’histoire particulièrement théâtral. Au moment où elle atteint la chute vertigineuse de résolutions pleines d’action du deuxième acte, l’expérience visuelle consiste moins à se divertir qu’à encourager Izzard à franchir la ligne d’arrivée avec son assurance et son charisme intacts.

La production, dirigée par Selina Cadell, est simple presque à l’excès, avec des rideaux de velours rouge encadrant la scène (Piper a également conçu le décor) et l’éclairage, par Tyler Elich, qui fait le travail le plus imaginatif de tous les éléments pour amener l’histoire dans la chambre. Les compositions musicales d’Eliza Thompson, le trille occasionnel des bois entre les chapitres, ont la sensation démodée d’une heure du conte radio, mais la conception sonore, qui aurait pu générer de la dimension et de l’atmosphère tout au long, est curieusement absente.