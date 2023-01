Critique : Un journaliste d’un journal mourant résout un meurtre en série

Willie Black est un journaliste multiracial de 60 ans qui couvre le rythme des flics de nuit pour un journal mourant de Richmond, en Virginie. Il fume, boit et tombe trop amoureux, connaît le côté sordide de sa ville aussi bien qu’il connaît son propre visage et se consacre farouchement à une profession qui n’a pas été tendre avec lui.

L’auteur Howard Owen, un ancien journaliste de Virginie lui-même, a présenté Willie pour la première fois dans “Oregon Hill” en 2012, et maintenant, dans le 12e livre de cette série de romans policiers sous-estimée, l’emprise du protagoniste sur l’emploi est plus ténue que jamais. Le déclin du journalisme imprimé est un thème récurrent dans ces livres, et grâce aux coupes budgétaires massives et aux licenciements d’un propriétaire d’entreprise cupide et absent, le journal auquel Willie a consacré sa vie semble sur le point de le libérer.

Alors que “Dogtown” s’ouvre, un plombier, la première victime de meurtre de Richmond de la nouvelle année, est découvert près des voies ferrées dans un mauvais quartier de la ville, la gorge tranchée et l’un de ses doigts enlevé. Lorsque deux autres victimes sont massacrées de la même manière, Willie réalise que la ville avec laquelle il entretient une relation amour/haine a un tueur en série sur les bras.

Alors que l’enquête policière ne mène nulle part, Willie, un journaliste d’investigation obstiné et compétent, entreprend lui-même de mettre fin au règne de la terreur tout en encadrant généreusement un jeune journaliste qui cherche son travail. Travaillant de longues heures sans payer d’heures supplémentaires, il affronte un chef de police évasif, un maire compromis sur le plan éthique et même des anti-vaxxers pour mener l’affaire à une conclusion inquiétante.

En un sens, Willie est un archétype. La plupart des journaux américains ont un journaliste chevronné ou deux comme lui, luttant contre de longues chances pour faire le travail ingrat de tenir les fonctionnaires responsables tout en luttant pour garder son travail et donner vie au Premier Amendement. Cependant, ses bizarreries et son sens de l’humour mordant et autodérision lui sont propres.

Comme toujours dans un roman d’Owen, l’écriture est serrée, l’histoire sombre est relevée d’humour et la collection bizarre d’amis et d’ex-épouses de Willie est toujours aussi engageante.

Bruce DeSilva, lauréat du Mystery Writers of America’s Edgar Award, est l’auteur des romans policiers de Mulligan, dont “The Dread Line”.

Bruce Desilva, L’Associated Press

