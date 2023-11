Critique : The Marvels est un merveilleux ajout au MCU | Vie + Divertissement

Plus haut. Plus loin. Plus rapide. Ensemble.

Les merveillessorti le 10 novembre, est la suite du film de 2019 Capitaine Marvel et une suite directe de l’émission télévisée de 2022 « Ms. Merveille.” Le film reprend là où se trouve la scène de mi-crédit de la finale de la saison de « Ms. Marvel » s’est terminé : suivre Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan dans une aventure spatiale pour les âges.

The Marvels se déroule dans la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel et s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres projets MCU. Voici ce qu’il faut regarder avant de voir la suite :

Capitaine Marvel

La scène post-crédit de Avengers : guerre à l’infini

Avengers : Fin de partie

“Wanda Vision”

La scène du crédit intermédiaire de Shang-Chi et la légende des dix anneaux

“MS. Merveille”

“Invasion secrète”

Si je suis tout à fait honnête, j’avais de grandes attentes en ce qui concerne ce film et je pensais qu’elles ne seraient pas satisfaites. Après l’assassinat décevant du personnage de Cassie Lang, l’un de mes super-héros de bande dessinée préférés, dans Ant-Man et la Guêpe : Quantamania, J’étais terrifié. Trouver ces personnages était important pour l’avenir des films de super-héros dirigés par des femmes, d’autant plus que « Ms. Émerveillez-vous », et Les merveilles avait reçu des réactions négatives des semaines avant la sortie du film.

Ceci étant dit, j’ai adoré ce film. Tout ce que je peux dire sans trop spoiler, c’est que les scènes de combat sont spectaculaires. Le premier combat du film, qui figurait en grande partie dans les bandes-annonces et les publicités, était mon préféré. J’ai apprécié la fluidité de ces trois super-héros dans trois endroits très différents. Malgré les changements de place, leurs mouvements étaient fluides d’une scène à l’autre.

Après la rencontre des trois héros, l’alchimie entre les actrices Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris était merveilleuse. Le trio a pu s’affronter de manière organique, ce qui a donné vie aux personnages et rendu leur dynamique crédible.

Kamala Khan, également connue sous le nom de Mme Marvel, a imité ce que ressentiraient tous les fans de bandes dessinées en rencontrant leurs super-héros préférés, puis a pu vivre son rêve en voyageant à travers l’espace avec Carol et Monica.

Je n’ai pas autant ri devant un film Marvel depuis très longtemps. Les trois actrices ont eu un timing comique incroyable en ce qui concerne les réactions de leurs personnages, un contraste frappant avec Capitaine Marvel qui était rempli de l’histoire traumatisante de Carol, préparant son avenir dans le MCU.

De nombreux aspects de l’exposition personnelle de Kamala se sont reflétés dans le film, en particulier sa famille. Les Khans jouent un rôle essentiel, prouvant qu’au fond, Les merveilles c’est une question de famille; ceux dans lesquels les personnages naissent et ceux qui se forment par choix comme Monica et Carol.

L’origine ethnique de Kamala n’est pas considérée comme son seul rôle dans le film. Elle est bien plus que sa couleur de peau et sa religion. C’est un personnage pleinement développé, mettant en valeur la performance de Vellani au sein du trio. Elle s’est démarquée, apportant la comédie pour apaiser la tension entre Monica et Carol, réunies pour la première fois en trente ans.

Les pouvoirs de Monica sont également expliqués davantage après « WandaVision », car ses pouvoirs sont liés aux capacités partagées basées sur la lumière du trio, ce qui entraîne l’enchevêtrement, qui est le catalyseur pour que les Marvels deviennent leur trio.

Nous apprenons également ce que faisait Carol entre les événements de Captain Marvel et la scène à mi-crédit de Avengers : guerre à l’infini et pourquoi elle est restée loin de la Terre, la planète qu’elle a habitée pendant si longtemps.

Le MCU est célèbre pour ses scènes post-crédit, qui servent à mettre en place les futurs films. Ce film a une scène à mi-crédit et une apparition surprenante à la fin du film.

Si vous n’avez pas regardé Les merveillesvoici votre avertissement officiel : ARRÊTEZ DE LIRE MAINTENANT SI VOUS N’AVEZ PAS REGARDÉ LE FILM ET NE VOULEZ PAS DE SPOILERS.

À la fin du film, Kate Bishop, également connue sous le nom de Hawkeye et membre fondateur des Young Avengers, apparaît dans une apparition qui m’a fait sauter de mon siège. De la scène post-crédit, il semble que Kamala deviendra un membre fondateur des Young Avengers au lieu des Champions comme son homologue comique.

Un autre avertissement spoiler pour la scène à mi-crédit :

Entrez Monica Rambeau se réveillant dans un hôpital en voyant nul autre que Maria Rambeau de cet univers, également connue sous le nom de Binary et Hank McCoy, également connu sous le nom de Beast. En tant que fan de longue date de X-Men, je sautais de haut en bas à ce stade. Nous avons enfin un lien direct entre la franchise X-Men de Fox et le grand MCU, menant au film sans titre Deadpool 3, qui sortira à l’été 2024.

Une durée de 1 heure et 45 minutes, générique compris, en a fait le film MCU le plus court. Honnêtement, j’aurais aimé qu’il y en ait plus. Une partie de l’intrigue semblait précipitée, mais les scènes que nous avons eues étaient en or et j’ai adoré chaque minute.

