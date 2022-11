Critique “The Fabelmans” : la propre éducation sentimentale de Spielberg

Pendant toute sa vie cinématographique, Steven Spielberg, le grand artiste et pulvérisateur du box-office, s’est investi dans ses films. Qu’elle soit de taille épique ou relativement réduite, une image de Spielberg révèle quelque chose sur lui – ou du moins la version hollywoodienne – il n’est donc pas surprenant qu’il y ait quelque chose de familier dans sa tendre rêverie autobiographique, “The Fabelmans”, avec ses enfants aux yeux écarquillés, père distant, mère complexe et fin heureuse avec insistance. Vous avez déjà vu cette histoire, ou simplement des reflets dans des préquelles comme “The Sugarland Express”, “ET” et “Catch Me If You Can”.

“The Fabelmans” raconte l’éducation morale de Sammy Fabelman – fils adoré, visionnaire en herbe – qui apprend à l’adolescence que la vie est affreusement plus compliquée qu’il ne l’imaginait enfant. Pour s’inspirer allégoriquement du titre clignotant, Sammy découvre qu’un mouton peut être un loup, il enlève une épine de la patte d’un lion et il apprend, comme le dit Ésope, “que les blessures peuvent être pardonnées, mais pas oubliées”. Pourtant, les blessures peuvent être transformées et peut-être transcendées, peut-être même séquelles. Sammy apprend cette leçon après avoir récupéré une caméra de cinéma maison; bien des années plus tard, il réalise ce film.

Écrit par Spielberg et son collaborateur fréquent, Tony Kushner, “The Fabelmans” commence là où il faut : au cinéma. Et ainsi, par une nuit glaciale de 1952, Sammy (Mateo Zoryon Francis-Deford, un moppet classique de Spielberg) voit son premier film, “Le plus grand spectacle sur terre”, le feuilleton pesant de Cecil B. DeMille sur un cirque. Au milieu d’une mer de cinéphiles ravis, solidement niché entre sa mère, Mitzi (Michelle Williams), et son père, Burt (Paul Dano), Sammy est transpercé. Ce qui le laisse bouche bée, ce ne sont pas les relations savonneuses du film, les femmes légèrement vêtues ou son héros proto-Indiana Jones portant un fedora et une veste en cuir – ce qui empêche Sammy de dormir la nuit, déclenchant une passion qui devient une vocation, c’est son accident de train décisif.

L’épave secoue l’image de DeMille et l’amène à une finition soignée et bidon, et envoie Sammy dans les affaires de suite. Bientôt, Sammy roule – filme et s’écrase – son modèle s’entraîne alors que sa mère sourit et que son père s’inquiète, une scission des réactions parentales qui fait partie des premières lueurs de tension familiale. Mitzi est un pianiste de formation classique tandis que Burt est un ingénieur, terrain fertile pour un virtuose en devenir. Aussi bon garçon qu’il soit, Sammy est foutu, et son avenir et sa discorde ultérieure sont évoqués lorsque Burt, comme un costume de studio, réprimande Sammy pour avoir endommagé ses jouets et donne une conférence sur la responsabilité. (Attendez que papa voit ce que le gamin fait avec le camion dans “Duel” !)