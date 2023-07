Critique : Tarla – Huma Qureshi est sous une forme brûlante

Tarla Dalal a utilisé de nombreuses recettes non végétariennes – Murgh Musallam et Chicken 65 sont spécifiquement mentionnés dans ce film sur sa vie et son époque – pour concocter des plats végétariens avec des pommes de terre et des choux-fleurs. Mais Tarlaréalisé et co-écrit par Piyush Gupta et diffusé sur Zee5, aurait pu se passer de viande.

Un drame tranche de vie structuré avec diligence sur un célèbre représentant de la vie réelle de l’art de la cuisine végétarienne, Tarla porte à l’écran les luttes et les succès d’une femme au foyer de la classe moyenne de Mumbai qui a produit des livres de cuisine à succès tout en jonglant avec ses tâches ménagères dans l’Inde d’avant la libéralisation.

Dangal et Chhichhore Premier film du scénariste Gupta, le biopic Tarla Dalal a une bonne dose de drame mais il se nourrit surtout de ses moments plus calmes, des négociations qui ont lieu au sein d’un mariage, dans une société et à une époque où la vie n’était pas facile pour les femmes qui cherchaient opportunités de se faire un nom au-delà des rôles de genre dans lesquels ils étaient enfermés.

Le scénario de Gupta avec Gautam Ved vise à souligner l’éventail de problèmes auxquels Tarla Dalal (Huma Qureshi) et son ingénieur-mari, Nalin (Sharib Hashmi), ont dû s’attaquer personnellement et socialement alors que la première cherchait à se libérer de l’ornière. de la domesticité.

Les obstacles qui bloquaient le chemin de l’héroïne éponyme vers la célébrité et l’adulation étaient de véritables montagnes qu’elle devait gravir, souvent les mains liées derrière le dos. Comme ce film le voit, l’histoire de Tarla repose sur une multitude de conflits. Son chemin est semé de déceptions, de débâcles et de découvertes.

C’est une narration lente qui fait bien de ne pas se devancer à tout moment. « Khana banane koi kaam thodi hai (Cuisiner n’est pas un métier) », confie une maison d’édition qu’elle approche avec l’idée d’un livre de recettes. Vous avez raison, répond Tarla. « Khana banane kaam nahi kala hai (La cuisine n’est pas un travail, c’est un art », dit-elle avant de s’éloigner en colère.

Malgré le scepticisme qui tourbillonne autour d’elle, son mari la soutient même lorsque sa résolution s’essouffle un peu. Tu vas créer l’histoire, assure Nalin à Tarla.

Malgré tout le piquant que Tarla met à l’écran, le film semble un peu sous-garni. Il y a évidemment beaucoup de cuisine et de repas qui se passent dans la maison Dalal et au-delà, mais d’une manière ou d’une autre, le crépitement et le grésillement que vous attendez d’un film sur la nourriture sont au mieux atténués.

Les deux acteurs principaux contournent les failles pour créer un portrait composite d’un mariage et d’une carrière qui connaissent leur lot de hauts et de bas parce que le monde n’est pas encore prêt pour une Tarla Dalal.

Les virages impeccables de Huma Qureshi et Sharib Hashmi, qui livrent des performances informées à la fois avec chaleur et verve, maintiennent le film ensemble lorsqu’il risque de succomber à la monotonie.

Tarla est un repas cinématographique sain qui ne perd pas de vue son objectif premier mais qui aurait été infiniment plus digne d’applaudissements s’il avait accordé une plus grande attention à l’exercice de faire revivre la période. Non pas que les détails soient entièrement éteints, mais quelques-uns des éléments cruciaux qui entrent dans l’évocation de l’époque sont un peu déroutants

Le film donne à ses personnages des dictions, des atours et des manières qui évoquent bien le milieu et l’époque, mais la maison et la cuisine où se déroule une grande partie de l’histoire n’ont pas un aspect habité. Quelques-uns des autres ingrédients ne s’y prêtent pas non plus.

D’après ce qui se déroule à l’écran, on peut déduire que le récit s’étend sur plusieurs décennies – des années 1960 aux années 1980 – mais ni Tarla ni son mari ne montrent de signes visibles de vieillissement.

Le début de la vie conjugale de Tarla se termine par le temps qu’il faut à une chanson solitaire pour jouer sur la bande originale. La fille gujarati basée à Pune se marie, s’installe définitivement à Mumbai avec son mari, devient mère de trois enfants et, à la fin du numéro, célèbre son 12e anniversaire de mariage. Mais là n’est clairement pas le drame.

Le récit ne démarre sérieusement qu’après que Tarla, qui est déterminée à faire quelque chose de sa vie bien qu’elle ait perdu plus d’une décennie à cuisiner pour sa famille, à s’occuper de la maison et à préparer ses enfants pour l’école, décide d’aller au-delà de ses compétences culinaires. les confins de sa cuisine.

Une fin du film est imprégnée de nostalgie – il y a des références errantes au bhindi ne coûtant qu’une roupie le kilo et une barre de chocolat Cadbury au prix d’une roupie et demie. De l’autre, quelqu’un fait référence aux années 1983 Himmatwala. La protagoniste elle-même mentionne Mr India, un film de 1987. Il est donc juste de supposer que l’histoire s’étend sur près de trois décennies, mais les enfants de Tarla semblent être coincés dans leur adolescence et le couple Dalal dans leur jeunesse.

Si vous pouvez aller au-delà de ces déprimants distrayants, Tarla, produit par UTV de Ronnie Screwvala et Ashwiny Iyer Tiwari et Earthsky Pictures de Nitesh Tiwari, n’est certainement pas sans moments. La plupart d’entre eux sont apportés par les deux acteurs principaux et les parties du scénario sur lesquelles s’articulent les principaux tournants du film.

Tarla fonctionne particulièrement bien comme drame discret sur une femme négociant son espace à la maison et dans le monde à un moment de l’évolution de la nation où la majorité des femmes au foyer étaient confinées dans des rôles de genre définis par la société – maa, patni, bahumodèle de féminité.

C’est généralement à l’heure du coucher que Tarla a ses ondes cérébrales. Elle utilise son mari comme caisse de résonance. Et une nouvelle Tarla – la femme que le protagoniste a toujours voulu être – commence à émerger au fur et à mesure que ses idées prennent forme et la poussent à chercher des opportunités dans l’adversité.

Tarla est un conte du passé mais sa résonance est contemporaine. Mais en tant que film qui célèbre une vie et une vocation et qui a Huma Qureshi sous une forme brûlante, il n’est que modérément succulent.