Critique “Summering” : les besties affrontent des vérités douces-amères

Daisy (Lia Barnett), Dina (Madalen Mills), Mari (Eden Grace Redfield) et Lola (Sanai Victoria) sont une meute de meilleures amies inséparables qui parcourent le quartier et les bois voisins. Bien qu’elles ne soient pas entièrement innocentes – l’une des filles est une passionnée de “Law & Order” et une autre sait trop bien manier l’arme de poing de sa mère flic – les amies sont toujours des enfants très naïfs qui trouvent refuge dans le domaine de l’imagination.

Cependant, leur idéalisme commence à se fissurer lorsqu’ils tombent sur le cadavre d’un homme non identifié et, comme des détectives amateurs, tentent de découvrir ses origines – se rendant d’abord dans un bar local, puis pénétrant par effraction dans leur école primaire pour utiliser Internet loin de chez eux. les yeux de leurs mères fouineuses, et finalement localiser la maison appauvrie du mort.

Comme le roman pour jeunes adultes “Bridge to Terabithia” – les filles trouvent le corps à Terabithia, le nom de leur refuge secret sous un pont – “Summering” tisse la fantaisie dans l’aiguillon de la mort et de l’abandon. C’est une méthode courante et embellie pour exprimer les manières nouées dont les enfants traitent les traumatismes, Ponsoldt incorporant des moments effrayants (une séance, des aperçus récurrents de l’homme mort en tant que fantôme) dans son récit de détective baigné de soleil.

Bien qu’admirable dans sa tentative de capturer cette qualité brumeuse et recherchée du purgatoire entre l’enfance et l’adolescence, “Summering” est aussi, par conséquent, somnolent et à la dérive. Un drame parallèle générique impliquant les mères des filles, paniquées lorsqu’elles perdent le contact avec leurs enfants, édulcore un récit qui partage déjà son attention entre quatre personnages. Et à la fin, le kicker poignant – le rêve d’être amis pour toujours hanté par une nouvelle prise de conscience de son improbabilité – ressemble à une réflexion après coup au lieu de tout l’intérêt.

Eté

Classé PG-13 pour les moments morbides de suspense, l’utilisation d’armes à feu, le suicide. Durée : 1h27. Dans les théâtres.