Critique « Summer of Soul » : en 1969 à Harlem, un festival de musique étourdit

Les chocs système ne manquent pas dans « Summer of Soul ». Il s’agit d’un film de concert qui s’ouvre essentiellement avec un Stevie Wonder de 19 ans, de l’ère pré-impériale, se plaçant derrière une batterie et s’éloignant – assis, debout, donnant des coups de pied, possédé. C’est un film qui touche à sa fin avec Nina Simone en train de jouer « Backlash Blues » dans un match de boxe avec les touches de son piano, ses cheveux indiscernables de l’œuvre d’art conique apposée sur sa tête. Le film a Sly and the Family Stone et BB King et Ray Barretto et Gladys Knight & the Pips, sous une forme électrique supérieure. Mais aucune secousse ne se compare à ce qui se passe au milieu de cette chose, qui est simplement – bien que loin d’être simplement – des images de l’édition 1969 du Harlem Cultural Festival, des images qu’Ahmir Thompson, mieux connu sous le nom de Questlove, a sauvé et assemblé en presque deux heures de poignant scandaleux. Tout a mijoté avant ce moment intermédiaire. Mais c’est une fois là-bas, englouti, que l’on fait confiance à la stratégie de Thompson. Parfois, ces documentaires d’archives ne savent pas ce qu’ils ont. Les images ont été retrouvées, mais le film a été perdu. Trop de coupures sur les bonnes choses, trop de discussions sur des images qui peuvent très bien parler d’elles-mêmes, sans jamais savoir – dans les films de concert – comment utiliser une foule. La découverte au hasard efface tout le plaisir. Pas ici. Ici, la découverte devient le délice. Rien ne semble aléatoire.

Après les apartés énergiques sur le soutien sincère du maire John Lindsay au festival et le parrainage de Maxwell House; après un montage exubérant des tenues et du décor scénique du charismatique et, il faut le dire, fringant cerveau du festival, Tony Lawrence ; après un passage poignant et éclairant sur le quintette négligé et très énervé, la Cinquième Dimension, Thompson nous plonge au milieu d’un passage de gospel charnu.

Les Edwin Hawkins Singers donnent le coup d’envoi avec leur interprétation de « Oh Happy Day », qui à l’époque était un énorme succès. Ensuite, les Staple Singers – Pops et ses filles Cleotha, Yvonne et Mavis – viennent habiller « Help Me Jesus » de robes rockabilly. Non loin derrière se trouve la derviche de chaire Clara Walker, dont la manière exhortative avec un air se double de fournaise et de ventilateur. Or, ces représentations se sont déroulées sur six dimanches d’été. Donc, je ne sais pas quelle était la programmation officielle et chronologique d’un jour en particulier, mais Thompson et son éditeur, Joshua L. Pearson, ont fait une troncature puissante et lourde. Quelques minutes après Walker et ses Gospel Redeemers, le révérend Jesse L. Jackson apparaît, l’air aussi béatifiquement beatnik que jamais. Le Breadbasket Orchestra and Choir le soutient, et il commence à dire aux nombreux Harlemites densément entassés devant lui que les derniers mots du révérend Martin Luther King Jr. étaient adressés au chef du Breadbasket, Ben Branch. King lui a dit qu’il voulait qu’il joue le pilier de l’évangile « Take My Hand, Precious Lord. » Et voici maintenant Mahalia Jackson, qui l’a chanté maintes fois à la demande de King.

Il est important de noter que pendant ce passage, Mavis Staples et le révérend Jackson ont également raconté la scène du présent. S’exprimant aujourd’hui, utilisant son enveloppe de porche, Staples se souvient que Mahalia Jackson, son idole, s’est penchée et a demandé son accompagnement. Mavis Staples avait environ 30 ans; Mahalia Jackson était à la fin de la cinquantaine et ne se sentait pas bien.

Staples passe en premier, seul et explosif. Jackson la suit avec la même force et au mépris de tout ce qui la faisait souffrir. Puis ensemble – Jackson resplendissante dans une robe fuchsia avec un diamant en or blasonné sous sa poitrine; Des agrafes dans quelque chose de court, de dentelle, ceinturé et blanc – ils se lancent dans le duo le plus étonnant que j’ai jamais entendu, vu ou ressenti. Ils partagent le micro. Ils le passent entre eux. Hurler, gémir, gémir, sauter, mais bien dans les contours généreux de la chanson et, en quelque sorte, en contrôle d’eux-mêmes. Mes larmes n’ont pas été saccadées pendant que je regardais. Les conduits ont tout simplement cédé et le masque que je portais au théâtre où j’étais assis a finalement été recouvert de sel liquide et visqueux. Ils chantent pour les festivaliers. Ils pleurent toute la mort – des dirigeants, des partisans, des troupes et des civils. Ils déplorent, si vous voulez bien le voir ainsi, ce qui est évidemment une transition générationnelle d’une phase d’expression politique noire à une autre, de la détermination à la colère, de la grandiloquence de la pile de cheveux de Jackson à l’afro plus émoussé de Staples. Ils chantent ce classique chéri du deuil pour pleurer le présent et le passé. En les écoutant maintenant, à l’été 2021, mettre la terre à terre et gratter le ciel, vous pleurez, non seulement pour la beauté brute de leurs voix, mais parce qu’il semble que ces deux instruments de Dieu pleurent aussi l’avenir. Je ne me souviens pas combien de temps dure cette performance. Il n’a même pas vraiment de fin, en soi. Cela se termine simplement, chaque femme retournant au révérend Jackson, dans le groupe. Mais quand c’est fini tu ne sais pas quoi faire — enfin, d’ailleurs ne l’oublie jamais. C’est un événement extraordinaire, pas seulement de l’histoire de la musique. C’est un moment époustouflant de américain l’histoire. Et pendant cinq décennies, les images de celui-ci étaient apparemment restées dans un sous-sol, attendant que quelqu’un comme Thompson lui donne son dû. Tout le film est payant. C’est vrai que rien n’égale le high de Mahalia Jackson et Mavis Staples. Pourtant, rien de ce qui les entoure ne semble chétif ou comme une réflexion après coup. Thompson a un assortiment de personnes qui regardent des images du festival – des participants qui étaient des enfants et des adolescents à l’époque, des artistes qui étaient là, des gens comme Sheila E., qui ont appris son métier de certains de ces artistes. Et j’étais presque aussi dévasté par la vue de Marilyn McCoo mettant ses mains sur son visage alors qu’elle se regardait plus jeune avec le reste de la Cinquième Dimension, racontant à quel point elles se sentaient entre elles en tant qu’artistes noirs que les Noirs ne pensaient pas toujours étaient assez noirs. Leur son était léger et rond et s’appuyait sur des cordes et des harmonies commerciales pour 1969 mais pas cool. Dans ce film, parmi Simone et Max Roach et Hugh Masekela, la Cinquième Dimension n’a pas du tout l’air d’être des outsiders. Ils ont l’air d’être une famille. Tout au long de cette chose, Thompson laisse tomber des informations explicatives et des montages croisés avec Suite informations. Un passage sur le climat national de 69, par exemple, est mêlé à la performance du festival Chambers Brothers. Et vous êtes assis là, émerveillé de voir à quel point le film ne vous a pas perdu. Il a son propre rythme. Les images, la musique, l’actualité, les réminiscences, le commentaire vous viennent souvent d’un seul coup. Et avec un autre réalisateur, il ne vous resterait que du bruit, du désordre. C’est certainement là que Thompson est un chef d’orchestre – un batteur de premier plan; un batteur de premier plan qui DJ – questions. L’assaut fonctionne différemment ici. Le chaos est une idée. D’un côté, ce n’est que du cinéma. D’un autre côté, il y a quelque chose dans la façon dont le montage suit le rythme de la musique, la façon dont le discours valorise ce qui est sur scène plutôt que de le surclasser. Dans beaucoup de ces passages, faits, giration, jive et comédie se coupent les uns aux autres, mais en équilibre. Alors oui : le cinéma, évidemment. Mais aussi quelque chose de plus rare : la syncope.