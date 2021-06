Lorsque Alexis (Félix Lefebvre), de mauvaise humeur et au visage de bébé, chavire lors d’une randonnée en solo au large des côtes normandes, en France, il lève les yeux et voit des éclairs au loin accompagnés d’un garçon souriant à la Adonis nommé David (Benjamin Voisin) , son sauveur et l’incarnation de la tempête à venir. Les deux adolescents se lancent dans une amitié intense qui s’épanouit rapidement en une liaison passionnée remplie de balades à moto sur les routes de campagne, d’étreintes matelassées en jean et de baisers volés entre les quarts de travail. Les airs pop mousseux de groupes des années 80 comme The Cure et Bananarama placent la romance côtière étouffante d’Alexis dans le royaume de la nostalgie aux yeux étoilés.

Le prolifique réalisateur français François Ozon veut que « Summer of 85 » soit plus qu’une romance gay de passage à l’âge adulte dans la veine de « Call Me By Your Name ». Avec un récit elliptique qui va et vient de l’aventure estivale d’Alexis à un avenir indéterminé dans lequel il est interviewé par un assistant social suspect à propos de la mort de David, le film vise également à être pulpeux et provocateur, taquinant l’idée que son protagoniste amoureux devient homicide de jalousie. Il trébuche finalement dans cet équilibre et perd de vue son noyau émotionnel, mais ses efforts restent convaincants et délicieusement bizarres.

Librement adapté du roman pour jeunes adultes d’Aidan Chambers, « Dance on My Grave », « Summer of 85 » considère la romance adolescente comme scandaleuse et suffocante par sa puissance hormonale, mais aussi éphémère et illusoire. Moins une étude de personnage qu’un exercice de genre, le film laisse le passé ouvrier d’Alexis et les nuances de son éveil sexuel inconsidérés et sous-développés. Les scènes deviennent de plus en plus folles alors que le film se dirige vers la tragédie. Par exemple, la maman cool de David (Valeria Bruni Tedeschi) craque après sa mort et se transforme en une psycho-biddy pleine de ressentiment et aux yeux fous. Alexis fait équipe avec une fille au pair britannique séduisante qui lui donne une cure de jouvence et le fait entrer clandestinement dans une morgue. La narration désinvolte d’Alexis de la scène augmente involontairement l’absurdité. Pourtant, contrairement à de nombreuses romances LGBTQ récentes qui déploient des vues rétrogrades sur l’homosexualité comme un outil pratique de conflit, « Summer of 85 » utilise son esthétique vibrante de retour en arrière pour situer deux hommes homosexuels dans un fantasme culturel généralement réservé aux couples hétérosexuels : la date du carnaval qui se termine par une bagarre avec un «ex» aigri, les amants maudits qui se faufilent et concluent des pactes morbides à vie. Vers la fin du film, en réfléchissant à son temps avec David, Alexis réalise comment il est devenu un personnage dans une histoire fantastique – une histoire pleine d’intrigues et de drames, oui, mais aussi légère et joyeuse. Trop peu de personnages queer, souvent aux prises avec la tragédie, sont aussi capables de passer à autre chose. Été 85

Non classé. En français et en anglais, avec sous-titres. Durée : 1h30. Dans les théâtres.