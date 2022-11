Critique « Souvenirs de mon père » : mort d’un patriarche

Basé sur les mémoires acclamées de l’écrivain colombien Héctor Abad Faciolince, et également sujet à l’hagiographie, le film chevauche deux époques : l’adolescence de Faciolince à Medellín dans les années 1970, et son jeune âge adulte dans les années 80 jusqu’en 1987, lorsque son père, le médecin et défenseur des droits humains Héctor Abad Gómez (Javier Cámara), a été assassiné.

Dans le mélodrame du réalisateur oscarisé Fernando Trueba, “Memories of My Father”, les souvenirs titulaires sont pour la plupart positifs – et souvent sans vergogne révérencieux.

Les événements des années 80 se déroulent en noir et blanc, un commentaire sur la vision du monde plus amère de Faciolince par rapport à celle de son enfance bourgeoise idyllique caractérisée par une affection sans bornes et une exposition aux arts.

Ces beaux jours sont capturés dans des couleurs chaudes et terreuses, avec une conception de production de Diego López Mesa invoquant la maison familiale avec des détails vifs – iconographie religieuse et disques de jazz; affiches de groupes de rock américains dans la chambre de l’une des cinq sœurs de Jr. La caméra du directeur de la photographie Sergio Iván Castaño glisse autour de Medellín avec un sentiment d’émerveillement onirique.

L’héritage politique immensément compliqué de la période – ravagé par les conflits entre les factions de gauche et de droite et l’émergence de mouvements de guérilla – joue le second rôle à l’hommage filial. Trueba le possède, en un sens, en invoquant l’image d’une lentille étroite : l’intrigue de l’enfance s’ouvre avec Jr. arpentant les membres de sa famille à travers un tube.

Peut-être que le public colombien n’a pas besoin de la leçon d’histoire, mais lésiner sur le contexte dans ce cas rend également les impulsions mièvres du film plus flagrantes et grinçantes, d’autant plus que Trueba transforme son drame domestique observateur en quelque chose d’un cri de ralliement politique – un tiède, à ce.

Souvenirs de mon père

Non classé. En espagnol, italien et anglais, avec sous-titres. Durée : 2h16. Dans les théâtres.