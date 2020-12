Cet avertissement mis à part, attribuez au vétéran de Pixar Pete Docter («Up» et «Inside Out») et au co-réalisateur Kemp Powers (l’auteur de la pièce et du prochain film «One Night in Miami») un ajout à la bibliothèque de Pixar digne de son classiques. Bien que le film n’ait peut-être pas été un slam dunk commercial, il est difficile de ne pas admirer une prémisse qui ose aborder des idées aussi nobles que la vie après la mort et ce qui vaut la peine de vivre, comme filtré à travers les espoirs et les rêves de Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx).

Professeur de musique au collège, Joe a passé sa vie à aspirer à devenir musicien, poursuivant des concerts au détriment de sa carrière. Lorsque l’occasion se présente soudainement de vivre ces rêves, sa joie distraite conduit à sa disparition prématurée – une vraie déception, étant donné qu’il venait de dire qu’il « pourrait mourir un homme heureux » s’il arrivait à jouer avec le musicien qui avait lui a offert la chance.

S’éveillant sur l’escalator vers l’au-delà, Joe fait une pause désespérée pour revenir en arrière, ce qui conduit à une visite assez amusante de ce à quoi pourrait ressembler le grand au-delà. Bien que cette animation soit généralement luxuriante, la conception des personnages des «âmes» est arrondie et simple – un peu comme le doughboy Poppin ‘Fresh, seulement une nuance de bleu légèrement étrange.

Dans le processus, Joe rencontre une jeune âme dans ce qu’on appelle The Great Before, 22 (Tina Fey), qui a longtemps résisté à l’embarquement sur le voyage sur Terre, malgré une liste hilarante de mentors qui comprend un who’s who de personnages historiques.