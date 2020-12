Mais en même temps, «Soul», réalisé par Pete Docter et Kemp Powers à partir d’un scénario qu’ils ont écrit avec Mike Jones, représente un nouveau chapitre dans l’expansion du réalisme de Pixar. (Prévu pour ouvrir dans les salles plus tôt cette année, il commence à diffuser le 25 décembre sur Disney +). Après avoir conquis des écailles de poisson dans «Finding Nemo», de la fourrure bestiale dans «Monsters Inc.», du métal dans «Cars» et de la vermine dans «Ratatouille», les animateurs se sont lancés des défis plus subtils.

Il est rare qu’un film, sans parler d’un dessin animé pour tous les âges, s’aventure dans un territoire métaphysique aussi profond et potentiellement effrayant, mais ce n’est pas la première fois que le studio oriente ses ressources visuelles et narratives vers de puissants thèmes philosophiques. «Soul» suit «Coco» en évoquant une vision détaillée de l’au-delà – et aussi, dans ce cas, de l’avant-vie – et rejoint «Inside Out» pour transformer des concepts abstraits en personnages amusants et en paysages vivants. Le monde que traversent les âmes humaines en entrant et en sortant de la vie est un royaume lumineux et minimaliste de métaphores incarnées et de blagues de cerveau de galaxie, peuplé d’âmes blobby, ectoplasmiques et de «conseillers» bureaucratiques ondulés nommés Jerry.

Joe, un jazzman comme son défunt père, est à la croisée des chemins. Il n’est plus jeune – bien que nous ne sachions pas exactement quel âge – il gagne sa vie en enseignant la musique à des collégiens tout en poursuivant des concerts. Sa mère (Phylicia Rashad) s’inquiète pour ses perspectives. Une offre d’emploi à temps plein et une chance de s’asseoir avec un groupe dirigé par une saxophoniste de premier plan (Angela Bassett) arrivent le même jour, qui s’avère également être le dernier jour de la vie de Joe.

Ce n’est pas que du bruit et des foules. Une partie de l’esthétique de Pixar au fil des ans a été de réduire la distance entre l’animation et les autres types de cinéma, et on jurerait que les scènes new-yorkaises de «Soul» ont été filmées à la lumière naturelle. Il y a une beauté presque spirituelle dans la façon dont le soleil tombe sur un bloc de maisons en rangée, à travers les fenêtres d’une devanture de magasin ou le long du plancher d’un appartement sans ascenseur. Ou peut-être pas «presque». L’appartement appartient à un pianiste nommé Joe Garner (exprimé par Jamie Foxx), dont la lutte littérale pour garder le corps et l’âme ensemble conduit l’intrigue à travers la ville et dans l’au-delà.

Tout cela est rendu – «dessiné» n’est pas le bon mot; une combinaison de «sculpté» et «orchestré» est ce qu’il faut – avec une précision cinétique gracieuse. Comme d’autres grands films new-yorkais, il vous invite à identifier des intersections et des vitrines particulières, à comparer sa géographie imaginée avec la ville de votre propre expérience.

En tant que tel, il trafique dans une sentimentalité urbaniste brusque qui n’est pas à l’abri ou peur du cliché. L’émeute sensorielle de la ville comprend des klaxons de voitures, des trains, des bagels, des tranches de pizza, des salons de coiffure, des plates-formes de métro et le mouvement perpétuel des piétons, des poussettes, des taxis jaunes et plus encore. Tout ce dont nous nous plaignions et manquions désespérément maintenant.

Sorte de. La pure inventivité de «Soul» ne permet pas de se gâter, mais comme il est dédié à la surprise, aux qualités d’improvisation de l’existence, je veux marcher légèrement. Qu’il suffise de dire que Joe se retrouve soudainement transporté de Manhattan dans les limbes où il rencontre une âme rebelle connue sous le nom de 22, qui parle avec la voix de Tina Fey.

Pas encore assignée à une forme humaine définie, 22 ans, a choisi cette voix pour ses qualités ennuyeuses, et elle a passé une grande partie de l’éternité à rendre tout le monde fou – à l’exception des Jerrys, qui possèdent une patience infinie (et parlent dans les tons apaisants de Wes Studi , Alice Braga et Richard Ayoade). Il y a aussi quelqu’un appelé Terry (Rachel House), le comptoir de haricots résident, qui est un personnage plus piquant, et aussi méchant que ce fantasme doux et mélancolique a besoin.

Quoi qu’il en soit, 22 ne voit pas l’intérêt de descendre sur Terre pour s’installer dans un corps. Joe a désespérément besoin de revenir dans le sien, et leurs désirs contradictoires et complémentaires les renvoient sur Terre dans un câlin d’identité changée. Chacun est le copain farfelu de l’autre, et chacun enseigne à l’autre des leçons précieuses.

Le didactisme du film est sincère, pas malvenu et inséparable de son art. Le jazz, loin d’être accessoire à «Soul», fait partie intégrante de son argumentation sur la façon dont la beauté est créée, soutenue et appréciée – et à son ancrage d’une expérience spécifiquement noire à New York.

Le jeu de Joe est énergique et serein, et il le transporte dans une zone qui est littéralement littéralement littéralement une zone entre la Terre et le monde des esprits. (Parmi les autres visiteurs de cette région liminale, citons un mystique du coin de la rue nommé Moonwind, exprimé par Graham Norton). Jon Batiste ‘Les belles compositions de jazz de s se relaient avec la partition subtile et cérébrale de Trent Reznor et Atticus Ross, construisant un pont sonore entre le sensuel et l’abstrait, le physique et le métaphysique.

Comme d’autres films Pixar, «Soul» est conscient de ses propres paradoxes. Le cycle «Toy Story» est une épopée humaniste sur des objets inanimés. «Inside Out» est une fable exubérante sur l’importance de la tristesse. Il s’agit d’un avertissement extrêmement ambitieux contre la prise d’ambition trop au sérieux. Chaque âme, expliquent les Jerrys, a une étincelle qui l’envoie dans le monde. Joe et 22 pensent que tout le monde a un but unique, une erreur qui reflète une idéologie compétitive et carriériste que le film ne peut pas entièrement renier.

Mais il est néanmoins ouvert à d’autres possibilités, qui peuvent être tout ce que peut être toute œuvre d’art. «Soul» tente, dans le cadre des impératifs du divertissement commercial de marque, de se forger une identité en tant que quelque chose d’autre qu’un blockbuster ou un chef-d’œuvre technologiquement révolutionnaire. C’est un petit film délicat qui ne touche pas parfaitement toutes les notes, mais sa combinaison d’habileté, de sentiment et d’inspiration est résumée dans le titre.

Âme

Classé PG. Mortalité. Durée: 1 heure 40 minutes. Regardez sur Disney +.