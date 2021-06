Critique : ‘Sisters on Track’, ‘LFG’ et le prix de Star Power

Deux documentaires, « Sisters on Track » et « LFG », explorent les réalisations d’athlètes de classe mondiale et, plus intrigant, la façon dont l’argent est alloué dans le sport.

« Sisters on Track » suit Tai, Rainn et Brooke Sheppard, trois sœurs préadolescentes qui se sont qualifiées comme olympiennes juniors en piste. Le film commence dans leurs premiers moments de reconnaissance nationale, alors qu’ils sont invités à des émissions comme « The View » pour discuter des réalisations de leur famille. À l’époque, leur mère était célibataire et occupait des emplois au salaire minimum insuffisants pour couvrir leur loyer à Brooklyn. La famille Sheppard vivait dans un refuge pour sans-abri, et leur succès sportif est présenté comme une histoire de résilience.

Les documentaristes Corinne van der Borch et Tone Grottjord-Glenne montrent comment ce flash d’attention nationale leur a offert une opportunité immédiate, notamment une offre de l’artiste Tyler Perry de payer le logement de la famille pendant deux ans. Leur film suit les sœurs Sheppard dans un style vérité à travers cette période, alors que leur mère, Tonia, et leur entraîneur, Jean, les guident à travers le collège, la puberté, les nerfs et l’indécision. Le rêve commun est que les trois filles gagnent des bourses d’études universitaires.