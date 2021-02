Critique ‘Sin’: l’homme de marbre

« Péché » est le deuxième long métrage du réalisateur russe Andrei Konchalovsky à atteindre les cinémas virtuels ces derniers mois, et il n’est pas aussi fort ou vital que « Chers camarades! » (encore disponible à la location). Sit austère et exigeant, «Sin» – une coproduction russo-italienne avec le dialogue italien – a néanmoins une intégrité obstinée dans l’exploration des forces concurrentes de patronage et d’inspiration créatrice auxquelles Michel-Ange a été confronté au XVIe siècle.

Le film dépeint la période où Michel-Ange (Alberto Testone) a travaillé sur le Tombe du pape Jules II. Après la mort de Julius, Michel-Ange du film accepte de rendre la commande exclusive, créant effectivement un conflit d’intérêts: Julius appartenait à la famille della Rovere, un rival des Médicis; et les Médicis, qui contrôlent maintenant la papauté, sont idéalement placés pour soutenir Michel-Ange à l’avenir. (Ceux qui connaissent les joueurs tireront sûrement plus du film.)