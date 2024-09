Critique : Sara Porkalob brille dans « Dragon Lady » au Geffen Playhouse

Trois générations de femmes sont réunies dans « Dragon Lady » de Sara Porkalob, la première d’une série de trois comédies musicales sur ce qu’elle appelle sa « famille de gangsters philippins américains ». Elle n’exagère pas. Lorsque la petite Maria rentre à la maison en pleurs après avoir été harcelée par un voisin, sa mère lui tend un club de golf et lui dit de retourner là-bas et de tuer l’enfant.

Elle ne plaisante pas non plus.

Le spectacle, qui a ouvert ses portes jeudi au Gil Cates Theater du Geffen Playhouse sous la direction d’Andrew Russell, se déroule le jour du 60e anniversaire de Maria Porkalob Senior. Elle et sa fille Maria ont eu une relation tendue avant même l’incident du club de golf. Se sentant injustement jugée à l’approche de ses années d’or, Maria Sr. décide de partager des épisodes de sa vie pénible avec sa petite-fille Sara. Ce qui suit sont des scènes tirées d’un mélodrame cinématographique – pauvreté impuissante, exploitation horrible, frôlements routiniers avec la violence et évasions à deux doigts de la mort – jouées sous le couvert d’un cabaret karaoké.

« Dragon Lady » de Sara Porkalob plonge dans une histoire familiale marquée par un traumatisme intergénérationnel. (Jeff Lorch)

Sara Porkalob a joué dans la reprise à Broadway de « 1776 » en 2022, réalisée par Jeffrey L. Page et Diane Paulus et avec un casting multiracial composé entièrement de femmes, d’acteurs transgenres et non binaires. La production était censée aborder la comédie musicale à travers le prisme du XXIe siècle, post-Hamilton, mais Porkalob a fait sensation dans les cercles théâtraux lorsqu’elle a ouvertement critiqué la gestion de la race et du genre, tant dans le processus de répétition que dans le spectacle lui-même.

Cette audace sans censure, bien que pas toujours appréciée dans un contexte d’équipe, est un atout précieux chez une artiste qui crée son propre matériel. Porkalob n’est redevable à rien d’autre qu’à sa quête de la vérité, ce qui peut être un jeu dangereux lorsqu’on se plonge dans une histoire familiale marquée par un traumatisme intergénérationnel.

« Dragon Lady » nous fait voyager dans le temps, de l’État de Washington aux Philippines, où nous retrouvons Maria Sr., une jeune fille qui tente de survivre au meurtre brutal de son père par un gang notoire. Travaillant au Red Dragon, une boîte de nuit de Manille appartenant à des gangsters, Maria commence comme femme de ménage, mais à mesure qu’elle grandit et devient une jeune femme séduisante, elle est promue chanteuse. « Promu » est un choix de mots douteux, car les artistes du Red Dragon sont censés faire tout ce qu’il faut pour satisfaire les clients.

Avant même de savoir ce qu’est l’amour, Maria est enlevée de la scène par le chef d’un gang au pouvoir et tombe enceinte. L’histoire de son combat pour garder sa première fille, qu’elle nomme Maria Elena, d’après elle-même, « sa joie douce-amère », représente le point culminant de la première moitié de « Dragon Lady ». Maria Sr., à bien des égards encore une enfant elle-même, chante à sa fille : « J’aimerais pouvoir te dire que tu n’es pas une enfant de la douleur / Mais tu as mon sang dans tes veines … / Et les ennuis sont un trait de famille », un refrain obsédant qui résonne de manière turbulente à travers les générations.

Sara Porkalob raconte l’histoire de sa famille dans « Dragon Lady ». (Jeff Lorch)

La deuxième moitié de « Dragon Lady » raconte la version de l’histoire de la petite Maria. Elle a 13 ans lorsque nous la retrouvons à Washington, après que Maria Sr. ait déménagé aux États-Unis avec un marin américain qui est tombé sous son charme dans la boîte de nuit. Il l’a épousée et lui a donné son nom de famille, mais cette bouée de sauvetage conjugale n’a pas assez d’élasticité pour résister au passé de Maria Sr. En tant qu’aînée, la jeune Maria n’a d’autre choix que de prendre en charge les tâches de garde de ses quatre jeunes frères et sœurs tandis que sa mère tente désespérément de gagner sa vie tout en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour attirer un nouveau soutien de famille pour sa famille.

Porkalob est un acteur plein de vie, mais la multitude vertigineuse d’enfants grinçants dans la seconde moitié peut rendre difficile le suivi de l’histoire. Malgré tout, l’image générale de l’absence d’une mère et du ressentiment compréhensible d’une fille d’avoir dû prendre le relais de la mère dans des conditions de misère est claire et nette. Parfois, il n’y a pas un seul petit pot de nourriture pour bébé dans la maison, ce qui oblige les frères et sœurs de Maria à sortir et à mendier des dons de nourriture. Cette scène semble tirée de Charles Dickens, mais nous sommes dans le nord-ouest du Pacifique avec une famille philippine et bien loin de la conscience victorienne.

Porkalob ne prend pas parti dans le conflit entre sa grand-mère et sa mère. Elle donne à chacune des femmes ce qui lui revient, en fournissant suffisamment de contexte pour nous empêcher de juger trop vite. Il y a un élément malicieux dans la morale narrative de Porkalob qui est le résultat direct de la présence de Maria Sr. En allumant son jukebox karaoké, cette femme de 60 ans qui vient d’avoir une relation amoureuse rappe en guise d’introduction : « Mais je n’ai jamais tué un homme qui ne le méritait pas. » Des mots que nous verrons se réaliser – du moins si nous devons croire à son récit, ce que sa fille aînée est moins susceptible de faire.

Sara Porkalob a écrit « Dragon Lady » à propos de sa famille. (Jeff Lorch)

« Dragon Lady » fonctionne mieux en tant que comédie musicale solo. Porkalob partage la scène avec trois musiciens extraordinaires (Pete Irving, Jimmy Austin et Mickey Stylin) qui apparaissent en grande partie dans l’ombre d’un espace encastré dans le fabuleux décor rouge criard de la boîte de nuit de Randy Wong-Westbrooke. Mais elle interprète elle-même tous les personnages, et lorsqu’elle se lance dans une chanson avec sa voix exquise, passant d’une gamme de clarté aiguë comme une cloche à des graves sombres dans des morceaux originaux d’Irving et des standards modifiés, le spectacle est plus vivant.

Lorsque « Dragon Lady » devient une pièce solo plus conventionnelle après l’entracte, une vitrine pour Porkalob pour faire valoir sa polyvalence en tant qu’actrice, l’effet n’est pas aussi puissant. L’un des problèmes est que l’histoire qui se déroule soulève plus de questions que celles auxquelles on peut répondre dans le temps imparti. Les détails et les conséquences sont passés sous silence ou complètement ignorés, ce qui donne à « Dragon Lady » un aspect sommaire par endroits. Lorsque Porkalob chante, en revanche, le public est trop captivé pour se soucier d’un récit complet.

La première partie du cycle du Dragon n’a peut-être pas trouvé l’équilibre idéal entre musique et drame, mais Porkalob laisse une impression théâtrale puissante. L’histoire d’immigrants de sa famille doit être extrêmement douloureuse à revivre, mais elle est aussi clairement valorisante. Et pas seulement pour elle, mais aussi pour les amateurs de théâtre qui pourraient penser que leur propre histoire non assainie ne résisterait pas à un examen approfondi sur une scène publique. « Dragon Lady » donne la permission aux marginalisés et aux personnes moralement désordonnées de crier leurs vérités compliquées.