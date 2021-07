Critique : Roadrunner aux prises avec l’héritage d’Anthony Bourdain

Les documentaires biographiques coûtent un sou, mais à en juger par le nombre d’entre eux qui n’atteignent qu’un certain niveau d’acceptabilité, en faire un bon doit être extrêmement difficile. Parfois, c’est parce que le sujet est toujours vivant et qu’il exerce inévitablement un certain contrôle sur ce qui fait le montage final. Le plus souvent, cependant, c’est parce que de tels films succombent à l’impulsion du berceau à la tombe, le besoin de tout couvrir de leurs personnages centraux dès l’enfance, comme si le but d’un film biographique était de recréer l’entrée Wikipédia, mais avec la vidéo . Ils sont surtout pour les fans, ou les néophytes curieux.

Mais un bon document biographique est plus qu’une entrée d’encyclopédie multimédia. C’est un travail de critique culturelle, qui ne se contente pas de tracer la forme d’une vie, mais aussi de nous rappeler pourquoi la personne qui l’a vécue était suffisamment importante pour mériter un film entier. Il nous dit ce que l’héritage d’un individu moyens, en tant qu’artefact culturel.

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain fait cela magnifiquement.

Morgan Neville – dont le film acclamé de 2018 sur Fred Rogers, Ne seras-tu pas mon voisin ?, est également l’un des les documentaires les plus rentables de tous les temps – semble avoir le don de structurer les films biographiques afin qu’ils transmettent l’importance culturelle aux côtés des faits simples de l’existence d’une personne. Ne seras-tu pas mon voisin ? n’était pas seulement un moyen d’en apprendre davantage sur M. Rogers; c’était une façon d’en apprendre davantage sur nous-mêmes, et la réaction enthousiaste et émotionnelle des téléspectateurs au film l’a confirmé. Nous comprenions mieux notre amour pour M. Rogers pendant que nous regardions, et donc, nous comprenions nous-mêmes.

Roadrunner fait quelque chose de similaire, mais avec une figure très différente en son centre: Anthony Bourdain, le chef, écrivain et documentariste de voyage décédé par suicide en 2018. Du film, nous n’apprenons presque rien sur l’enfance, la famille ou les intérêts de jeunesse de Bourdain , comment il a appris à cuisiner ou pourquoi. Et c’est super. Au lieu de cela, il émerge pleinement formé dans le film en tant que chef au restaurant Les Halles de Manhattan dans les années 1990, un beau mec dégingandé avec une boucle d’oreille et beaucoup d’énergie.

De là, Roadrunner – qui vibre parfois d’une énergie qui semble empruntée à un clip de la fin des années 90 sur MTV, dans le bon sens – nous attache sur la banquette arrière de la moto qui a fait la carrière de Bourdain, à commencer par la publication explosive de Cuisine Confidentiel en 2000, passant en flèche à travers ses premières années difficiles à la télévision et dans les plus confiantes, et se terminant par sa mort dévastatrice.

Bourdain n’est pas ici pour commenter sa propre vie, mais les cinéastes ont déterré de nombreuses séquences de ses émissions et interviews télévisées, ainsi que des B-roll et des vidéos tournées par sa famille et ses amis, ce qui donne l’impression que Bourdain était intimement impliqué dans le film de toute façon. L’écran est plein de lui, regardant un paysage luxuriant depuis un avion ou tirant sur un producteur ou assis par terre dans la maison d’une famille ou abattant le cœur battant d’un cobra dans un restaurant. Nous entendons parler de plusieurs de ses amis, comme les chefs David Chang et Éric Ripert et l’artiste David Choe, et de l’équipe qui l’a suivi partout dans le monde. On le voit avec sa première femme, Nancy Putkoski ; puis sa seconde épouse, Ottavia Busia, mère de leur fille Ariane ; et enfin avec Asia Argento, sa dernière petite amie, avec qui il s’est séparé peu de temps avant sa mort.

Mon sourcil s’est levé plusieurs fois tout au long du film, et en y repensant par la suite. Je suis gêné par la section qui implique Argento – elle vire de manière inquiétante de la blâmer carrément pour la mort de Bourdain. Très probablement, c’est la tentative de ses amis de trouver une cause à sa mort, mais c’est une façon peu judicieuse de lutter contre la mort par suicide. Étonnamment, Neville a dit qu’il n’avait pas demandé à Argento de participer dans le film, ce qui aurait été beaucoup plus juste pour elle, et la décision de l’exclure sans en informer les téléspectateurs soulève des questions éthiques aiguës.

Neville a également utilisé un modèle d’IA pour créer un son de Bourdain «parlant» de quelques lignes non spécifiées (avec la permission de sa succession) que Bourdain n’avait en réalité qu’écrit. Au mieux, cela était complètement inutile et aurait dû être traité différemment ou divulgué au public. Un certain degré de manipulation de la réalité est inhérent à l’acte de faire un film, mais le choix est digne du sérieux recul qu’il a subi.

Mais je pense que, dans l’ensemble, le film vaut toujours la peine d’être regardé. Roadrunner nous donne avec succès toutes les raisons d’admirer et d’aimer le travail de Bourdain, sa curiosité insatiable, sa passion pour toutes les cultures du globe et son désir de partager le monde avec tout le monde.

Et il travaille aussi dur pour éviter une conclusion dangereuse. Roadrunner plaide en faveur d’un artiste décédé beaucoup trop tôt. Mais il ne veut pas que nous le considérions comme un martyr, ou que sa mort par suicide soit une preuve de noble génie. Cela ne romancera pas la fin de sa vie (bien qu’il puisse essayer trop fort de trouver les raisons pour lesquelles cela s’est produit).

Au lieu de cela, ses amis fondent en larmes de colère, frustrés par lui de les avoir quittés, contrariés que son travail ait été interrompu par sa mort et la maladie mentale qui l’y a poussé. Traiter ce traumatisme n’est pas facile, et Roadrunner le fait remonter à la surface.

C’est donc un film dévastateur. C’est déstabilisant par endroits. Il n’offre pas de réponses, ou du moins pas de réponses qui améliorent les choses. La fin de la vie de Bourdain n’a pas un sens unique, un plat à emporter. Le désordre de l’existence est le point.

Et cela, Roadrunner suggère, c’est là que réside l’importance culturelle de Bourdain. Il aimait la nourriture, aimait les gens, aimait les voyages et l’aventure. Il pouvait être brusque et affectueux, tendre et dur, brillant et déconcertant. C’était une personne sur laquelle il valait la peine de faire un documentaire biographique. En résistant à l’envie de peindre son sujet comme un saint, Roadrunner nous donne quelque chose de mieux : un humain.

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain ouvre en salles le 16 juillet.