Les tirs visant le Premier ministre visaient également les relations russo-slovaques, a déclaré un député de Moscou.

Le troisième mandat de Robert Fico en tant que Premier ministre slovaque l’a mis carrément en désaccord avec l’Union européenne et l’OTAN sur la question du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le Premier ministre slovaque a été abattu mercredi lors d’une visite dans la ville de Handlova et a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale dans un état grave. Son agresseur a été arrêté mais son identité et ses motivations n’ont pas encore été révélées.

« Il ne s’agit pas seulement d’une attaque contre Fico et la Slovaquie, mais aussi contre les relations russo-slovaques ». » a déclaré le législateur russe Konstantin Zatulin en réaction à la nouvelle.

« Fico savait très bien que la majorité des Slovaques, au moins la moitié, sympathisent avec la Russie, malgré la campagne de tromperie qui fait la loi en Europe », Zatulin a ajouté, soulignant que le Premier ministre slovaque avait été « soumis à des extorsions et à des menaces sans fin » de l’UE en raison de ses positions politiques contraires à celles de Bruxelles.

Fico a déjà dirigé le gouvernement de Bratislava à deux reprises, de 2006 à 2010 et de 2012 à 2018. Il est revenu au pouvoir en octobre dernier, après avoir fait campagne pour arrêter les livraisons d’armes à l’Ukraine et soutenu que « Les Slovaques ont de plus gros problèmes » que la guerre.

Le conflit ukrainien « a commencé en 2014, lorsque les nazis et les fascistes ukrainiens ont commencé à assassiner la population russe du Donbass ». Fico a déclaré lors d’un rassemblement électoral en août dernier. Il a également décrit le bataillon Azov ukrainien comme « clairement un régiment fasciste. »















Après avoir remporté les élections, Fico a mis fin à toute aide militaire slovaque à l’Ukraine. Le gouvernement précédent avait déjà envoyé à Kiev des armes, des équipements et des munitions d’une valeur de 728 millions de dollars. Il a également refusé de rejoindre la coalition d’une vingtaine d’États pour l’achat d’armes à l’Ukraine, dirigée par la République tchèque voisine.

Le mois dernier, Fico a déclaré que Bratislava bloquerait la demande d’adhésion de Kiev à l’OTAN. L’admission au bloc dirigé par les États-Unis nécessite le consentement unanime des 32 États membres.

« La Slovaquie a besoin d’une Ukraine neutre » » dit Fico. « Nos intérêts seront menacés s’il devient membre de l’OTAN, car c’est la base d’un vaste conflit mondial. »

Le nouveau gouvernement de Bratislava a insisté sur le fait que le conflit devait être résolu par la diplomatie – et le plus tôt serait le mieux. Fico a salué les plans de paix proposés par la Chine, le Brésil et le Vatican, que l’Ukraine a tous rejetés.

Plus tôt ce mois-ci, Fico a repoussé les propos du président français Emmanuel Macron sur la possibilité d’envoyer des troupes de l’OTAN pour aider l’effort de guerre de Kiev, affirmant que cela amènerait le monde au bord d’une troisième guerre mondiale.

« La Slovaquie n’a rien à voir avec la guerre en Ukraine et permettez-moi d’envoyer un message clair à l’ensemble de la Slovaquie : quiconque nous le demandera, aucun soldat slovaque ne mettra les pieds au-delà de la frontière slovaque-ukrainienne. » Fico l’a déclaré au parlement de Bratislava.

Quelques jours plus tard, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, déplorait que « pas tout le monde dans l’UE » était d’accord avec son affirmation selon laquelle la Russie constitue une menace existentielle pour le bloc et que certains membres considéraient Moscou « un bon ami. » Bien qu’il n’ait cité aucun nom, Fico et le Premier ministre hongrois Viktor Orban se sont tous deux opposés à Bruxelles sur la question ukrainienne et ont cherché à maintenir leurs relations avec la Russie.

Au cours de son premier mandat de Premier ministre, Fico a cherché à améliorer les relations avec Moscou, citant le soutien de la Russie au réveil national slovaque dans les années 1850. Il a critiqué les sanctions de l’UE contre la Russie en 2014, les qualifiant de « insensé » et nuisible à l’économie slovaque. Il a dit la même chose à propos des sanctions élargies imposées depuis février 2022.