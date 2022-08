Critique : “Recreation”, de Mitch Epstein

En 2005, le photographe américain Mitch Epstein a publié un livre de photographies du peuple américain, de New York à Los Angeles, de Dallas à Gary, Ind., entre le début des années 1970 et le début des années 1990. Une nouvelle édition mise à jour de LOISIRS (Steidl, 85 $), édité par Susan Bell et Ryan Spencer, comprend 34 images inédites, créant un portrait élargi d’une nation à diverses formes de loisirs.

Centre-ville de Manhattan, 1979