Critique “Quand vous avez fini de sauver le monde” : désunion mère-fils

“Quand vous avez fini de sauver le monde” est, pour le meilleur ou pour le pire, exactement le film auquel on s’attendrait de la part de l’acteur, écrivain et dramaturge Jesse Eisenberg : verbeux, geignard et consciemment ironique. Adapté de son drame audio du même nom de 2020, ce léger premier long métrage se pose sur une dynamique mère-fils si grinçante et toxique qu’on ne peut sympathiser qu’avec l’homme de la maison (Jay O. Sanders), un universitaire qui existe principalement se plaindre de sa propre inutilité.

Et non sans raison, quand ni sa femme, Evelyn (une Julianne Moore fermement déglamourée), ni leur fils adolescent, Ziggy (Finn Wolfhard), ne se soucient d’assister à sa promotion au poste de chancelier. Le look hippie épuisé d’Evelyn et sa petite voiture correspondent parfaitement à son travail dans un refuge pour victimes de violence domestique, où elle dégage l’empathie et l’attention qu’elle refuse à son fils. Pour sa part, le parfaitement nommé Ziggy (sa tête est remplie de poussière d’étoiles) est un twit auto-impliqué qui ne se soucie de rien d’autre que de nourrir sa “passion et son charisme” professés, diffusant en direct son rock folk dorkily fervent à un public ravi d’interpolations internationales.

Quand Evelyn, la voix épaisse de censure et de déception, s’enquiert des plans futurs de Ziggy, il révèle des aspirations qui ne vont pas plus loin que d’acquérir plus d’adeptes et des pourboires plus généreux. Où, se demande-t-elle, est l’enfant chéri qui l’accompagnait dans les marches de protestation ? (La version entraînante de Pete Seeger de ” Union Maid ” de Woody Guthrie piétiner le générique de fin du film est un plaisir inattendu.) Une fois, Evelyn rêvait de monter Rolling Stone ; maintenant, elle rêve d’avoir un fils comme Kyle (Billy Bryk), le jeune homme sensible et attentionné dont la mère est l’une des résidentes maltraitées d’Evelyn. Décidant que Kyle est trop spécial pour la vie de col bleu qu’il envisage, Evelyn décide de l’aider à gravir les échelons, un repas éthiopien et une candidature à l’université à la fois.