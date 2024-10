Critique : « Primary Trust » d’Eboni Booth est tendre, comique et édifiant

« Primary Trust » d’Eboni Booth a remporté le prix Pulitzer du théâtre cette année, mais ne vous attendez pas à une grande épopée. Il s’agit d’une œuvre décalée, à petite échelle, tranquillement réfléchie, aussi tendre que comique et aussi poignante qu’en fin de compte édifiante.

Il est rafraîchissant de voir un honneur aussi prodigieux accordé à un écrit qui se contente de vaquer à ses occupations humaines sans avoir besoin d’exagérer sa propre importance. Booth sait qu’il y a de la valeur dans chaque vie, aussi obscure ou peu impressionnante soit-elle. L’attention compatissante qu’elle prodigue à son protagoniste doux et troublé ouvre tout un monde, si vous êtes prêt à découvrir ce qui se cache à la vue de tous.

La pièce, qui reçoit sa première sur la côte ouest au La Jolla Playhouse, tourne autour de Kenneth (Caleb Eberhardt), 38 ans, qui vit à Cranberry, New York, une banlieue de Rochester avec un centre-ville qui semble figé dans le temps. Il y a un bureau de poste, une église, quelques banques, une librairie d’occasion, où Kenneth travaille, et Wally’s, un restaurant tiki, où Kenneth va tous les soirs pour se procurer du blotto lors des happy hour mai tais.

Il n’y a pas beaucoup de Noirs à Cranberry, reconnaît Kenneth, mais il n’est pas le seul. Et la plupart des gens le traitent bien, dit-il, à l’exception de cet incident survenu à la ferme laitière dont il préfère ne pas parler pour le moment.

Il raconte une autre histoire, celle de sa solitude. Et comment son monde s’est transformé de manière inattendue grâce à la grâce d’autres personnes qui s’intéressaient à lui. La race n’est pas son sujet, bien qu’elle soit un facteur aggravant de son extrême aliénation, que Booth choisit d’examiner dans les termes universels d’une fable moderne, illimitée par des catégories démographiques ou diagnostiques.

Caleb Eberhardt, à gauche, et Rebecca S’manga Frank dans la première production de « Primary Trust » de La Jolla Playhouse sur la côte ouest. (Riche Soublet II)

La vie de Kenneth est une vie de routine. Il n’y a pas beaucoup d’options dans cette petite ville, et Kenneth semble préférer cela. Son rituel du soir consiste à se saouler avec son seul ami, Bert (James Udom).

Le problème avec Bert, c’est qu’il n’est pas réel. (Cette révélation se produit au début de la pièce, mais c’est quand même un choc car Bert est 100% réel dans la performance impressionnante d’Udom.) Kenneth sait que parler à quelqu’un que personne d’autre ne peut voir peut le faire paraître étrange. Chez Wally’s, les serveurs semblent penser qu’il est juste ivre, ce qui est mieux que d’être fou dans ces régions. Alors il passe comme un excentrique solitaire de la ville.

Mais le statu quo, tel qu’il est, ne peut pas perdurer. Sam (James Urbaniak), le propriétaire de la librairie d’occasion qui emploie Kenneth depuis 20 ans, vend l’entreprise et déménage en Arizona pour sa santé. Il a été comme un tuteur de substitution, ce dont Kenneth, devenu orphelin à 10 ans, avait cruellement besoin, même si la seule personne avec qui il a accepté de socialiser est Bert.

Kenneth est découragé quant à son avenir jusqu’à ce que Corrina (Rebecca S’manga Frank), une serveuse chez Wally’s, lui dise de postuler pour un emploi dans l’une des banques. Et juste comme ça, il est embauché chez Primary Trust, malgré le bombardement de l’entretien. Clay (Urbaniak, passé propriétaire d’une librairie alter kaker à directeur de banque rah-rah) développe instantanément un faible pour Kenneth, qui a du mal à répondre aux questions les plus simples et rappelle à Clay son frère, qui n’a plus jamais été le même après une voiture. accident.

La façon dont la vie de Kenneth change grâce à la patience des autres est le miracle de ce drame de 95 minutes. « Primary Trust » oscille entre la narration directe de Kenneth et une dramatisation lâche. Urbaniak et Frank jouent un assortiment de personnages. En plus des deux patrons de Kenneth, Urbaniak joue le rôle de serveur avec un accent français farfelu. Frank, qui donne une texture émotionnelle à Corrina, le présente comme une chaîne de serveurs et de clients de banque de Wally.

Knud Adams, qui a dirigé la première mondiale de « Primary Trust » par la Roundabout Theatre Company, met en scène la pièce avec une légèreté aimable qui illustre la devise de Cranberry : « Bienvenue mon ami, vous êtes à l’heure ! Le petit casting, tout comme une petite ville, gère les défis avec un clin d’œil de voisin. La simplicité est attachante.

La conception scénique de Marsha Ginsberg crée un terrain de jeu « Quartier de Monsieur Rogers » pour adultes. L’accompagnement musical live de Luke Wygodny, qui s’accorde parfaitement avec les acteurs, quel que soit l’instrument qu’il choisit, fait ressortir le lyrisme de l’écriture.

« Primary Trust » se déroule comme un poème musical. Il y a des échos tout au long de la pièce – des dictons folkloriques qui ne cessent de se répéter (« pardonnez mon français » après que quelqu’un prononce un gros mot), des fragments d’histoires de la vie de Kenneth, des salutations scénarisées du personnel de Wally’s, les mêmes vieilles commandes de boissons – qui fonctionnent comme parties d’une chanson.

Un son important dans la pièce est une cloche que Wygodny frappe à intervalles réguliers, souvent au moment où une phrase est prononcée et s’attarde maladroitement dans l’air. L’histoire de Kenneth n’est pas facile à raconter. La mort de sa mère, qui a déménagé seule à Cranberry alors qu’elle était encore enceinte de lui, a été traumatisante d’une manière qu’il essaie encore de gérer. Travailler dans une banque comme elle l’a fait autrefois l’aide à se sentir connecté.

Il y a eu des moments où je me suis demandé pourquoi Kenneth ne recevait pas les soins de santé mentale dont il avait clairement besoin. Un ami imaginaire est une chose pour un enfant et une autre pour un homme de 38 ans qui boit excessivement ce produit tous les soirs. Mais la pièce ne veut pas que nous lui fassions un diagnostic médical. Il nous demande plutôt de nous occuper de sa vie et de prendre note de la manière dont le soutien social de base et la gentillesse quotidienne peuvent donner une structure et un but à quelqu’un qui a du mal à trouver sa voie.

Eberhardt, qui était dans la récente reprise à Broadway de « An Enemy of the People », ancre la production d’Adams avec une douce vulnérabilité. Son Kenneth est profondément blessé, et la présence grande et mince d’Eberhardt semble s’effondrer sur elle-même, comme si Kenneth aurait souhaité être aussi invisible que Bert (qui, en fin de compte, n’est pas entièrement fabriqué). Les gens sont instinctivement gentils avec Kenneth parce qu’il y a quelque chose de intrinsèquement noble chez lui. Il est brillant, courtois et serviable – et extrêmement doué pour s’occuper de ses propres affaires.

Vous encouragerez sa fin heureuse, même si Booth est un trop bon écrivain pour transformer la pièce en un conte de fées sucré. Les progrès réalisés par Kenneth sont modestes mais authentiques. Lentement mais sûrement, il regagne, avec un peu d’aide de ses nouveaux amis, un fragment de la confiance première qu’il avait perdue à la mort de sa mère.