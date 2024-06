Dans « Presumed Innocent » d’Apple TV+, Jake Gyllenhaal incarne le procureur adjoint en chef de Chicago, Rusty Sabich. Basée sur le roman du même nom de Scott Turow de 1987, la série trouve Rusty jugé pour le meurtre horrible de sa collègue et amante, Carolyn Polhemus (Renate Reinsve). La mini-série en huit parties de David E. Kelley offre une perspective entièrement nouvelle et mise à jour, la différenciant de l’adaptation cinématographique de 1990, qui mettait en vedette Harrison Ford. De nombreux éléments fondamentaux restent les mêmes, mais cette version n’est pas criblée du sexisme épuisant qui a alourdi le film. Au lieu de cela, les personnages féminins, dont Carolyn ; l’épouse de Rusty, Barbara (une envoûtante Ruth Negga) ; et son enquêteur principal, Det. Alana Rodriguez (Nana Mensah) est représentée comme des femmes tridimensionnelles et réfléchies, toutes ébranlées par les choix chaotiques de Rusty. Alors que le point de vue de Ford sur Rusty était stoïque, Gyllenhaal incarne un homme désespéré incapable de concilier ses décisions préjudiciables avec l’image qu’il présente aux autres. Entièrement regardable, « Présumé innocent » est l’un des meilleurs thrillers juridiques arrivés à la télévision depuis des années.

L’histoire s’ouvre sur une journée pittoresque dans la Windy City. Rusty et ses adolescents, Kyle (Kingston Rumi Southwick) et Jaden (Chase Infiniti), traînent dans le jardin. L’après-midi ensoleillé prend une tournure lorsque Rusty reçoit un appel l’informant que Carolyn a été retrouvée matraquée à mort. Agité, il transmet la nouvelle à Barbara puis se précipite vers l’appartement de son amant décédé.

La vie de Rusty se déroule alors d’une manière que ni lui, ni sa famille, ni le public n’auraient pu prévoir. Puisque la liaison entre Carolyn et Rusty était secrète, le procureur de district Raymond Horgan (Bill Camp) confie initialement l’affaire à Rusty. Mais la primaire de l’Illinois bouleverse rapidement l’enquête de Rusty. Avec Raymond expulsé de son rôle, Rusty est laissé sous la direction du nouveau procureur Nico Della Guardia (OT Fagbenle) et du répugnant Tommy Molto (Peter Sarsgaard), qui intervient en tant que procureur adjoint en chef, reprenant l’affaire de Rusty.

Sentant son arrestation imminente, Rusty commence à faire des gestes bizarres pour rester hors des radars de Tommy et Nico. Pourtant, il ne tardera pas à être jugé pour homicide. Pendant ce temps, au milieu de la frénésie médiatique autour de la vie cachée que mène Rusty, Barbara, Jaden et Kyle sont pris entre deux feux. Très souvent à l’écran, les épouses et les enfants sont présentés comme des notes de bas de page dans la vie des personnages masculins, mais ici, la famille de Rusty est étroitement liée à l’histoire car elle est la plus affectée par son arrogance et son égoïsme.

« Présumé innocent » est si efficace car il permet au spectateur de connaître intimement chaque personnage. Des séances de thérapie de Barbara avec sa psychologue, le Dr Liz Rush (Lily Rabe), aux réactions et à la compréhension des adolescents Sabich face aux mensonges de leur père, la respirabilité de la série lui confère un réalisme obsédant. De plus, Kelley, passé maître dans l’écriture de drames juridiques, dévoile la politique baroque d’un bureau de procureur et la manière dont elle est prise en compte dans l’enquête sur le meurtre de Carolyn et le procès de Rusty.

« Presumed Innocent » monte en flèche parce que le public ne sait jamais trop quoi penser de Rusty. Il est très affable à un moment et à la limite du narcissique le lendemain, laissant sa sincérité et son innocence perpétuellement en débat. De plus, plusieurs rebondissements brillants empêchent le spectateur de se sentir trop à l’aise. Dès le début, Gyllenhaal dépeint Rusty comme une énigme – il reste à déterminer s’il éprouve de la culpabilité, de la honte ou les deux.

Les deux premiers épisodes de « Présumé innocent » seront diffusés le 12 juin sur Apple TV+ avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le mercredi.