Non pas que ce film, le premier long métrage réalisé par Panah Panahi, soit exactement « Little Miss Sunshine ». Les raisons du voyage émergent lentement, tout comme les notes d’anxiété et de chagrin qui se glissent dans les plaisanteries bon enfant. Les membres de la famille ont tous accepté de laisser leurs téléphones portables derrière eux (bien que tous ne l’aient pas fait) et ils craignent d’être suivis. Leur véhicule, un SUV beige, est emprunté. La propriété a été vendue et les faveurs appelées. Ce ne sont pas des vacances.

Papa grogne sur la banquette arrière, qu’il partage avec son fils de 6 ans qui parle à la bouche à moteur. Les deux se moquent et se provoquent comme un double acte de vaudeville, avec un élément de comédie physique apporté par le plâtre sur la jambe du père, qui limite ses mouvements et aigrit son humeur. La galerie des cacahuètes, à l’avant, se compose du frère aîné, qui conduit, et de sa mère, qui est plus spirituelle que son mari mais moins frimeuse.

Le fils aîné doit quitter le pays. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous pouvons en déduire que les alternatives sont sinistres. Lui et ses parents essaient de cacher cette information au plus jeune garçon, à qui on dit que son frère va se marier. Il n’est pas clair qu’il y croit, mais il est protégé par le narcissisme heureux de l’enfance ainsi que par la chaleur et la patience de sa mère et de son père.

La destination est une zone frontalière rurale isolée, où d’autres familles dans des circonstances similaires campent, tirant le meilleur parti d’une situation triste et incertaine. Panahi, dont le père, Jafar Panahi, est l’un des plus grands cinéastes iraniens, a un style de narration à la fois clair et insaisissable. Les personnalités des quatre personnes dans la voiture sont fortes et distinctes ; vous êtes en bons termes avec eux avant même d’apprendre leurs noms.

Mais ils sont aussi mystérieux, et pas seulement parce que des questions fondamentales — Où vivent-ils ? Que font-ils pour vivre? Comment leurs ennuis ont-ils commencé ? – reste sans réponse. Plus vous passez de temps avec eux, plus chacun d’eux se complique, et plus vous ressentez le poids et la force des liens qui les unissent. Hassan Madjooni, qui joue le père, est une grande présence saturnienne avec un charisme particulier. Entravé par sa blessure à la jambe et humilié par l’âge, le personnage cache un grand cœur tendre derrière un canevas de sarcasme. Sa femme (la remarquable Pantea Panahiha) a clairement une longue pratique pour gérer ses humeurs et dévier ses fléchettes. Le fils aîné (Amin Simiar) est un introverti ; son frère (un voleur de scènes en série nommé Rayan Sarlak) est tout le contraire.

La vie de famille, sur la route ou en dehors, implique souvent une compétition pour l’espace. Tout le monde a besoin à la fois de soutien émotionnel et d’espace pour respirer, et personne n’obtient tout ce qu’il veut. C’est normal. Ce qui rend « Hit the Road » si mémorable et dévastateur, c’est la façon dont il explore la vie normale sous la contrainte. Une force oppressive invisible – vraisemblablement un aspect du gouvernement qui harcèle le père de Panahi depuis plus d’une décennie et tente de l’empêcher de faire des films – leur impose sa volonté. Cette cruauté invisible rend la tendresse et la bonne humeur de ce film d’autant plus précieuses, et presque insupportables.

Prendre la route

Non classé. En persan et en anglais, avec sous-titres. Durée : 1h33. Dans les théâtres.