Critique : Patti LuPone et Mia Farrow font le ménage dans « The Roommate »

Bien que LuPone et Farrow restent convaincants tout au long du film, ils ne sont pas rendus service par le surlignage d’O’Brien. La naïveté de Sharon (elle se demande si Robyn, une végétalienne, peut manger des carottes) est poussée vers la stupidité au début, et sa déception vers le pathétique à la fin. (Mais Farrow fait extrêmement bien le pathétique.) Robyn, jouée par LuPone, a la trajectoire opposée, arrivant en pleine colère (et nous savons à quel point LuPone fait bien l’agressivité) mais repartant avec une leçon improbable dans le cœur.

Cette sur-accentuation semble emblématique de l’hésitation de la production à propos de sa matière première. « The Roommate » est-il une analyse piquante des pièges de l’auto-définition ? (« Les gens trouvent des mots spécifiques pour eux-mêmes parce que c’est plus facile que de ne pas avoir de mots », dit Robyn. « Mais cela ne signifie pas que ces mots sont tous (Exactement. ») Est-ce une comédie de mœurs comme celles dont les hommes d’affaires fatigués étaient censés profiter à l’époque de Neil Simon ? (Les blagues sur le cannabis et les lesbiennes semblent désormais dépassées.) Est-ce un véhicule juteux pour les femmes plus âgées, qui en ont rarement l’occasion de nos jours ?

À en juger par les œuvres précédentes de Silverman — notamment « Collective Rage » (excellent) et « Spain » (moins bon) — je pense que c’est probablement tout cela à la fois. Mais comme ces pièces utilisent le genre de manière stratégique, le mettant souvent à mal, elles fonctionnent mieux lorsqu’elles ne sont pas interprétées de manière trop large ; la largeur laisse l’histoire et les personnages trop loin pour revenir au centre où se situe le véritable conflit.

En restant plus proche des contours naturels de la pièce, la production plus modeste (et non commerciale) de « The Roommate » que j’ai vue en 2017 au Williamstown Theater Festival, avec S. Epatha Merkerson et Jane Kaczmarek, m’a semblé plus cohérente que la version actuelle. Merkerson, avec les détails subtils et naturalistes qu’elle avait perfectionnés à la télévision, a rendu la transformation de Sharon presque crédible, ni idiote au début, ni géniale à la fin. La trajectoire inverse de Kaczmarek dans le rôle de Robyn était également magnifiquement graduée.

Mais LuPone et Farrow sont des stars d’une autre envergure. Nous voulons les voir se lancer dans des aventures extrêmes. Elles s’épanouissent dans le danger, et le danger est excitant. Le problème est que cette version de « The Roommate », qui part de ce constat, livre deux performances très satisfaisantes qui annulent la pièce. Vous vous souviendrez des ricanements de LuPone et des larmes de Farrow, mais pas de ce qui les a provoqués.

Le colocataire

Jusqu’au 15 décembre au Booth Theater, Manhattan ; theroommatebway.comDurée : 1 heure 40 minutes.