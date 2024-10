Critique « Outrun » : Saoirse Ronan joue dans une histoire d’alcoolisme et de cure de désintoxication

Dans « The Outrun », l’alcoolisme d’une jeune Écossaise est une catastrophe personnelle d’ampleur environnementale et géographique, l’amenant au bout du monde, qui est aussi le jardin de son enfance. Le rôle de Rona est le genre de travail d’acteur que vous ne devriez confier qu’à quelqu’un qui maîtrise facilement un cadre. C’est pourquoi la réalisatrice Nora Fingscheidt, en adaptant les mémoires de la co-scénariste Amy Liptrot, a la chance que Saoirse Ronan sache comment faire plus que se défendre contre l’éloignement à couper le souffle et balayé par les vents de l’archipel des Orcades.

Le problème est que Ronan est également en train de forger son portrait convaincant de l’effacement et de la guérison dans un autre type de tempête, celui d’un cinéma indiscipliné en contradiction avec la patiente récolte de la caractérisation. Une caméra qui veut être aussi ivre que le personnage autodestructeur qu’elle est censée observer, en plus de sauts dans le temps bâclés et d’interludes de narration encyclopédique sur la science et les mythes qui nous éloignent de la performance centrale, en fait un partenaire finalement instable. — peu importe à quel point la manière dont Fingscheidt traite ce matériel est bien intentionnée, et même parfois efficace. Une quête incessante de transcendance poétique est plus susceptible de lasser que de décoller.

Rona est peut-être originaire d’une ferme de moutons des îles du Nord, mais en tant que jeune d’une vingtaine d’années étudiant la biologie à Londres, sa vie est une longue tournée éclair des clubs jusqu’à ce qu’une nuit particulièrement chaotique se termine par une agression – le point d’appui de ce récit alors que nous avançons et reculons. . Au sortir d’un programme intensif de 90 jours, elle retourne dans les Orcades pour ancrer sa nouvelle sobriété dans un avant-goût de son chez-soi : air vivifiant, agnelage, observations de phoques, volontariat dans une réserve naturelle et promenades le long de la côte rocheuse dans un cocon protégeant ses écouteurs. de la musique techno.

Mais en restant avec sa mère calme et religieuse (une gentille Saskia Reeves) pendant qu’elle aide son père agriculteur (Stephen Dillane), bipolaire, on lui rappelle constamment qu’elle vient autant d’un dysfonctionnement, d’une maladie et d’un divorce que d’un lieu de grandeur et sérénité. Ses souvenirs de fête atterrissent inévitablement sur le fait honteux que sa consommation d’alcool incontrôlable a détruit les choses avec l’homme qu’elle aimait, Daynin (Paapa Essiedu), un personnage mal servi d’être absorbé dans des bribes temporelles.

En fait, on a du mal à comprendre pleinement ce qu’est la descendance libre d’esprit de Rona, puisque chez Fingscheidt tout est une ambiance : la musique, le son, le montage d’ambiance. Cinéaste allemand dont l’expérience est dans le documentaire, Fingscheidt s’est récemment tourné vers des drames sociaux centrés sur la guérison de personnes en proie à des troubles (le film en colère « System Crasher » et le conte de rédemption de prison « The Unforgivable » avec Sandra Bullock). Elle s’assure que nous sommes toujours là avec Rona, mais c’est une filature facile ; nous n’atterrissons jamais assez longtemps – avant ou après la rééducation – pour ressentir soit une douleur superposée, soit le tic-tac, le tic-tac, le tic-tac dur d’un véritable progrès.

Malgré la splendide cinématographie de Yunus Roy Imer, que ce soit en mode paysage ou paysage d’un visage, il s’agit du montage-ification d’une vie. Et bien que Ronan ne soit rien de moins qu’un acteur totalement présent, capable de charger pleinement un moment avec l’énergie enroulée ou la mélancolie tachetée de son visage à la Modigliani, on lui donne rarement l’occasion d’habiter les complexités possibles d’une scène. Nous envisageons une reprise, mais nous avons du mal à y parvenir.

Bien que la narration veuille expliquer l’attrait des Orcades pour nous, l’attrait ancien du lieu est palpable. La solitude ne signifie pas nécessairement la solitude : pour une âme troublée, le climat et le terrain peuvent être les compagnons d’un esprit profond et tumultueux. Lorsque Rona choisit de s’isoler davantage sur une île aux conditions météorologiques extrêmes appelée Papay, ce film qui ressemble parfois à une sœur de voyage en solo de « Nomadland » entre dans sa dernière ligne droite avec une fusion plus forte de son style agité. En fin de compte, l’ambiance de « The Outrun » est plus proche d’un récit de voyage sinueux que du drame de guérison plus noueux que nous espérions.