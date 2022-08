Critique originale de “Rogue One”: Star Wars Thrills, mais toujours une note de bas de page

En 2016, Lucasfilm a sorti le premier film Star Wars qui ne faisait pas partie de la saga Skywalker – Rogue One : A Star Wars Story. L’une des stars du cinéma, Diego Luna, est sur le point d’avoir sa propre émission à Andor, en streaming sur Disney Plus à partir du 21 septembre. Disney ressort donc Rogue One dans les salles IMAX le 26 août, avec un aperçu d’Andor images. Pour célébrer, voici notre critique originale de Rogue One de 2016.

Quand Obi-Wan Kenobi a amené Luke Skywalker dans un endroit appelé Mos Eisley il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, il a dit: “Vous ne trouverez jamais une ruche plus misérable d’écume et de méchanceté.”

Mais Rogue One: Une histoire de Star Wars en trouve quelques-uns. Et tandis que les héros de l’original Star Wars ont sauté dans le Millennium Falcon pour laisser la misérable racaille derrière eux et s’envoler dans une aventure d’opéra spatial à travers la galaxie, il y a toujours quelque chose de la rue à propos de Rogue One.

Un voyou est le premier spin-off de la saga principale Star Wars. Il élargit l’histoire au-delà des films épiques que nous avons vus jusqu’à présent, révélant ce que c’est que de vivre dans l’univers Star Wars quand votre nom n’est pas Skywalker.

Techniquement, c’est une préquelle – s’inscrivant dans la saga dans la liquidation de l’original de 1977 et donc bourré de références pour le plaisir des fans. Mais des camps de travail stériles aux villes désertiques occupées en passant par les avant-postes militaires mineurs, l’accent reste mis sur les petits acteurs qui mènent l’action lorsque les grands noms s’adressent au gouvernement galactique, courtisent la royauté et pratiquent leur swing au sabre laser.

Felicity Jones dirige l’ensemble dans le rôle de Jyn Erso, un petit criminel entraîné dans la rébellion contre l’empire galactique maléfique. Elle est entourée d’une bande de petits voleurs et de renégats striés de poussière joués par Forest Whitaker, Riz Ahmed, Jiang Wen et Mads Mikkelsen. Parmi eux, Donnie Yen se démarque en tant que moine aveugle qui sait malmener les Stormtroopers même sans sabre laser.

Bien qu’il s’agisse d’un mélange de capture de mouvement et de CGI, Le droïde K-2SO d’Alan Tudyk est l’un des personnages les plus réalistes. C’est un compliment à sa performance hilarante, mais cela montre également à quel point le reste de la distribution talentueuse est laissé de côté par le scénario. Le film met en scène une gamme de personnages intéressants – le rebelle extrémiste de Whitaker, par exemple, ou le pilote impérial culpabilisé d’Ahmed – mais ne s’engage pas pleinement dans ses idées intrigantes.

Diego Luna, en particulier, ne parvient pas à convaincre en tant qu’assassin glacial, mais cela pourrait aussi être dû au fait que ses yeux émouvants sont juste tellement rêveur.

Et aussi intéressants que soient les personnages individuels, ils ne déclenchent pas le genre de chimie qui, entre Rey, Finn et Poe, nous a menés à travers le plus stupide. Force se réveille.

De l’autre côté de la Force se trouve le réalisateur ricanant Krennic, joué avec un délectable pantomime par Ben Mendelsohn. Comme les héros, Krennic est vraiment un personnage mineur de la saga Star Wars, une note de bas de page dans l’histoire galactique. C’est un petit bureaucrate, un opportuniste ambitieux au service aveugle d’hommes qui profitent de son ego myope pour montrer ce qu’est vraiment le mal.

L’ombre du côté obscur plane sur le film avec des apparitions de méchants familiers, mais Rogue One est à bien des égards un regard sur la banalité du mal, du compromis quotidien et de la corruption de bas niveau qui maintient les rouages ​​​​de la tyrannie galactique en marche.

En parlant de méchants, Rogue One répète une erreur de The Force Awakens de l’année dernière, s’appuyant un peu trop sur CGI pour donner vie à l’un des principaux méchants.

Heureusement, Rogue One évite la fin collée de Force Awakens et c’est dans le dernier tiers que le nouveau spin-off prend vie comme un Star Destroyer explosant en un carnage enflammé. La bataille finale voit le réalisateur Gareth Edwards plonger la tête la première dans le coffre à jouets Star Wars, opposant des marcheurs lourds et des X-wings les uns contre les autres dans un combat sans frais. Et il y a une séquence culminante qui peut être l’un des meilleurs moments de l’un des films Star Wars.

Fidèle à la saga Star Wars, Rogue One nous emmène néanmoins dans des univers que nous n’avons jamais vus auparavant. Il n’a peut-être pas l’étincelle joyeuse de l’aventure comme les films classiques, mais c’est toujours un aperçu passionnant de la vie de rue d’une galaxie très, très lointaine.