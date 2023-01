Critique “Only in Theatres” : une entreprise familiale en des temps changeants

Est-il dit que le poète comique Ogden Nash, notant les pratiques d’embauche d’un certain fondateur d’Universal Pictures, a écrit un jour le couplet “Oncle Carl Laemmle/has a very big faemmle”. Carl Laemmle n’a pas caché son népotisme, et franchement, il est difficile d’argumenter contre ses résultats. Son fils, Carl Laemmle Jr., par exemple, a produit des films de monstres visionnaires des années 1930, dont « Dracula » (1931), « The Mummy » (1932) et « The Bride of Frankenstein » (1935). L’un des cousins ​​de l’aîné Laemmle, comme Laemmle un immigrant européen, était William Wyler, qui est devenu un réalisateur américain protéiforme.

Il y a encore des Laemmles dans le milieu du cinéma, et tout cinéphile de Los Angeles avouera que la famille fait l’œuvre de Dieu. “Only in Theatres” raconte l’histoire des Laemmle Theatres, un ensemble de maisons d’art qui parsèment la région de Los Angeles.