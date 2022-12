Critique “One Fine Morning” : les moments qui composent une vie riche

Sandra est un personnage attachant et sympathique, un riche mélange de complexité et de familiarité que la réalisatrice Mia Hansen-Love — et sa vedette, la grande Léa Seydoux — révèlent subtilement par fragments. Il se passe beaucoup de choses dans l’histoire, souvent discrètement. Pourtant, si le film surprend parfois, ce qui le distingue, lui donne une force inattendue, ce sont moins le genre d’événements bouleversants que l’on considère généralement comme des jalons. Au lieu de cela, ce qui compte ici, c’est la délicatesse avec laquelle Hansen-Love met ces événements en jeu avec des moments modestes, comment elle révèle le sublime dans les espaces intermédiaires de l’existence ordinaire.

Sandra, la mère célibataire française au centre de « Un beau matin », est toujours en mouvement, marchant ici et là, courant de haut en bas, faisant des allers-retours, et toujours avec une intensité de but. Avec sa tête haute et son regard clair et inébranlable, un sac à dos terne attaché à son dos, elle ne ressemble pas à l’une des gamines fantastiques de la culture pop. Elle ressemble à la femme qu’elle est : une mère, une fille, une amie, une amante et une travailleuse qui, pour continuer, doit maintenir un cap régulier même lorsqu’elle est secouée par des vents violents.

Veuve, Sandra vit dans un appartement parisien lumineux et modestement exigu avec sa jeune fille joyeuse, Linn (Camille Leban Martins). Une grande partie du temps de Sandra – ses nombreuses allées et venues – implique sa famille, mais surtout son père, Georg (un Pascal Greggory touchant). Philosophe, Georg a été diagnostiqué avec le syndrome de Benson, une maladie dégénérative qui le prive de sa mémoire et de sa vue. Le film commence avec Sandra rendant visite à son père, dont l’état est si grave qu’elle doit le guider sur la façon de la laisser entrer. “Où est le…” dit-il, sa voix s’estompant. “La clé?” elle demande. “Dans la serrure”, poursuit-elle d’un côté d’une porte fermée qui ressemble maintenant à une séparation déchirante.

L’histoire est simple et sa narration généralement sobre alors même que la vie de Sandra commence à prendre une tournure de plus en plus compliquée. Il y a des disputes et des larmes versées, mais la touche de Hansen-Love ici est discrète et légère avec insistance, ce qui reste vrai même lorsque le récit commence à se diviser discrètement en pistes séparées. L’une concerne la relation angoissée de Sandra avec Georg, tandis que l’autre est centrée sur une histoire d’amour qu’elle entame avec un vieil ami, Clément (Melvil Poupaud). Chaque relation pousse et tire sur Sandra, qui dit lentement au revoir à un amour alors même qu’elle en trouve un nouveau.

Comme la direction de Hansen-Love, la performance de Seydoux a une qualité calme et discrète qui aide à donner au film un flux naturel et confortable. Sandra, qui travaille comme traductrice, se déplace presque toujours quelque part ou vers quelque chose – son père, sa fille, son travail – et parce que Hansen-Love aime les plans moyens et longs, votre attention a tendance à se concentrer sur Sandra, son corps et ses mouvements . Vous la voyez, mais vous la voyez spécifiquement dans le monde, chez elle, au travail, mais surtout au milieu de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Vous voyez, en d’autres termes, toutes les nombreuses pièces qui composent une vie.

L’un des plaisirs de “One Fine Morning” est la façon dont il vous envahit émotionnellement. Les scènes entre Sandra et son père sont poignantes, c’est vrai. Pourtant, ce qui les fait résonner, c’est la façon dont Sandra maintient résolument sa concentration et son sang-froid même face à une catastrophe croissante, comment elle essaie d’aider Georg à naviguer dans son monde qui s’estompe rapidement. Elle l’aide patiemment à retrouver ses mots perdus, le maintenant même alors que son état s’aggrave et que la famille décide de le transférer dans une maison de retraite. Malgré quelques tensions familiales discrètes, la plupart générées par sa mère insouciante (une amusante Nicole Garcia), Sandra semble si imperturbable que vous sentez (vous inquiétez) qu’une partie d’elle s’est éteinte.

Le film se construit progressivement à travers des scènes d’intensité dramatique et émotionnelle variable, dont certaines peuvent sembler être un remplissage atmosphérique (ou simplement un remplissage) dans un film différent, mais approfondissent ici l’histoire. Sans cesse, Hansen-Love revient sur le sujet de la mémoire, sur le passé et sur le flux et le reflux du temps. Dans une séquence, Sandra sert de traductrice pour un public d’anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale, images miroir de son père et de sa grand-mère, à qui elle rend visite plus tard. Quand Sandra demande comment elle va, en prenant prudemment un bras fragile et translucide, la femme plus âgée répond en hésitant : « C’est parfois un peu difficile… vivre.

Dans sa quête d’un naturalisme non fléchi, Hansen-Love a parfois été une cinéaste plus intéressante que totalement réussie (son deuxième long métrage, “Le père de mes enfants”, est charmant), mais “One Fine Morning” est magnifiquement équilibré, persuasif et émouvant. . Une grande partie de ce qui se passe est familière, y compris l’affaire de Sandra, que Hansen-Love rend spécifique et différente simplement par où elle met le stress et comment. Les ellipses et la structure gracieuse de l’histoire sont certes admirables, mais ce qui élève “One Fine Morning”, c’est la texture des émotions de Sandra, la révélation de son personnage, la faim de son étreinte, la sauvagerie de sa bouche, l’immobilité de son corps rassasié, et l’amour qu’elle donne et embrassera avec émotion une fois de plus.

Un beau matin

Classé R pour certaines nudités féminines partielles. En français, anglais et allemand, avec sous-titres. Durée : 1h52. Dans les théâtres.