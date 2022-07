Critique ‘Non’ : Enfer Oui

Les bandes-annonces de “Nope” de Jordan Peele, l’un des films les plus attendus de l’été, ont soulevé des questions intrigantes. Est-ce un western ? Un film d’horreur? Science fiction? Satire? Répondra-t-il aux attentes suscitées par les deux premières fonctionnalités de surf époustouflantes de Peele, “Get Out” et “Us”, ou les confondra-t-il?

Je peux maintenant signaler que la réponse à toutes ces questions est : Ouais. C’est-à-dire qu’il y a des tensions internes fascinantes dans le film, ainsi qu’un suspense impeccablement géré, des blagues pointues et une atmosphère séduisante et énervante d’étrangeté générale.

“Nope” semble moins polémique que “Us” ou “Get Out”, plus à l’aise dans ses idiosyncrasies et ses envolées d’imagination même s’il suit, au final, un chemin narratif plus conventionnel. Cela pourrait être la cause d’une certaine déception, puisque la perspective dialectique aiguë de Peele sur nos pathologies collectives américaines a été un point positif à une époque de réalisation des souhaits des entreprises franchisées. En même temps, c’est un artiste qui a la liberté et la confiance de faire ce qu’il veut, et qui sait défier le public sans l’aliéner.