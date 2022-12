Critique “No Bears”: un film qui se critique lui-même

On ne peut pas l’accuser de prendre les films à la légère ou de se prendre trop au sérieux. Il a continué à exercer son métier, consciencieusement et de manière ludique, au risque de son confort, de sa liberté et peut-être de sa vie. Lorsqu’en 2010 le gouvernement iranien lui a interdit de réaliser, il a répondu par “This Is Not a Film”, un journal vidéo long métrage tourné en partie sur un iPhone et techniquement pas “réalisé” du tout.

Ce n’est qu’un film ! C’est aussi vrai de “No Bears” que de n’importe quoi d’autre, mais il n’y a peut-être aucun cinéaste vivant qui ait considéré les implications pratiques et philosophiques de la forme d’art – le travail de tournage et de découpage; le plaisir et l’anxiété de regarder — avec autant de rigueur ou de perspicacité que le réalisateur iranien Jafar Panahi.

Dans les années qui ont suivi, il a continué dans cette veine de métacinéma clandestin, se jouant lui-même (dans “Closed Curtain” et “Taxi”) moins comme un auteur héroïque que comme un père de famille d’âge moyen curieux, doux, parfois insensé qui peut ‘ t briser l’habitude de transformer la vie en film (ou, pour être précis, en vidéo numérique). Ses films sont personnels et aussi politiques, car il dirige son regard interrogateur sur les petites hypocrisies et les grandes injustices de l’Iran moderne, ainsi que sur les paradoxes de sa propre pratique créative.

Peu de temps après la fin de “No Bears” – il a été filmé en secret plus tôt cette année – Panahi a été condamné en Iran à six ans de prison. Dans les mois qui ont suivi, des manifestations de masse contestant l’autorité de la République islamique ont balayé le pays et ont été réprimées par une répression brutale.

Le film n’aborde pas explicitement les troubles ou toute autre affaire publique; Les cinéastes iraniens ont tendance à traiter les questions potentiellement controversées de manière oblique, en marchant entre réalisme et fable et en faisant confiance au public pour comprendre les implications de leurs histoires, des messages subtils que les censeurs pourraient ignorer. Panahi a été le pionnier de cette approche au début des années 2000 – tout en testant ses limites – en affrontant la misogynie et l’inégalité des classes dans des films comme “The Circle”, “Crimson Gold” et “Hors-jeu.” Depuis l’interdiction, comme son travail reflète sa propre situation difficile, il a trouvé de nouvelles façons de combiner la critique sociale avec l’autocritique.

Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Nominations aux Golden Globes : Voici quelques-uns des snobs et des surprises les plus surprenants de la liste des nominés de cette année.

Prix ​​Gotham : Lors du premier show officiel de la saison, “Everything Everywhere All at Once” a remporté gros.

Récompenses des Gouverneurs : Des stars comme Jamie Lee Curtis et Brendan Fraser ont travaillé dans une salle pleine d’électeurs de l’académie lors de l’événement, qui est considéré comme un baromètre de l’enthousiasme de l’industrie cinématographique.

Rian Johnson: Le réalisateur de “Glass Onion” explique le plan de streaming de sa franchise “Knives Out”.

“No Bears” trouve Panahi (jouant à nouveau lui-même) occupant des chambres louées dans un village près de la frontière turque, loin de son domicile à Téhéran. Dans une petite ville de Turquie non loin du village, un film est en train d’être tourné sous sa direction – un film apparemment basé sur l’histoire vraie de deux exilés iraniens, Zara (Mina Kavani) et Bakhtiar (Bakhtiar Panjei), qui espèrent trouver asile en France. Panahi supervise la production sur son ordinateur portable et son téléphone portable lorsqu’il a un signal, ce qui n’est pas souvent le cas. Son assistant réalisateur, Reza (Reza Heydari), tente de convaincre Panahi de visiter le plateau, peut-être avec l’aide des passeurs et des trafiquants d’êtres humains qui contrôlent la région. Mais la frontière est une ligne que le réalisateur ne franchira pas.

De retour au village, il se retrouve mêlé à une querelle compliquée impliquant un jeune couple (Amir Davari et Darya Alei) et un rival romantique amer (Javad Siyahi). C’est la conviction des parties intéressées des deux côtés qu’une photo prise ou non par Panahi aura une certaine incidence sur l’affaire. Le chef du village (Naser Hashemi) s’en mêle, tout comme l’hôte de Panahi, un onctueux nommé Ghanbar (Vahid Mobaseri).