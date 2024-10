Critique : Nickel Creek impressionne et étonne au petit théâtre Largo

Nickel Creek a donné mercredi un spectacle d’échauffement intime au Largo at the Coronet pour une foule chanceuse qui s’est rassemblée dans le théâtre de Los Angeles pour une soirée de musique folk habile et envoûtante.

Au début, cela semblait impossible : comment un si bon groupe pouvait-il jouer dans une si petite salle ? Avec 280 places, le Largo est beaucoup plus petit que l’auditorium du lycée qui était régulièrement soumis aux interprétations du jazz, du reggae, etc. de mes groupes.

Le groupe est en tournée avec Kacey Musgraves, donc ce spectacle était coincé entre un concert à San Diego et deux au Forum d’Inglewood. Ils ont pris en sandwich les chansons de leur nouvel album, « Celebrants », entre des succès reconnaissables, exposant la foule d’environ 250 personnes à de nouveaux morceaux tout en délivrant beaucoup de nostalgie des sorties passées.

Les quatre membres du groupe partageant un même microphone, ils ont débuté avec quelques favoris du public, dont « Smoothie Song », l’un des morceaux instrumentaux les plus techniques qu’un groupe folk puisse jouer.

Les chansons de Nickel Creek ont ​​une qualité théâtrale : beaucoup racontent une histoire et quelques-unes sont assez drôles. Je n’avais jamais remarqué la comédie dans les paroles enregistrées, probablement parce que les enregistrements du groupe me captivent toujours instantanément par l’audace des instruments qu’ils présentent. Par exemple, « To the Airport », une chanson sur le vol, était véritablement drôle et musicalement complexe. Il s’agit d’un numéro de haute voltige que peu d’autres artistes, voire aucun, peuvent réaliser. Si Weird Al était allé à Berklee et avait rencontré trois autres Weird Als, cette chanson aurait pu en être le résultat.

« Thinnest Wall » a probablement été le plus gros succès de « Celebrants », sorti en 2023.

Après avoir joué l’album d’avant en arrière, le groupe a répondu aux demandes du public. Et je veux dire, je les ai vraiment pris. Invoquer une musique aussi stimulante et complexe en un rien de temps est un autre tour de magie du groupe. Cela comprenait une reprise entraînante de « Toxic » de Britney Spears, qui était probablement le point bas musical de la soirée. Même si la couverture était impeccable et que la foule l’aimait, utiliser quelques moments précieux du temps de Nickel Creek pour faire quelque chose de simple semblait être du gaspillage. La chanson n’est tout simplement pas assez compliquée pour que le groupe puisse exercer ses capacités.

Il y a certains concerts où la maîtrise technique affichée me fait fondre dès le début. C’était l’une de ces soirées, assumant une place dans le panthéon des côtelettes aux côtés d’artistes comme Thundercat et Anderson Paak.

Dans ces cas-là, ma crainte est généralement réservée à un ou deux membres du groupe. Cependant, Nickel Creek se compose de quatre musiciens vraiment exceptionnels, et trois d’entre eux chantent des harmonies complexes tout en déchiquetant respectivement à la mandoline, au violon et à la guitare. Dans l’ensemble, c’était la démonstration de talent musical la plus éblouissante que j’ai jamais vue.

Quant à la foule, personne n’a chanté et les applaudissements se faisaient principalement entre les chansons, alors que tout le monde se concentrait sur l’écoute du grattage délicieusement complexe. La salle interdit les téléphones, c’était donc une joie de voir une foule concentrée sur la scène sans des centaines de petits écrans enregistrant de mauvais fac-similés de l’événement en direct.

Nickel Creek est avant tout un groupe live. Même si j’aime ses albums depuis des décennies maintenant, tout enregistrement implique l’utilisation d’astuces de production et de plusieurs pistes pour rendre le son possible. Je n’étais donc pas préparé à l’idée que leurs albums studio auraient pu être enregistrés en live. L’exécution sur scène m’a laissé impressionné, prêt à croire à peu près n’importe quoi.

Écrire cette critique a été difficile car je préférerais garder le secret pour moi : le meilleur groupe live disponible à Los Angeles joue de temps en temps dans une petite salle. La prochaine fois qu’ils le feront, nous serons peut-être en compétition pour des sièges limités. Je ne peux qu’espérer qu’ils continueront à le faire, pour l’amour de la musique.