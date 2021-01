Le tour de magie du recyclage du cinéma a une longue tradition allant de «La chute de la dynastie des Romanov» du cinéaste soviétique Esfir Shub au classique avant-gardiste «A Movie» de Bruce Conner en passant par l’installation de Christian Marclay «The Clock». Beauvais et son rédacteur en chef, Thomas Marchand, utilisent le flot d’extraits (sans bruit) comme électrocardiogramme psychologique, illustrant plus souvent ses paroles que les ambiguïtés. Même lorsque les clips proviennent de films de réalisateurs connus, ils semblent choisis pour éviter le frisson de la reconnaissance, même si Beauvais laisse tomber certaines sources et pierres de touche (Vernon Subutex, Hermann Hesse, Blake Edwards, Bonnie Prince Billy).

Le pastiche de Frank Beauvais «Je ne pense pas que je vais crier» peint avec une palette de plus de 400 films. En 2016, Beauvais s’est remis d’une rupture dans un village alsacien en remplissant ses journées de musique, de bière, de pot et de torrents de films. Le cinéaste monologues sur des extraits de son semestre de visionnage pour créer quelque chose qui ressemble aux journaux d’un romancier dyspeptique.

Il désespère surtout du terrorisme et du capitalisme après les attentats à la bombe en France, évoque l’ennui de l’Alsace conservatrice et sa propre inertie, et déplore que son père soit mort en regardant un drame de l’ère de l’occupation. Il a une joyeuse communauté d’amis à Paris, des visiteurs de cinéastes et une mère serviable (quoique étrangement sous-représentée). Mais ses images respirent l’isolement: parmi les personnages anonymes, les mains désincarnées, les curiosités difficiles à placer et les moments sombres assortis, les visages sont rares.