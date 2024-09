Critique : My Old Ass dévoile de grandes idées dans une histoire émouvante sur le passage à l’âge adulte

Ouvrir cette photo dans la galerie : Maisy Stella dans le rôle d’Elliott dans My Old Ass.Amazon Prime

Mon vieux cul

Écrit et réalisé par Megan Park

Avec en vedette Aubrey Plaza, Maisy Stella et Percy Hynes White

Classification 14A; 88 minutes

Ouvre dans certaines salles le 20 septembre

Choix des critiques

Ce dernier été à la maison avant l’université est une période si liminaire, l’enfance derrière vous, l’âge adulte devant vous. Il scintille des derniers moments, mais vous êtes trop concentré sur l’avenir, trop certain d’avoir tout le temps du monde, pour y prêter attention. C’est le point de départ de ce joyau de Megan Park, l’actrice canadienne (La vie secrète d’une adolescente américaine) devenu scénariste/réalisateur (Les retombées).

À l’occasion de son 18e anniversaire, sur le point de quitter la ferme de canneberges de sa famille dans la région immaculée des chalets de Muskoka, en Ontario, pour l’Université de Toronto, Elliott (Maisy Stella, Nashville) mange des champignons magiques avec ses deux meilleures amies, Ro et Ruthie (Kerrice Brooks et Maddie Ziegler). Elle reçoit la visite d’Aubrey Plaza, 39 ans, à laquelle fait référence le titre du film, qui lui donne deux conseils : soyez plus gentille avec votre famille et ne tombez pas amoureuse de Chad (Percy Hynes White), l’employé d’été que ses parents viennent d’embaucher et qui semble parfaitement adorable.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Maisy Stella, à gauche, et Kerrice Brooks dans une scène de My Old Ass.L’Associated Press

D’une manière ou d’une autre, le portail entre les deux personnages reste ouvert après le voyage (l’un des charmes du film est que Park ne donne pas trop d’explications) et le vieux Elliott continue d’apparaître de manière aléatoire, ironiquement amusé par la naïveté du jeune Elliott, tandis que le jeune Elliott n’arrive pas à croire qu’elle soit devenue aussi nulle. Bien que les deux acteurs ne se ressemblent pas, ils sont bien assortis en termes de sarcasme et d’intelligence, et leurs plaisanteries sont une joie. En fait, tous les dialogues entre adolescents sont délicieux : Park a consulté les membres plus jeunes de sa famille et son casting pour rester authentiques envers la génération Z ; en tant qu’enfant actrice elle-même, elle évite le jeu d’acteur expérimenté qui fait parfois tomber les comédiens adolescents, encourageant plutôt les performances drôles et naturalistes.

Park ne dévoile pas ses grandes idées, mais elles flottent tout au long du récit, aussi précieuses que ces canneberges qui brillent dans leur étang ensoleillé : voudriez-vous savoir ce qui va se passer dans votre vie, même les mauvaises choses ? Le fait d’être conscient des moments importants pendant qu’ils se produisent les gâche-t-il ? Le dernier acte prend une tournure émouvante – écoutez deux discours cinglants, l’un de Chad et l’autre de la mère d’Elliott (Maria Dizzia) – qui vous bouleversent et semblent totalement mérités. J’ai longtemps souhaité voir plus d’histoires de passage à l’âge adulte féminines. Celle-ci me rend vraiment heureuse.