Critique mode de Cathy Horyn : Prada

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : avec l’aimable autorisation de Prada, Max Mara

La nouvelle collection de Prada est partout : elle est perverse, elle est sage, elle remonte dans le passé et vous ramène au présent. Mais quiconque suit la mode le sait désormais. J’ai eu mal au cou en regardant le défilé d’hier parce que chaque fois qu’un mannequin arrivait dans un virage du labyrinthe du podium, son style exprimait une attitude unique et différente, adoptant souvent un genre neutre. On avait du mal à suivre les changements. Mais si les gens savent ce que Miuccia Prada et Raf Simons ont fait à Milan, si les applaudissements ont été tonitruants, c’est aussi parce que la marque est constamment en tête du Lyst Index, qui mesure la popularité en fonction des achats et du trafic Internet.

Sur le plan créatif, Simons et Prada vont plus loin que la plupart des créateurs.

L’information, c’est-à-dire le volume d’images et d’idées qui distingue notre époque, est le sujet de leur dernier travail. Les créateurs ont réfléchi à la manière dont les algorithmes orientent nos choix, puis ont conçu le défilé, a déclaré Prada, comme un « dialogue » avec cette réalité plutôt qu’une critique. « J’étais très, très nerveuse pour ce défilé, beaucoup plus que d’habitude », a déclaré Prada aux journalistes après le défilé. Dès le début de sa carrière dans la mode, à la fin des années 80, lorsqu’elle a créé des vêtements pour l’entreprise de maroquinerie de sa famille, Prada a déclaré ses propres conditions. Dans les années 90, elle s’est sentie libre de changer le style de la maison d’une saison à l’autre, contrairement à la pratique courante qui consiste à maintenir une image cohérente. Prada a voulu dire « disruption » avant que ce terme ne soit à la mode.

Prada

Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Mais ce dernier changement est significatif. Comme d’autres créateurs, Prada a toujours présenté ses vêtements en groupes thématiques, montrant souvent de nombreuses variantes d’un style pour le mettre en valeur, et elle a continué à le faire lorsque Simons est devenu son codirecteur créatif. Vers la fin de la pandémie, ils ont créé une collection de minijupes en satin avec la touche couture des traînes. Et ils vous en ont montré beaucoup. Plus tard, ils ont fait la même chose avec des vestes en cuir, en présentant plusieurs versions. Ce faisant, ils ont effectivement possédé Le look, et bien sûr, c’est en partie ainsi qu’ils ont redonné un coup de fouet à Prada, augmentant ses ventes au passage. Comme la plupart des créateurs, ils avaient également tendance à présenter une sélection concise de chaussures et d’accessoires sur le podium.

Et bien, ils ont mis fin à cette pratique jeudi. Il y avait 49 mannequins dans le défilé et, autant que je sache, 49 styles différents de chaussures et presque autant de choix de sacs. « Chaque look a été conçu pour une personne », a déclaré Simons. L’individualité des looks fait référence à la tradition de la haute couture, où tout est fait pour le corps d’une personne, et Prada et Simon ont sournoisement fait référence à la couture avec des cubes d’assise drapés de satin turquoise et avec quelques robes ornées, dont une avec des plumes noires brillantes et portée avec un coupe-vent orange ample.

Prada

Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Mais la couture ne s’arrête pas là. Le prêt-à-porter est associé à une bonne dose de sportswear, avec notamment des pantalons stretch et des polos moulants, ainsi qu’une veste bomber en coton rouge et un pantalon tailleur. Ces styles apparemment conservateurs sont juxtaposés à des pièces d’allure vintage, notamment des jupes hublot et des chapeaux à visière qui rappellent les années 60. Entre les deux, on trouve une robe fourreau en cuir noir à l’allure fétichiste ornée d’anneaux argentés, des jupes basses à maillons métalliques attachés à une ceinture en cuir et des manteaux de ville sobres à motif léopard ou en tweed avec des cols en fausse fourrure. On a parfois l’impression que les Tenenbaum ont élu domicile à la Fondation Prada.

Le défilé était exaltant à regarder, en partie parce qu’on se rendait vite compte qu’on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer dans les courbes du podium. C’est comme avoir la sensation d’être bombardé d’informations en ligne ou de marcher dans les rues d’une grande ville. Simons et Prada ont dit qu’ils aimaient l’idée que les gens se projettent dans leur style comme des « super-héros » – les lunettes de soleil au look extrême ont contribué à faire passer ce message – et que, comme l’a dit Simons, le message était « sur votre propre autorité, votre propre force personnelle ».

Prada

Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Autrefois, cette autorité appartenait principalement aux créateurs. En effet, au milieu du XIXe siècle, les créateurs de mode sont devenus une force toute-puissante en raison de leur nouvelle autorité artistique. Le marketing et la stratégie de marque ont rapidement suivi, scellant la fidélité entre les femmes et les maisons de couture (et les magazines). Cette relation a radicalement changé au cours de ce siècle.

C’était formidable de voir Prada et Simons non seulement aborder ces changements culturels mais aussi sortir de leurs propres modèles.

Vont-ils continuer dans cette voie ? Probablement pas, mais je pense que ce défilé leur a ouvert la voie à d’autres possibilités. Le mélange extrême de styles a-t-il contribué à la surcharge d’informations ? Je ne le pense pas. Les créateurs et leur équipe, qui comprend ceux qui s’occupent du style et du casting, ont fermement guidé l’esthétique et ajouté des looks qui peuvent réellement toucher un public plus large. Surtout, le défilé a reflété la réalité et la rapidité du moment. Je dois également souligner que Prada est capable de faire un tel bond en avant parce qu’elle dispose de capacités industrielles, le côté de l’entreprise géré depuis longtemps par le mari de Miuccia Prada, Patrizio Bertelli. Mais l’essentiel est qu’ils ont exploité au maximum les deux côtés, créatif et productif.

Si les vêtements de Max Mara vous semblent précis et simples, voire un peu nobles, alors vous êtes plus intuitif que vous ne le pensez. La collection de jeudi s’inspire apparemment de la mathématicienne et philosophe Hypatie du IVe siècle. Franchement, je me contenterai de vêtements de sport italiens actuels et élégants, ce qui était le cas, dans des tons principalement unis de marron, de crème et de noir avec le contraste blanc d’une chemise en coton impeccable. La silhouette longue et élancée était superbe, en particulier avec une sandale classique plate, et un certain nombre de vestes et de chemises avaient un dos ouvert. Cintrée mais facile à porter. Si la collection avait un défaut, c’était cette ligne droite persistante et cette palette plate. Un peu de rupture avec la couleur ou le motif aurait augmenté le facteur de joie. La mode n’a pas besoin d’être aussi académique.