Critique : « Matlock » et 3 autres séries télévisées à découvrir

Le temps s’est enfin rafraîchi, les enfants sont de retour à l’école et les émissions de télévision sont diffusées en première — oui, l’automne est là !

Bien que la télévision soit devenue un sujet de moquerie, avec ses budgets plus modestes, ses stars moins talentueuses et sa plus grande tolérance au ridicule, elle a ses propres plaisirs à offrir, voire même supérieurs. Elle est conviviale, avec des acteurs qui se sentent comme en famille, et les longues saisons signifient que pratiquement n’importe quelle émission que vous regardez, bonne, mauvaise ou indifférente, aura une chance de vous plaire. Elle n’est pas toujours réaliste, mais dans la façon dont elle se déroule, elle n’est pas sans rappeler la vie.

Quatre nouvelles séries télévisées viennent s’ajouter à la parade des heures de grande écoute. Trois d’entre elles ont pour personnages principaux des génies ; dans la quatrième, tout le monde est musclé et athlétique, ce qui est un genre de génie en soi, je suppose. « Matlock » (CBS, première diffusion dimanche) propose à Kathy Bates une sorte de redémarrage de la série judiciaire des années 1980 à 1990 avec Andy Griffith ; dans « High Potential » (ABC, mardi), Kaitlin Olson est une machine humaine sexy qui travaille en freelance avec la police de Los Angeles ; « Brilliant Minds » (première diffusion lundi sur NBC) met en vedette Zachary Quinto dans le rôle d’une version fictive du neurologue Oliver Sacks ; et « Rescue: HI-Surf » (Fox, première diffusion dimanche, puis reportée au lundi) est une version plus respectable de « Baywatch ».

Des quatre séries, « Matlock », développée par Jennie Snyder Urman (« Jane the Virgin »), est celle qui a été la plus remarquée – elle a même été une blague aux Emmy Awards – et met en vedette la plus grande star, Bates, lauréat d’un Emmy, d’un Oscar et d’un Golden Globe. Elle se targue également de faire revivre une propriété intellectuelle éprouvée, et bien qu’elle ne soit pas exactement « Star Trek », l’original a été diffusé pendant neuf ans et est toujours rediffusé ; elle a sa place dans l’inconscient collectif.

Le nouveau « Matlock » a en commun avec l’ancien son personnage principal, même si cette Matlock est une Matty ; elle aussi est avocate, une personne âgée, et prononce des sermons simples avec un accent du Sud qui masque sa ruse surnaturelle. Ici, elle sort de sa retraite et réussit, en un rien de temps – avant le déjeuner – à quitter la rue et à occuper un poste à responsabilité dans un grand cabinet d’avocats grâce au genre de planification minutieuse et de manipulation psychologique généralement associée aux films de braquage.

Le cabinet est dirigé par Beau Bridges entre deux putts, avec Jason Ritter dans le rôle du fils du patron et Skye P. Marshall dans celui de l’épouse de Ritter, avocate et ex-femme de Ritter. La série a tendance à être chaleureuse et comique, mais les affaires qu’ils défendent soulèvent des problèmes graves et donnent à Bates de nombreuses occasions d’aller au fond des choses lorsqu’elle convainc des témoins réticents de se manifester ou transmet la sagesse que ses années lui ont apportée.

Il y a un mystère de fond que nous ne sommes pas censés révéler, mais il suffit de dire que chacune de ces séries met en scène un personnage principal confronté à un traumatisme passé ou à une affaire inachevée, car c’est de cela que sont faits les longs arcs.

Kaitlin Olson dans « Haut Potentiel ». (Nicole Weingart/Disney)

« High Potential » est une procédure policière joyeuse qui se déroule sur les épaules d’Olson dans le rôle de Morgan, un esprit libre non conventionnel avec un QI de 160, gérant trois enfants avec un budget serré et travaillant la nuit à nettoyer les bureaux d’une unité des crimes majeurs du LAPD ; un soir fatidique, dansant tout en travaillant, elle fait tomber un dossier par terre, avale son contenu d’un coup d’œil, se rend au tableau des meurtres, raye « suspect » sous une photo et écrit « victime ».

Une chose en entraîne une autre et elle est amenée par la police (Judy Reyes dans le rôle du chef, Daniel Sunjata dans celui du beau et grincheux détective principal) à rendre des comptes. (La menace de l’emprisonner pour avoir écrit un mot sur un tableau effaçable n’est pas la chose la moins probable à laquelle vous devrez faire face.) Naturellement, elle a vu ce qu’une équipe de professionnels de carrière a raté, et la valeur évidente d’avoir son propre Sherlock Holmes à disposition se traduit par un travail de consultant. Morgan voit l’intérêt d’obtenir l’aide du département pour résoudre un mystère de son propre chef.

En jupe courte, bottes hautes et imprimés animaliers, elle sillonne les scènes de crime comme si les cinq dernières décennies n’avaient jamais existé. Elle est hostile à l’autorité, mais pas aux bons moments. La série est tout à fait drôle et agréable, notamment parce qu’Olson et Morgan semblent tous deux s’amuser. Les fans de « Castle » devraient se sentir à l’aise ici.

Zachary Quinto dans le rôle d’Oliver Wolf dans « Brilliant Minds ». (NBC/Peter Kramer/NBC)

Le plus lourd de ces divertissements légers est « Brilliant Minds », avec Oliver Wolf de Quinto partageant la cécité faciale d’Oliver Sacks, son amour pour l’haltérophilie, la moto et la natation dans les rivières de New York, et son intérêt constant pour les mystères du cerveau. Je suppose que ces cas – grossesses hystériques de masse ; perte de la capacité à former des souvenirs ou à visualiser son corps – proviennent des études de cas de Sacks lui-même, telles que rassemblées dans « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau » et d’autres ouvrages.

Après avoir été renvoyé d’une série d’hôpitaux pour ses manières peu orthodoxes et son mépris des règles, il a récemment été embauché au Bronx General, où sa mère (Donna Murphy) est sa patronne et son vieil ami (Tamberla Perry) est son autre supérieur hiérarchique ; leur exaspération habituelle sera bien sûr atténuée par les succès éventuels de Wolf. Un groupe varié d’internes s’occupe de lui, prenant des poses allant de douces à douteuses en passant par des poses caustiques.

Dans le rôle de Quinto, il est une version plus chaleureuse de son Spock du grand écran (son meilleur ami est apparemment une plante) et l’humour provient en grande partie de la méconnaissance totale de Wolf de la culture populaire. Dans le contexte de la série, il ressemble à une version sensible et empathique de Gregory House ; comme dans « House MD », il s’agit d’une série médicale sous forme de mystère et, comme dans toutes les séries de ce type, les enquêteurs se trompent avant de réussir, ce qui offre de nombreuses occasions d’urgences soudaines qui mènent à des publicités. Et comme dans la plupart des séries médicales, il y a de grandes questions sur la vie et la mort que l’on peut trouver dérangeantes en fonction de sa propre vie et des circonstances. Cependant, on peut tirer un certain réconfort du fait que Wolf réfléchisse à un élément pertinent de la condition humaine.

Kekoa Kekumano, à gauche, et Robbie Magasiva dans « Rescue : HI-Surf ». (Zach Dugan/FOX)

L’émission se déroule sur la côte nord d’Oahu et tient toutes ses promesses. Surf. Sauvetage. (Fox diffuse actuellement deux autres émissions de sauvetage, « 9-1-1 » et « 9 1-1 : Lone Star », dont la dernière saison commence cette semaine.) On retrouve ici cette combinaison de problèmes professionnels peu développés, de complications amoureuses et de plaisanteries sarcastiques que l’on retrouve dans la plupart des programmes de procédure, une formule qui peut occuper les téléspectateurs pendant des années. Tous les conflits sont naturellement mis de côté lorsque des vies sont en jeu, ce qui nécessite ici des plongées régulières dans le Pacifique pour venir en aide aux touristes trop stupides pour lire les avertissements affichés ou suivre les bons conseils d’un maître-nageur, ainsi qu’aux simples malchanceux.

Robbie Magasiva joue le capitaine de l’équipe de sécurité en mer, qui a de mauvais rêves et supervise un équipage qui penche, à juste titre, vers des acteurs hawaïens et asiatiques ; Arielle Kebbel est son lieutenant, qui veut elle-même devenir capitaine. Adam Demos est son ex fiancé, un Australien décontracté qui étudie pour devenir pompier, Kekoa Kekumano le loup fêtard, Alex Aiono le gosse riche dont le père politicien lui déniche une place dans l’équipe et Zoe Cipres la fille pauvre plus talentueuse dont il prend la place (même si elle aura la sienne à la fin du pilote).

John Wells, connu pour « The West Wing » (et « Urgences » et « Third Watch », etc.), qui a travaillé avec le créateur Matt Kester sur « Animal Kingdom », réalise les deux premiers épisodes et filme l’action avec une gamme vertigineuse d’angles de caméra et d’objectifs, de mouvements dérapés, de prises de vue par drone, de prises de vue sous-marines et sur l’eau, rapidement empilées les unes sur les autres pêle-mêle ; l’effet est semblable à celui d’être frappé par de grosses vagues, ce qui pourrait être l’effet recherché mais fait que les crises et les sauvetages semblent plus mis en scène que non.

J’aurais préféré un peu de culture locale ennuyeuse au lieu des séquences B-roll qui défilent à toute vitesse entre les scènes – beaucoup de poulets – mais c’est juste mon avis. Tout le monde est beau, le paysage est beau, il y a du surf. Je vois des gens qui se connectent. « Baywatch » a été diffusé pendant 11 ans.